　　vivo S30 Pro mini正式发布：用色彩与实用重塑手机价值

【天极网手机频道】5月29日， vivo在小屏旗舰赛道再推新品S30 Pro mini。该机型延续“精准打击”策略，在颜值、手感、影像、续航四大高频使用场景实现体验突破，以6.31英寸黄金尺寸机身与旗舰级配置，重新定义小屏手机的价值标准。目前，vivo S30 Pro mini已经正式发布并开启预售，感兴趣的朋友可多关注。

天极网了解到，S30 Pro mini以“甜酷双修”的设计语言打破常规。其专属配色酷莓粉采用低饱和粉蜡色调，搭配哑光雾面玻璃工艺，呈现如糖霜慕斯般的细腻质感。背壳与黑色中框的撞色处理，在视觉上形成冲突美感;双层金属镜圈包裹的镜头模组，通过精细的CNC切割工艺，让整机精致度提升30%。

机身尺寸方面，1.32mm极窄边框将屏占比提升至89.5%，71.76mm的宽度适配90%用户的手掌曲线。重心偏移设计，长时间握持时小拇指压力值较同类机型降低40%。“好的设计是让人感受不到设计”，该机型通过3D弧面中框与磨砂背盖的协同，实现“棉花糖般的握持感”，重新定义小屏手机的手感标杆。

在影像配置上，S30 Pro mini搭载双5000万像素旗舰级镜头组合：大底主摄采用1/1.3英寸传感器，单像素尺寸1.2μm，配合OIS+EIS双防抖，在餐厅暖光环境下噪点控制能力提升50%;潜望长焦镜头支持5倍光学变焦，10倍手持拍摄时画面锐度保持在90%以上，可直出高质量动植物与舞台特写。

软件层面，三大胶片滤镜成为影像系统的核心亮点。经典正片(CC胶片)通过AI色彩增强算法，使绿植青绿色调饱和度提升25%，蓝天通透度优化30%;经典负片(NC胶片)在磨皮时保留皮肤纹理细节，背景色彩饱和度控制在主色调的120%以内，实现电影感写真效果;清透蓝调(VB胶片)在傍晚场景中，将天空色温调整至5500K莫兰迪色系，实测出片率提升60%。此外，集成电影氛围感特效、实况拼图等功能的专属模式，解决用户90%的日常出片需求。

性能配置上，蓝晶×天玑9300+芯片的加持，主流游戏轻松畅玩。而直驱供电技术绕过电池直接为手机供电，解决边充边玩时的发热问题。续航表现堪称“反内卷”典范。6500mAh大容量电池+90W有线充电，较同类机型续航提升不少。与此同时，它还能在零下20℃低温环境下正常使用，解决极寒场景的使用痛点。

在天极网看来，在参数内卷的行业现状下，vivo S30 Pro mini以“体验优先”的策略形成差异化竞争力。其通过对色彩、手感、影像、续航四大高频场景的深度优化，证明手机价值并非参数堆砌。正如评测结论所示：“数码圈缺的不是跑分怪兽，而是懂用户的产品。”该机型以6.31英寸的黄金尺寸与旗舰级体验，为追求实用主义的消费者提供了“好看、好握、好用”的最优解，或将重新定义小屏旗舰的市场标准。

目前，vivo S30 Pro mini已开启预售，近期有购机需求的用户可多多关注，更多详细评测可关注天极网后续报道。