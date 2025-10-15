代替Plus的iPhone Air究竟是何方神圣？

【天极网手机频道】2025年9月10日，苹果在发布会上推出了一款新手机――iPhone Air，这款手机定位介于标准版和Pro版之间，取代了之前的Plus版本，同时也能够为苹果产品线提供新的层次区分。

作为苹果史上最薄的机型，它的厚度仅为 5.6 毫米，比Pro薄25%，重量为 165 克，采用高强度钛合金边框，表面经过镜面抛光处理，正面配备 Ceramic Shield 2 玻璃，抗刮擦性能提升三倍。另外，这款手机搭载了A19 Pro芯片，配备12GB LPDDR5X 内存，可谓是将极致轻薄与高端硬件完美结合起来，是新产品的大胆尝试。

当然，这一产品确实不可能在各方面都无懈可击。比如，为了轻薄就只能舍弃三摄，保留单摄，所以这款手机并不适合喜欢拍照，追求出片的人群。同时，为了追求轻薄的手感也不得不舍弃电池容量，导致续航时间缩水。苹果表示，iPhone Air的电池续航时间约为流媒体视频播放长达22小时，相比之下iPhone 16 Plus的续航时间要多出近10%，iPhone 17更是较iPhone Air续航时间增加了23%左右。为了解决这一痛点，苹果为iPhone Air设计了专用MagSafe电池包，续航可以进一步延长至视频播放40小时和流媒体视频播放35小时，只不过这还轻薄吗？

另外，比起同系列的其它几款运用的铝合金中框，iPhone Air的钛合金中框能够更好地防止手机弯折，机身强度较高，具体表现为能够承受约59千克的压力而不发生永久性弯曲，并且在受压后能迅速恢复原状，可以应对日常生活中的各种突发情况。总而言之，iPhone Air最大的亮点还是轻薄机身，能够给人“几乎无感”握持体验，这对于经常单手操作并且对握持感敏感的用户来说，具有极大的吸引力。

由于iPhone Air所采用的eSIM设计，比起同系列其它几款产品，它的上市时间较晚较晚。本周公布的消息，iPhone Air国行版将于2025年10月17日上午9点开放预购，10月22日正式发售‌。

iPhone Air作为今年iPhone新品的大胆设计和尝试，凭借独特的eSIM技术和超薄机身一定会有不少果粉为之买单，至于产品实用性和性价比那就见仁见智，需要大家自己去判断了。一句话注重续航、拍摄的用户，没必要踩坑。