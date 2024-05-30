618有哪些一眼贵的数码产品实际可以超便宜入手？

【天极网手机频道】在今年的618年中大促中，OPPO Find X7 Ultra凭借其卓越的性能和极具竞争力的价格，成为了消费者关注的焦点，堪称2024年旗舰机型的试金石。

OPPO Find X7 Ultra在影像上再次发力，采用了超光感潜望长焦和首创的特写潜望长焦组成独一无二的双潜望长焦组合，首个超光影引擎定义的全新一英寸主摄配合5000万大底超广角组成的双潜望四主摄系统，带来14mm-300mm的创作焦段群覆盖;全行业首个回眸人像体验，在人物的动态瞬间也可以激活人像算法并迅速捕捉下时刻，搭配大模型和AI深度计算，Find X7 Ultra专业哈苏人像模式拥有发丝级虚化效果，进一步提升渐进式虚化效果，能拍出更有空间立体感的人像照片，让用户拥有了充足的影像创作空间。

ProXDR 显示的照片和杜比视界 HDR 视频，通过 Find X7系列的钻石屏更加活灵活现。新一代钻石屏的屏幕动态峰值亮度达到行业最高水准的 4500nit，还支持明眸护眼技术，获得了莱茵最高等级的智能护眼 3.0 认证，采用 PWM + 类DC 调光，极大改善了屏幕频闪问题，观看屏幕更舒适。

OPPO Find X7系列持续深耕影调，第一次让手机和相机走到了全新的分水岭。通过这部手机，摄影师不仅可以用手机去进行专业摄影和艺术题材创作，还可以到感受百年中无数大师用光影留下的美学与思想。

除了出色的影像系统，Find X7 Ultra在性能方面同样表现卓越。它搭载了高通骁龙8 Gen 3处理器，配合至高16GB的运行内存，无论是日常使用还是高强度的游戏，都能提供流畅的体验。此外，5000mAh的大容量电池和100W有线快充、50W无线快充技术，确保了手机的长续航和快速充电，满足用户全天候的使用需求。这样的配置，让Find X7 Ultra在性能上达到了业界领先水平。

而在设计方面Find X7 Ultra同样令人印象深刻。采用相机镜头的全棱线设计有序和谐地呈现全新一代强大的全主摄影像系统，并通过独特的高定工艺将立体光影铭刻于寰宇之上。经典的哈苏印记配合影像铭文与光影纹理，将精致的细节烘托出非凡质感。OPPO独有的三段式按键也来到Find X7 ，在拨动之间演绎机能与美学的交融;配色上Find X7 Ultra提供海阔天空、大漠银月以及松影墨韵三款配色，Find X7除了海阔天空、大漠银月配色外还提供烟云紫和星空黑配色。这样的设计不仅体现了OPPO对于细节的极致追求，更展现了其对于科技与艺术的完美结合。

在屏幕方面，Find X7 Ultra配备了一块2K钻石屏，支持ProXDR技术，无论是显示照片、视频还是游戏，都能提供出色的视觉体验。4500nit的动态峰值亮度，即使在户外阳光下，屏幕内容依旧清晰可见。这样的屏幕配置，不仅让用户在使用手机时能够获得更加舒适的视觉体验，更让Find X7 Ultra在同类产品中脱颖而出。

OPPO Find X7 Ultra的魅力并不仅仅在于其出色的硬件配置。其强大的AI功能更是让这款手机成为了科技与智慧的完美结合。OPPO Find X7系列全球首发搭载端侧应用70亿参数大语言模型，开创了AI手机的全新旗舰标准。基于大模型全新升级的小布助手，具备总共超100种功能，在生活工作等各方面提供便利。全新的AIGC消除功能，让主体消除与实景重绘等多种功能在手机终端即可实现，自然消除照片中的“废景”，拯救废片;首发的AI大语言模型通话摘要，可以帮助用户梳理通话内容并输出主题要点，真正为用户日常生活提供行业领先的AI体验。

在618年中大促期间，OPPO Find X7 Ultra以其极具竞争力的价格成为了最具性价比的选择之一。对于那些追求高端旗舰手机但又希望在价格上有所优势的消费者来说，Find X7 Ultra无疑是一个理想的选择。目前，Find X7 Ultra售价5299元起，在同类产品中更具竞争力，更让它在消费者心中树立了良好的口碑，成为了今年618年中大促期间最值得入手的旗舰Ultra。