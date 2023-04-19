用了两周华为Mate X3后，我在它身上看到了未来折叠屏的样子

【天极网手机频道】在寒冬再次席卷手机市场时，折叠屏手机的逆势上扬让它成为了一股暖流，正在成为越来越多人的购机选择，从刚开始的尝鲜，到现在的逐步走向着常用，当然还有更多人对这一新“物种”持观望态度。作为国内率先入局折叠屏的厂商之一，华为已经打造出了数款产品，它也是目前唯一一家发布过内折、外折以及上下折叠产品的品牌，每款产品都在进行不断的创新和探索。

上个月的时候，华为带来了全新的Mate X3，我非常有幸的在发布会后拿到了这款产品，并且作为主力机使用了差不多两周的时间，今天来和大家分享下这款折叠屏手机的体验到底如何，顺便聊聊我对这类产品的一些看法。

一部出色的“普通”手机

在此之前，我差不多体验过7-8款折叠屏手机，在我的认知里，折叠是这类产品的一种手段，通过可折叠的设计，从实现到普通手机无法实现的功能，但折叠并非目的，不能为了折叠而折叠，所以在可折叠之前，它首先得是一部足够出色的“普通”手机，满足我们日常的使用需求。

我估算了一下每天使用外屏和内屏的时间，大概是8:2到7:3，大多数时间里，我其实是在用外屏，比如公交地铁通勤以及平时上班时间等场景，换句话说就是，我经常是把它当做一部普通手机在使用，而在这一点上，我觉得华为Mate X3做的非常好，在重量、厚度以及握持手感上都很接近一般手机。

在之前开箱体验的时候我就有提到，一上手就能感觉到Mate X3并不重，246g的重量其实和目前很多旗舰机加上一个保护壳差不多，甚至还能轻那么一丢丢。如果你和我一样是常年用旗舰机的用户，那么可以非常很快适应这款产品的重量。当然，这很大程度上取决你对手机重量接受程度的一个阈值，还是要因人而异。它折叠后非常严丝合缝，一体性非常的棒，11mm的厚度比一些直屏旗舰稍稍厚了一点。

四曲面的机身让它的握持手感非常棒，和拿着一部普通的手机差距不大，非常建议大家可以去线下店亲自去感受一下。

而且这块6.4英寸的屏幕，在尺寸和比例都比较接近普通手机，还有着120Hz的刷新率，平时刷网页、聊天、看视频、玩游戏都蛮舒服的。

背面同样蛮值得说一说的，相比于之前，这代的中轴对称的影像模组影像模组看起来非常的“Mate”，官方的命名是“寰宇舷窗”，灵感来源于宇宙空间站的舷窗，有种圆中带方，方中带圆的感觉。人类在不断地探索着未知的宇宙，华为同则在不断探索手机的未来。

这里还有个很细节的地方，模组的上下都采用了斜切的缎面与周围一圈的镜面交相呼应在一起，在不同的角度的光线照射下，会呈现很独特的观感，堪称是画龙点睛之笔。

另外，这个后壳给我留下了非常好的印象，我这款是羽砂白配色，采用了羽砂玻璃，是那种摸起来非常细腻的磨砂质感，很高级，再次强烈建议大家去亲自感受，并且完全不沾指纹。其实要单看背面的话，它就是一款Mate系列的直板旗舰产品。

其实最开始很多折叠屏产品将侧重点都放在那块大屏上，对于产品在“普通”手机状态下的体验并没有做的非常好，有一种外屏只是附属的感觉，但对于消费者来说，这种“普通”状态目前还是更高频的场景，是不可以忽略的，在强调自己大屏做的如何如何之前，先把基础的做好更重要。而从第一款产品到Mate X3，华为无论是外折，还是内折产品都在努力保障它作为一款普通手机时能够有着不错的体验，而且在轻量化这个折叠屏手机发展重要的新趋势和方向上，持续走在前列。

让大屏发挥更大的作用

说完了“普通”形态，下面改聊聊展开状态了。相比于普通手机，折叠屏最大的优势便是展开后这大屏了。和可折叠一样，屏幕单纯的大不是最终目的，而是要在体验和交互上与一般手机区分开。

7.85英寸大屏在展开的那瞬间确实带来了非常强的视觉冲击力，直面直视的话折痕并不明显，当然你换一些角度话还是可以看的比较清楚的，摸起来的话也是能明显感受到它的存在。

我个人对折痕的包容度是比较高的，现在的产品在新技术的加持下，已经比最开始的时候好了很多，完全在我的接受范围之内了。我问了身边的一些朋友和同事，多数人也表示可以接受，不过如果你对折痕的期待是它完全看不见还摸不到，那目前还不能满足你的需求。

应用的适配就不多说了，作为最早做折叠屏的厂商，华为在软件适配这块做的一直非常好，常用的一些软件和游戏都做了适配。

接下来聊聊这次华为又为这块大屏做了什么。其实目前各大厂商都在努力的开发这块大屏幕的应用场景，最简单的就是分屏，一块大屏分成两块，正好和两台直板手机差不多，像我就偶尔会一遍刷着新闻或者电商APP，一边看着微信，还有一些应用支持华为平行视界，让应用在大屏上使用更方便。

而有些场景左右其实并不是最优解，所以华为这次带来了上下分屏，应对更多使用场景和需求，比如我就非常喜欢上面播放视频，下面使用微信聊天，其实左右分屏一样可以实现，横向的视频只能小窗看，体验并不好，上下分屏则解决了这个问题，使用场景还有很多，大家可以自行开发。

而且一些游戏在更新后也适配了上下分屏模式，这正是我在刚用上下分屏时就期待的，可以边玩游戏边看视频，充分发挥出大屏的优势，期待后续能越来越多的游戏能够适配。

除此之外，这次华为Mate X3的铰链还支持了多角度的悬停，应用场景同样蛮多的，像拍照时则自带“支架”，拍照或者拍视频更稳，角度和距离也更灵活，尤其是适合拍延时视频，相机的UI也进行了适配，上半边是预览画面，下半则是操作界面，操作更方便。

可以看到，从左右分屏、平行视界到上下分屏，华为一直都在努力让发挥这块大屏更大的作用，让它大的有用且有意义，并且能够满足消费者的使用需求。

稳定又有小惊喜的影像

随着拍照逐渐成为了每个人日常生活必备的技能，影像成为了每款手机都绕不过去的一个重要功能点。这次华为Mate X3配备了超感知XMAGE影像系统，它由5000万像素超感知主摄+1300万像素超广角+1200万像素5倍潜望式长焦组成，主摄采用了RYYB的像素排列，可以有效提升进光量，暗光场景会更好用一些。而在折叠屏手机上引入潜望式长焦镜头则可以说是一项新的突破，可以比肩传统旗舰手机。

趁着最近的休假，我也拿着Mate X3拍了上百张的照片，我们也是通过样张来看看这套影像系统的表现如何，首先来看主摄，我选择的原色模式，这块室外和室内的都有，光线都比较的充足。

成像的质量都非常高，依然是非常透亮，而且原色模式下，色彩还原非常精准，几乎是和我肉眼所看见的一样。当然，除了原色外，XMAGE影像风格中还有鲜艳和明快可选，前者会提升饱和度，让色彩更加浓郁;后者则拉高了明度，让成像更为通透。这里我给大家放几组对比的样张，从上到下，分别是原色、鲜艳和明快。

可以看到，不同的XMAGE影像风格所带来的观感会有所差别，有些景物可能更加适合这个，有些则适合别的，比如第一组的船锚我更喜欢明快风格，看起来更通透，第二组的食物则倾向于鲜艳风格，会更有食欲，第三组我则倾向于在原色和明快中做抉择。所以现在我经常会在拍完一张照片看完后，再用三种风格各再拍摄一张，等到之后再去抉择，大家其实也可以根据个人喜好去选择不同的风格，毕竟每个人的偏好会有所差异。

接着我们来看看长焦镜头，在寸土寸金且追求轻量化的折叠屏中还加入了一颗潜望式的长焦镜头，这实属是不易，它的存在让产品的影像系统更为全面，能够应对更多的拍摄场景，也算是一个小惊喜了，我们这里来看看样张。

和主摄一样，在原色模式下保持着非常准确的白平衡和色彩还原，与我看到的基本一致，解析力也很不错，拿第一张为例，在放大后，船上的一些文字还是蛮清晰可见的。

接着来看看暗光环境下的表现，直接看样张吧。

暗光场景的表现我觉得用稳定来形容很合适，曝光控制的很到位，高光的压制和暗部细节的还原都做的很不错，而且与光线充足的场景一样，Mate X3尽可能的去还原景物的本身的色彩，基本和肉眼所看见的一致。

在体验主摄夜景的时候，我顺便也试了下长焦夜景，先来看样张把。

我觉得这算是另外一个小惊喜了，说实话比我想象中的表现要好，只要不是那种非常非常暗的场景，成像的质量还是很高的，明暗细节的还原和噪点控制也都做的很不错了。

关于影像这里我还要多说几句，这其实需要厂商去寻找一个平衡点。目前手机可以说寸土寸金，尤其是更加全面的旗舰手机，而折叠屏更是有过之而无不及，在影像上堆料时，更需要去考虑机身内部的结构、产品的重量和厚度等诸多因素，更好的传感器需要更大的空间并且更重，所以纵观目前的折叠屏手机市场，各大厂商在影像上其实都会做一些取舍。我觉得这次华为Mate X3已经是寻找到了一个很好的平衡点了，搭载超感光的主摄和超广角的同时，还引入了潜望式长焦，属于稳定发挥的基础上还有一些惊喜了。

体验总结

就像我标题说的那样，我在Mate X3上看到了未来几年折叠屏该有的样子，在轻量化和实用性上找到了非常好的平衡，这也是折叠屏能从尝鲜走向常用的关键。首先它是一部合格的普通手机，轻量化的机身设计让它与传统旗舰更加接近完全可以满足我日常使用的需求。同时华为通过软硬件的协同努力，尽可能的让大屏发挥出更大的作用和功能，让大并不仅仅是大，而是大的有用。除了常规的功能外，这次Mate X3还支持了双向的卫星消息，对比之前更进了一步，还有着鸿蒙OS的全场景互联，可以和其它设备进行联动，带来了非常出色的综合体验。