硬件小改款，AI才是重点 三星Galaxy Z Fold6/Flip6对比前代有何升级？

【天极网手机频道】北京时间7月10日晚，三星在法国巴黎卢浮宫博物馆举行了Galaxy Unpacked 2024活动，带来了全新一代的折叠屏新品Galaxy Z Fold6和Galaxy Z Flip6，并将在本月的24日正式开售，那么这两款全新的折叠屏手机与前代相比都有哪些升级和变化呢？今天就带大家来看一看。

边框更直更轻更薄

首先是外观设计，Galaxy Z Fold6对比前代的变化还是比较明显的，它的中框部分变得更加的直，尤其是边角过度部分，几乎已经成了直角，让整机看起来更加有线条感。同时采用了改进后的装甲铝材质，进一步提升了耐用性。

它的外屏尺寸由之前的6.2英寸增大到了6.3英寸，屏幕比例来从23.1:9来到了22.1:9，虽然依旧很细长，但视觉观感上会更加接近直板手机了一点。内屏依然是7.6英寸，峰值亮度提升到了2600尼特，两块屏幕均支持1-120Hz自适应刷新率。

Galaxy Z Fold6展开状态下的机身三维为153.5x132.6x5.6mm，与前代的154.9x129.9x6.1mm相比更加方正一些，而且薄了一点点，折叠状态下为153.5x68.1x12.1mm，与前代的154.9x67.1x13.4mm同样是更方正了一些，而且薄了1.3mm，同时机身重量来到了239g，比前代轻了14g，进步还是非常大的。

其后置的影像模组也有一些小小的变化，镜头圈部分变得更加显眼。

值得一提的是，Galaxy Z Fold6这次支持IP48级别的防尘防水，对比前代的IPX8，提升了对灰尘的防护能力，4级防尘可以阻挡直径大于1.0mm及以上的固体颗粒物进入，进一步提升了其耐用性。铰链也经过了强化，能够更好地吸收冲击，并通过“增强层”技术减少了折叠屏的折痕。

Galaxy Z Flip6的变化则比较小了，还是延续了之前的3.4英寸大外屏和6.7英寸的内屏，折叠状态的三维为85.1x71.9x14.9mm，对比前代的85.1x71.9x15.1mm薄了一点点点，重量依旧是187g。

另外就是它的后置镜头部分会采用与机身同色系的Deco圈，让镜头和机身更加统一。

配色这块，Galaxy Z Fold6提供了星空银、浅玫粉、冷夜蓝三款配色以及时空黑和香草白两款三星商城专属配色;Galaxy Z Flip6z会提供夏沫蓝、热爱黄、青薄荷、星夜银四款配色以及香草白、时空黑和蜜桃粉三款三星商城专属配色。

小折叠影像迎升级

影像这块，Galaxy Z Flip6迎来了比较大的升级，其主摄像头终于从用了好几年的1200万升级到了5000万像素(应该是Galaxy S24同款)，能够支持光学品质的2倍变焦，影像能力获得了不错的提升，超广角依旧是1200万像素，前置为1000万像素。

Galaxy Z Fold6这边则没有变化，依旧是5000万像素主摄+1200万像素超广角+1000万像素3倍长焦的组合，前置为1000万像素。

核心配置常规迭代

核心配置这块，Galaxy Z Fold6和Galaxy Z Flip6均搭载骁龙8 Gen3 for Galaxy，前者依然是12GB内存，提供512GB/1TB存储空间，在机身更轻薄的同时依然有着与前代相同的4400mAh电池，不过依然是25W的有线快充;后者则从前代的8GB内存提升到了12GB，提供256GB和512GB存储空间，并且机身重量不变的情况下，电池容量从前代的3700mAh提高到了4000mAh，同样是25W有线快充。

全新AI功能齐登场

AI可以说是这次发布会的重中之重，三星花了很多时间去介绍全新的AI功能。三星与谷歌进行了非常深度的合作，谷歌的Gemini直接成了三星手机中的语音助手，通过“嗨 谷歌”就能呼唤出Geminij，可以使用语音或者文字，甚至可以发给它一个视频链接，然后对其进行提问。

它还可以帮你写邮件、文案，生成图片等。

当我们打开相机时，不需要拍照，AI便可以直接就可以识别取景框中的信息并进行翻译。

还可以拍摄数学公式，AI就会对其进行识别，并帮你寻找解题方式，也可以将其转化为笔记。当我们对着星空拍照，AI还能帮我们找到其中的星座。

图像生成方面，我们可以随便画几个线条便能够生成精美的图片;

还可以在已有的照片上进行绘画，然后生成其它的景物;

相册中的照片也能通过AI生成各种动漫风格的图片。

另外，还有AI录音转录、会议内容摘要、实时翻译等功能。

售价上涨已成定局

关于售价，Galaxy Z Fold6和Galaxy Z Flip6的售价分别为1899.99美元和1099.99美元，均比前代贵了100美元。而目前国内的先行者版本分别为14999元起和8999元起，比去年分别贵了1000元和500元，所以觉得今年国行版本的最终售价应该是13999元起和7999元起，比前代会贵1000元和500块。

写在最后

总的来看，这次Galaxy Z Fold6和Galaxy Z Flip6的升级算不上很大，前者设计上有一定变化，而且更轻更薄了一些，后者则主要升级了影像配置，提升了拍摄体验，核心硬件属于比较常规的迭代，不过Flip升级到了12GB内存并且增大了电池还是蛮不错的，而售价上涨应该是必然了。AI功能确实是蛮丰富且强大的，不过国行版本能支持哪些还得等7月17号的国内发布会揭晓，大家可以期待一下。