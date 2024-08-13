iPhone SE4将于明年年初推出，Apple Intelligence功能预计2027年开始收费

【天极网手机频道】原本说延迟到今年年初上市的iPhone SE4又因为苹果自研的5G基带芯片在进度上出了点问题导致延期，所以久久未能见到新机上市。不过近日有消息透露苹果公司计划在2025年初推出搭载Apple Intelligence的全新iPhone SE4，而且还将搭载OLED显示屏。这是苹果首次将OLED显示屏下放至更为亲民的SE系列中，吸引了众多小屏爱好者以及果粉关注。

除了屏幕升级外，iPhone SE 4的另一大亮点便是其内置了Apple Intelligence。Apple Intelligence不仅仅是一个简单的语音助手或智能识别系统，而是深度融合于iOS操作系统之中，能够根据用户的习惯、偏好乃至情绪变化，提供个性化的服务与建议。从日程管理、健康管理到信息安全，Apple Intelligence都能以更加智能、高效的方式，助力用户的生活与工作。

值得一提的是，苹果公司表示Apple Intelligence功能在iPhone SE4发布初期将免费提供给用户，这无疑是对广大用户的巨大福利。预计Apple Intelligence部分功能以及增值服务将在2027年开始收费，一些分析师推测用户每月的订阅费用可能达 20 美元。

关于iPhone SE4的外观与配置方面信息其实网上也有许多传言。根据目前最新的消息来看，新机外观设计上延续了iPhone系列的经典元素机身线条流畅，色彩搭配时尚，保留了iPhone系列的辨识度，由于整机成本原因，机身中框是铝金属材质;屏幕首次采用了OLED显示屏，相比前代采用的LCD显示屏，这块OLED屏幕在色彩饱和度、对比度以及黑色表现上都有了显著提升，为用户带来更加细腻、真实的视觉享受。此外，有传言称iPhone SE 4可能会采用类似iPhone 14的设计，那就意味着iPhone SE4除了OLED屏幕之外还将配备Face ID 功能，而Touch ID这个经典设计真的要画下句号了。

在硬件配置上，iPhone SE 4将搭载苹果最新的A系列芯片，采用先进的制程工艺，性能强劲;同时，为了满足用户对续航能力的需求，iPhone SE 4还配备了更大容量的电池以及支持快速充电技术，让用户在享受高性能的同时也能拥有更长的使用时间。

至于价格，iPhone SE4依然会定位在苹果认为“相对亲民”的售价，作为参考，iPhone SE3国行版售价3499元起，预计iPhone SE4应该还会是3000元价位段上。

如果iPhone SE4会和iPhone 16 系列一起发布的话，那么一款平价机型或许有助于刺激销量，对于苹果来说无疑是一件好事，只不过可惜的是目前为止所有消息都没有表明这两款机器会同时出现在秋季发布会上。不过iPhone SE4有新消息总归比没有消息要好，多少小屏爱好者都以为SE系列被“腰斩”。虽然iPhone SE系列在某些时候出现销量不佳或市场认可度不高的情况，但苹果不太可能完全停止SE系列的生产或销售。相反，苹果可能会通过后续的产品更新和营销策略来改善这一状况，并继续保留该系列以覆盖特定市场需求。总的来说，iPhone SE4不仅搭载了OLED屏幕和强劲的硬件配置，还融入了Apple Intelligence技术，价格主打一个亲民，还是非常值得期待的。