轻旗舰荣耀400系列手机正式发布，售价2124.15元起

【天极网手机频道】今日，荣耀正式发布荣耀400及荣耀400 Pro两款机型。作为荣耀数字系列新一代越级大作，荣耀400系列在外观设计、影像功能、续航能力、屏幕护眼及性能表现等方面实现全维升级突破。

在影像时代，荣耀400全系搭载2亿AI超清主摄，结合AI人像意图识别引擎，能够让用户轻松捕捉每个真实细节，带来同档更清晰的成像体验与更强的动态拍摄表现，实现“不用摆，随便拍”，动着拍也清晰;荣耀400 Pro还支持档位唯一的6X超清长焦人像，细节清晰，光影通透，配备旗舰同款大王影像算法，最大可达50X变焦，同时带来了行业首发的微米级胶片人像，拥有行业最全胶片质感模拟，拍出用户真实情绪与环境氛围。

超清Live实况照片效果也进行全面升级，不仅拥有超清画质，播放时更显流畅，实现帧帧清晰、帧帧流畅。同时，荣耀400系列带来安卓首发的4K超清Live实况拼图和动态壁纸锁屏功能。值得一提的是，全系支持iOS互传，轻松传输照片视频和文件等等。

在外观设计上，荣耀400全系采用行业首创精研雾面金属中框，带来海风蓝、揽月银、流沙粉、幻夜黑4种时尚配色，其中海风蓝和流沙粉配色更采用全新的“流光织锦”工艺，使得背壳纹理都是独一无二的存在;全系还搭载行业防尘防水最高标准的IP68+IP69，全面延长手机使用周期。

屏幕方面，荣耀400系列搭载荣耀绿洲护眼屏幕，拥有行业领先的AI离焦视力舒缓、AI干眼友好、AI助眠显示、自然色彩显示等八大护眼特性，带来全场景AI护眼，

“小身材也有大能量”是荣耀400系列为续航体验带来的一大突破。荣耀400全系搭载7200mAh第三代青海湖电池，其中荣耀400 Pro提供了90W有线超级快充和50W无线超级快充，荣耀400支持80W有线超级快充，在6.55英寸、7.8mm轻薄机身中实现业界罕见的大电池配置。

荣耀400全系性能升级，标准版全球首次搭载高通骁龙7Gen4处理器，Pro版搭载满血版第三代骁龙8旗舰芯片，内置荣耀自研幻影引擎，带来满帧沉浸式体验。在全新MagicOS 9.0操作系统的加持下，荣耀400系列支持AI图生视频、AI去褶皱、AI去反光等功能。同时，荣耀400系列通过平台级AI智能交互能力，为用户提供更加智能、便捷与个性化的生活体验。

目前荣耀400系列现已在荣耀商城、授权电商平台、荣耀体验店、授权零售门店开启预售，并于6月6日10:00正式开售，共带来海风蓝、流沙粉、揽月银、幻夜黑4款配色，售价方面，荣耀400标准版12GB+256GB、12GB+512GB和16GB+512GB版本售价分别为2499元、2799元和2999元，国补后售价分别为2124.15元、2379.15元和2549.15元;荣耀400 Pro版12GB+256GB、12GB+512GB、16GB+512GB和16GB+1TB版本售价分别为3399元、3699元、3999元和4499元，国补后售价分别为2899元、3199元、3499元和3999元。感兴趣的用户不妨前去了解一下。