五一出门游玩想带强续航大内存手机当备用，你应该这么选

【天极网手机频道】五一小长假已经到来，不少小伙伴已经制定好出游路线，好好放松一下。不过出门在外最害怕就是手机没电，旅途拍照拍视频太多没有内存，那么你应该需要有一款强续航大内存的备用机。最近国内各家手机厂商都推出了全新的入门级别手机，除了有强续航大内存之外，外观和影像也绝对不输主流手机。(以下手机不分前后排序)

OPPO推出的全新OPPO A1就主打一个“放心”，搭载了高通骁龙695 5G移动平台，采用6nm台积电先进制程工艺，在提供高性能的同时能耗更低发热更少，性能释放稳定;更有12GB+超大运存，再加上RAM+内存拓展技术，可以最高支持等效20GB的流畅运存体验更有全新的ColorOS 13.1系统加持，后台可同时流畅运行多个程序不卡顿，通过OPPO实验室48个月流畅护航的完整测试，久用流畅。

轻薄机身下藏着的那块5000mAh大电池还与67W超级闪充技术做搭配，为用户提供更快更强的快充续航体验，打破大家对千元机充电满耗电快的传统印象。

为了满足年轻一代较高的拍照需求，OPPO A1在镜头的配置上也毫不马虎，前置采用800W像素的高清镜头，后置的5000万像素超清主摄像头可以轻松拍出细节丰富的质感大片，无论是照片色彩还原度、微小细节、远景聚焦还是清晰度都很真实。

6.72英寸120Hz高刷新率高亮广色域大屏，后盖独有的家族式跑道设计搭配镜头环形装饰圈，3D微曲后盖机身设计与正面倾角共同构成黄金侧角配比，拥有砂岩黑、浩海蓝以及赤霞橙(素皮)，在内置5000毫安时大电池的同时保持了轻薄的机身设计，砂岩黑和浩海蓝配色版本机身最薄处控制在了8.2mm，重量轻至191g，而赤霞橙素皮版本则是控制在8.25mm的厚度，以及193g的重量，从手感上来说确实非常舒适。

手机不重，外观好看，大续航又有大内存，关键是影像实力也不差，OPPO A1确实不错。

除了OPPO，vivo家推出的Y78+也得有名字。vivo Y78+搭载台积电6nm制程工艺高通骁龙695芯片，稳定的性能表现日常使用、游戏畅玩无压力。配备最高12GB+256GB大内存实现存储自由。5000mAh的大容量电池，畅玩游戏无压力;44W疾速闪充可在30分钟将电量从0充至50%，高效的闪充速度能在碎片化的游戏中，将电池充满。而在耐用方面，vivo Y78+的电池循环在1600次完整充放循环下电池容量仍大于80%，远高于行业内公认的800次充放循环剩余容量大于≥80%的标准。

vivo Y78+首创天青瓷质感工艺，陶瓷质感镀膜通过纳米级镀膜工艺，通过七层效果叠加，来实现如陶瓷一般的温润和通透之感。除了天青色之外，vivo Y78+暖阳金、月影黑配色同样出彩。与此同时，方圆融合的云阶双镜设计搭配7.89mm机身厚度、2.43mm极窄中框以及177g的重量，带来轻巧舒适的轻薄握感。

vivo Y78+首次支持后置5000万OIS光学防抖，搭配超级夜景算法、超感人像、五重超质感美颜等带来优秀的影像越级体验，即便在露营、酒吧、演唱会等极具挑战性的暗光模式下，拥有OIS光学防抖、超级夜景、多帧降噪算法加持的Y78+，带来色彩还原准确、画质清晰的超级夜景拍摄体验。在后置人像上，vivo Y78+还带来人像处理、光斑人像虚化两大人像算法。人像处理通过微米级的人像检测对人像效果处理，人体背景独立分层优化，出现人像主题清晰、背景朦胧虚化的质感人像。光斑人像算法模拟出大光圈镜头的景深效果，轻松拍摄明暗对比强烈、充满视觉冲击力的人像质感大片。

如此出色的vivo Y78+，还是个出门游玩的好帮手。追求高颜值的话，vivo Y78+必须得入手了。

说完OPPO和vivo，当然少不了荣耀。荣耀X50i搭载1亿像素超清主摄，成为千元市场的明星产品。

荣耀X50i搭载了“1亿像素高清主摄像头+200万感光景深摄像头”后置双摄影像模组。高像素传感器的加持，荣耀X50i能够拍摄出超越档位的清晰影像，即使是放大倍数拍摄，同样能够轻松帮助用户拍摄下清晰的画面。同时，荣耀X50i还支持前后双景、画中画模式等多种影像玩法。用户可以将拍摄视频通过「AI一键大片」功能，智能生成Vlog，甚至可以对其中的某些片段进行再度创作，形成自己的风格大片。配合4500mh大电池以及35W快充组合能够带来不错的续航体验，用户日常使用一天问题不大。

此外，荣耀X50i还支持智慧运存扩展技术，最高支持7GB智慧运存扩展技术，可以获得等效12GB的运行内存。如此一来，手机后台能够运行更多的软件，并且保活度也有所保证，可以实现多个应用之间丝滑切换的流畅体验。更为重要的是，荣耀X50i提供了256GB大内存空间，足以储存下大量的照片或视频，也可以缓存下大量的电视剧或电影，用户的“内存焦虑”得以缓解。

外观设计，荣耀的产品一直是满满的诚意，提供了幻夜黑、墨玉青、杏花羽、杨柳风四款潮流配色可选。用斜纹纹理设计与闪光砂工艺让机身整体看起来更为轻盈精致，同时在触感上也细腻丝滑，不沾指纹，最终塑造了“7.48mm厚度+179g重量”的轻薄体验。

综合来看荣耀X50i满足了高颜值，强续航大内存，关键是一款千元机还具备了1亿像素高清主摄像头，这是旅游出门在外必备的“神器”。

如今千元机在设计、内存、续航等等方面都有着不错的表现，这也说明了手机更新迭代的同时千元机的标准一直在不断的提高，现如今的千元机已经能有相当不错的体验了。如果近期大家想换购新手机，或者想选择一款千元大内存大续航的智能5G手机的话，以上这几款新机都是不错的选择。