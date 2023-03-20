iQOO Z7x续航篇：80W+6000mAh，堪称“行业续航王者”！

【天极网手机频道】“电量焦虑”一词，在近些年反复被提起，可见用户对于手机续航的需求，正在不断地攀升。手机厂商为了缓解用户的“电量焦虑症”，也推出了诸多主打“超长续航”定位的手机产品。今日，iQOO Z7x正式发布，其在充电与续航方面的配置属实令人比较意外，现在就让笔者带你来简单体验一番，看看其整体充电与续航能力表现如何。

从基本的配置来看，iQOO Z7x配备的是80W闪充+6000mAh电池(典型值)，这一闪充巨能量组合堪称王者级别的存在，理论上能够带来不错的续航时长。为了测试iQOO Z7x的实际续航水平，笔者将手机置于以下环境：

室温26℃左右，连接WiFi，关闭蓝牙与定位，开启性能模式与自适应刷新率，声音与亮度均为50%;游戏部分《王者荣耀》内部设置为“高帧率+超高分辨率+极致画面”，关闭动态分辨率与抗锯齿，其他设置保持默认状态。

基于以上的测试环境，iQOO Z7x进行了1小时游戏对局、1小时音乐播放、1小时视频播放以及待机8小时的四项常规续航测试。同时，笔者又将手机耗电至1%后开始进行充电，测试其具体的充电速率。

续航曲线图

根据续航曲线图可知，iQOO Z7x在四项常规续航测试中，1小时游戏对局耗电12%，1小时音乐播放耗电3%，1小时视频播放耗电7%，待机8小时耗电1%，总耗电量23%。测试的结果显而易见，iQOO Z7x的续航水平属实强大，优于市面上的大部分手机产品。尤其1小时游戏对局仅耗电12%，也说明了厂商对于对于芯片的调校以及散热效果的优化确实下足了功夫，功耗控制得相当好。

充电速率图

而从充电速率图来看，iQOO Z7x以80W闪充为6000mAh的大电池充电，从1%充至满电所需时长为60分钟左右，如此充电速率算是比较不错的成绩。具体来看，10分钟充至23%电量，30分钟充至58%电量。这也就意味着，在碎片化的充电方式下，iQOO Z7x完全能够保证时刻在线，不会出现突然没电的尴尬情况。

综合两者来看，iQOO Z7x充电10分钟，就能提供将近2小时的游戏续航时长，或者3个多小时的视频播放续航时长。由此可见，在“80W+6000mAh”的强力加持下，iQOO Z7x的整体充电与续航能力不愧“续航王者”的称谓。如果你日常有长时间玩游戏或观看视频的需求，iQOO Z7x强大的续航能力或许能够给予你领先行业的超长续航体验。

此外，iQOO Z7x的电池不仅通过日常定向跌落测试、1.5米高度跌落测试、极限定向跌落测试等全方位7项电池安全测试，也能达到1600次深度充放电循环，电池的使用寿命同样经得起考验。

在用户真实需求的推动下，越来越多的手机厂商提供大功率快充、超大容量电池等多种组合解决方案，以此来缓解用户日益增长的电量焦虑。而iQOO Z7x“80W+6000mAh”的闪充巨能量组合，可以说是综合比较强的一种解决方案，日常使用一天一充并没有多大问题，感兴趣的朋友完全可以考虑一下。