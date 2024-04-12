iPhone SE4配置渲染图悉数曝光，这一次洗心革面，为挽救销量而来

【天极网手机频道】根据最新消息，iPhone SE4配置已经确定，预计将会搭载 A16 Bionic芯片。正面类似 iPhone13/iPhone14，背面为单摄很像当年的iPhone XR，手机边框会与最近几代 iPhone 保持一致为直角边框，详细配置如下。





尺寸：148.5 x 71.2 x 7.8 毫米;重量：166 克;屏幕是一块6.1 英寸60Hz的LTPS OLED屏;外观中框部分采用7000 系铝合金，前后玻璃(但是没有 Ceramic Shield)。正面看起来像 iPhone 13，支持 Face ID;背面看起来像 iPhoneXR，只有一个摄像头;传感器型号是IMX503、1/2.55 英寸、f / 1.81。摄像头模式支持 1080P Cinematic 模式、Deep Fusion、Smart HDR、AI 场景摄影，肖像模式。但不支持夜间模式。芯片采用和 iPhone15 同款的A16 Bionic 芯片，搭载高通骁龙 X70 基带、苹果 U1 UWB 芯片(但国行版不一定会有)。内存这次会给到6GB LPDDR5，存储有128GB / 512GB NVMe 两种规格可选。网络连接方面支持Wi-Fi 6、蓝牙 5.3、USB-C 接口 2.0 速度。电池和充电方面支持3279mAh的电池，和20W 的有线充电，12W 无线充电(MagSafe)。





根据过往苹果的习惯，最新的爆料可信度很高。iPhone SE 作为一款定位中低端入门级 iPhone，价格相较于每年的数字系列旗舰 iPhone要低上不少。为了控制陈本，除了处理器之外iPhone SE 系列通常不会采用最新的技术和外观设计，后置采用单摄，外观套用过往销量较高的旗舰机型。比如 iPhone SE 一代外观沿用 iPhone 5S 的经典设计，除了增加一款玫瑰金配色，外观和其他硬件几乎无任何改动，但是处理器却搭载了和 iPhone6s 相同的 A9芯片。一经推出迅速爆火。





iPhone SE 2与 iPhone11同期，在 iPhone 11 之后推出。据悉，在2019 年苹果由于iPhone XR/XS 系列定价过高，导致销量遭遇滑铁卢。苹果 CEO 库克公开表示将下调新款 iPhone 价格。当年下半年苹果开始调整手机产品线，iPhone11定价趋近合理。为了挽回销量拉升股价，第二年苹果又推出了起售价格3299 元的 iPhone SE 2 代。





iPhone SE 2 代采用和 iPhone 8类似的外观设计，处理器直接一步到位用上了和 iPhone11 相同的A13 Bionic 芯片。结果就是 iPhone SE2 表现强劲，成功支撑起了2020 年苹果手机当季的销量，根据 Canalys 的市场报告，苹果成为 2020 年第二季度唯一逆势增长的头部厂商。该季度苹果iPhone全球出货量4510 万部，同比大增 21%，其中 iPhone SE 占比 28%。2020 年全年，iPhone SE2 成为全球销量最好的手机之一，出货 2420 部，全球排行仅次于 iPhone 11 的 64080 万部。

而备受关注的 iPhone SE3 却没有这么好的命运，相比于 iPhoneSE2 ，iPhone SE3 外观几乎没有变化，仅仅是将处理器升级到 A15 支持了 5G。发布之前，市场分析机构对新款 SE 十分看好，预估销售量会达到 3000 万台。但发布不到一个月，就用供应链传出消息，iPhoneSE 3 被苹果砍单 20%。前两代 iPhoneSE的爆火让苹果过于自信，iPhoneSE3 的失败也揭示了，单纯靠复古+性能提升是无法打动消费者的。iPhone SE3 号称是最便宜的 5G iPhone，但是5G 高耗电的特性让仅仅搭载 2000mah 电池的 iPhone SE3的续航惨不忍睹，再加上现在已经是全面屏深入人心的时代，4.7 寸的小屏幕已经无法满足人们对影音娱乐的需求。不出意外地iPhone SE3 成了为了仅次于 iPhone 5C销量第二差的 iPhone。





这次 iPhone SE4 显然吸取了教训，不仅外观抛弃沿用两代的复古设计，用上了直角边框，外形上更加接近目前旗舰 iPhone的设计，还破天荒地也加入了 Face ID。屏幕也升级了 OLED屏幕，只不过根据库克的刀法，大概率是没有 120hz 高刷的。

总体来说，iPhone SE4 这次的外观设计升级还是挺吸引人的，定位在 3000 元档，这个档位刚好是安卓入门款旗舰的价格，对于很多没有用过 iPhone的用户或用腻了安卓想换 iPhone的用户有着非常大的吸引力。根据过往的调查显示，iPhoneSE 的用户有群体中有相当一部分是从安卓阵营转移过来的，低价入门款的 iPhone只要拿出足够的诚意，用户还是很买账的。