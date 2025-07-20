OPPO发布疾风散热引擎，打造史上最强手机风冷散热体验

今日，OPPO正式举行疾风散热引擎技术沟通会，发布OPPO手机散热技术最新成果。作为史上最强手机风冷散热技术，OPPO疾风散热引擎凭借“超大风量”、“超小体积”、“超强防水”、“超智能软件玩法”四大优势，不仅是OPPO散热技术创新的集大成之作，更为用户带来前所未见的革命性散热体验。

OPPO热设计研发总监康南波表示：“传统手机的被动散热能力已经接近理论极限，主动散热没有天花板，也是解决手机散热瓶颈的唯一途径。OPPO疾风散热引擎凭借极致性能、极致堆叠、极致可靠的优势，成为目前市面上主动散热方案的最优解。”

一直以来，游戏和户外高温场景都是考验手机性能的尖刀场景。随着游戏负载和功耗越来越高，散热成为性能持续释放的核心瓶颈;户外场景下，手机受到太阳辐射影响，被动散热几乎无法有效改善体验。想要实现手机散热新突破，主动散热成为解决散热瓶颈的唯一途径。

疾风散热引擎是OPPO聚焦主动散热需求给出的全新解决方案，历经四年持续打磨，最终在数千种仿真方案中脱颖而出，以风量大、体积小、能防水三个特性，全面实现集流体力学、热工程与工业设计的黄金平衡，成就史上最强手机风冷散热技术。

疾风散热引擎采用创新L型背进侧出鳍片方案，对比传统手机风扇的风量提升120%，打造手机行业风扇风量天花板。创新L型超低风道设计，不同于延长风道，牺牲体积的传统风道设计，创新L型风道能够实现进风直吹SoC，精准制冷高效排热。弧形涡舌设计能够优化风的导向，使风的流动更加均匀，配合L型超低风阻风道，全面提升进风量。

同时，疾风散热引擎的主体采用微型离心风扇，行业最薄的0.1mm超薄扇叶，可实现每分钟18000转的超高转速，风量提升20%。此外，疾风散热引擎开创性导入散热鳍片，13片超薄0.1mm鳍片疏密有致，等效换热面积增大10%，对比传统方案散热效率提升3倍。

为了解决内置风扇模组带来的机身厚度问题，疾风散热引擎延续OPPO在精工设计方面的技术优势，将模组高度集成，对比传统方案体积缩小70%，实现同电池容量下厚度减薄0.4mm，整体重量也仅有2.8g，全面实现厚度与重量的无感化提升。超高集成模组也有效释放更多空间供其他模块堆叠，同整机厚度下增加电池容量600mAh，堪称模组设计新标杆。

拥有超大风量和超小体积的疾风散热引擎，在防水能力上自然也不打折扣。疾风散热引擎参考潜水泵灌胶密封的设计理念，采用精密灌胶技术代替传统镀膜防水涂层，大大提升防水可靠性和防水寿命。此外，疾风散热引擎还采用超精密焊接工艺，并通过最严苛的防水气密性全检，为广大用户带来行业唯一的IPX9 & IPX8 & IPX6 满级防水体验。

此外，疾风散热引擎还提供很多酷炫的软件新玩法，例如游戏/户外场景的模式自启动、自动识别手机壳温并调整风扇转速的智能变频模式等，超多好玩的模式供用户选择。

常规散热背夹总是难以直击主办热源区域，OPPO此次带来基于液冷+TEC风冷的全新解决方案，全面打通直抵红区的“最后五分钟”。OPPO疾风散热超级套装由微泵循环液冷磁吸保护壳和27W高功率风冷散热背夹组成，二者相辅相成，双重降温，配合疾风散热引擎轻松实现快速降温的畅爽体验。

“疾风散热引擎是OPPO四年来对散热技术创新的集大成之作，也是手机史上最强风冷散热技术，其中包含数十项手机主动散热专利，未来OPPO愿与行业同仁一起，共同打造手机散热新体验。”康南波补充道。