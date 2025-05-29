蓝晶x天玑 9300+领衔，真旗舰平板vivo Pad5正式发布

【天极网手机频道】5月29日，vivo Pad5 正式发布，以蓝晶 × 天玑 9300+ 领衔真旗舰强悍性能，携手 12.1 英寸高亮护眼屏、超长续航、游戏超分超帧等，带来学习、游戏和娱乐三位一体的领先体验，堪称“学娱兼备的真旗舰平板”。“好轻 好听”的vivo TWS Air3、vivo 10000mAh 33W 自带线充电宝和全新“桃桃粉”配色的vivo WATCH 5一并亮相，成为智能手机与平板电脑的绝佳拍档。

强悍性能展现旗舰实力，大屏游戏生态领先同档

vivo Pad5 搭载蓝晶 x 天玑 9300+，相比上一代，CPU 和 GPU 性能更强，功耗更低，在蓝晶芯片技术栈 5 大赛道的联合深度调校下，展现卓越旗舰实力，安兔兔综合跑分超过 225 万分，更支持 10+热门游戏IP实现超分、《国民级 FPS 射击手游》2.1K 游戏超分、超 30 款的 144Hz 游戏适配和《开放世界手游》搭配散热背夹开启“性能模式+”至高 1.8K 超分 + 120FPS 超帧并发，更凭借行业领先的游戏直播助手，实现 2.8K | 60FPS | 20Mbps 的平板高清直播全链路体验。强悍游戏表现，彰显 vivo Pad5 的真旗舰性能。

为满足用户对持久享受高能体验的诉求，vivo Pad5 带来 10000mAh 长续航，在“系统轻量化”和“智能保电机制”这两大节流技术的辅助下，可实现 8.5 小时会议通话或者 10 小时在线观影，也能做到待机 62 天或者 1000 天超长保电，轻松应对长时间不插电的使用需求，为真旗舰性能提供有力支撑。

助力真旗舰性能进一步发挥，vivo Pad5 拥有立体散热结构，贯通纵向导热路径，分列横向关键热源，以高导热紫铜冷却矩阵定点压制 CPU 核心热源，凭借 34200mm2 的更大散热面积，充分覆盖热源，提升散热效率，助力 vivo Pad5 轻松激发巅峰表现。

领先视听打造移动影院，越级观赏助力尽兴娱乐

vivo Pad5 配备一块 12.1 英寸高亮护眼屏，支持 2.8K 超高分辨率、144Hz 电竞级高刷新率和至高 900nit 亮度，同时具备能让画面细节满满的 HDR 画质增强引擎，以及支持将 SDR 画质提升至 HDR 的 SDR 画质增强引擎，屏幕表现更具张力，配合专业色彩管理，实现不同色彩表达空间的统一呈现，带来真实自然的越级观赏体验。

这块12.1 英寸高亮护眼屏在拥有 300+ 合作研发人员、4+ 行业主流科研机构支持的vivo 视觉健康实验室的深度调校下，不但通过莱茵硬件级低蓝光认证，更凭借无频闪的 DC 调光、芯片级智能低蓝光、舒眠模式、智能色温自适应等10+ 护眼技术组成的“全局护眼系统”，全场景呵护用眼健康，带来舒适、清晰、好看的观赏体验。

同时，vivo Pad5 还具备自研 6 扬全景声学系统，4 颗澎湃震撼的低音单元 + 2颗明亮自然的高音单元呈对称式布局，带来均匀、舒适的听感，搭配自研 SuperAudio 6.0 音效，支持 3D 全景音频，释放硬件的声学潜力，外放音质栩栩如生。

得益于 12.1 英寸高亮护眼屏与自研 6 扬全景声学系统组成的全景声 HDR 影院，无论看综艺、看电影还是刷短剧，都能带来更畅爽的视听享受。

全新系统提升学习能力，智慧AI助你领先一步

搭载全新 OriginOS 5 HD 的 vivo Pad5，更是你的学习好帮手，以 PC级 WPS、CAJViewer 安卓定制版和万能文档组成专业文档生产力，助力用户的学习效率大幅提升;拥有系统级蓝心大模型 AI，带来小 V 写作、小 V 帮记、小 V 圈搜和可以一句话自动生成精美 PPT 的 AiPPT 助手，让用户体验智慧 AI 带来的便利生产力;蓝心小 V 接入 DeepSeek-R1，支持深度思考和联网搜索，让用户更轻松获得所需答案。

通过控制中心，vivo Pad5 还可与电视、电脑以及自家旗下平板、手机和耳机互动，体验多台如一台的跨设备体验;能与 Mac、Windows 电脑实现跨屏无缝协同办公，无论是远程控制 PC 还是与 PC 实现数据共享都能轻松达成，并能作为 PC 扩展屏，共同构成更大视觉空间，协同办公更方便;借助自由小窗，实现更轻松多任务处理。

搭配智能配件三件套――vivo Pencil3、vivo 智能触控键盘5 和vivo 智能双面夹5，可助力 vivo Pad5 的学习力进一步提升，处理文档更便捷。

vivo Pad5 具有“展蓝图”、“灰常好”和“百粉百”三款配色，一体化轻薄金属机身仅重 590g，提供 8GB+128GB、8GB+256GB、12GB+256GB 和 16GB+512GB 四种存储组合可选，上市价格 2499 元起，叠加预售和国补优惠，仅需 2039.15 元起，现已开启预售，并将于 6 月 6 日正式开售。

6 月 5 日前购买，8+128GB 版本立减 100 元，全版本额外赠送价值 299 元 TWS A4 耳机。6 月 30 日前购买，赠送价值 199 元双面夹，还可享受至高 6 期分期免息，搭配旗舰手机组合购买至高优惠 100 元，搭配 vivo WATCH 5 组合购买优惠 150 元，搭配 vivo智能触控键盘5 和 vivo Pencil3 组合购买至高优惠 300 元，学生购买额外赠送价值 399 元的 vivo Pencil2s。

舒适佩戴持久耐用，智能手机的好拍档

与 vivo Pad5 一同发布的还有vivo TWS Air3 ，单耳机仅重 3.6g，佩戴轻盈舒适，支持 IP54 使用更安心，单次听歌可达 10 小时，配合耳机盒可听歌长达 45 小时，充电 10 分钟就可再听音乐 3 小时;支持 LC3 音频编码，实现全链路游戏 44ms，听声辨位更准确;拥有 12mm 高解析复合声音单元，具备空间音频和 DeepX 3.0 立体声效，带来更好聆听声效;支持蓝牙 6.0 多设备双连接，并融入 BlueOS 生态，是 vivo 生态的极佳拍档。

vivo TWS Air3 具有“桃桃粉”、“云朵白”和“蓝莓蓝”三款配色，上市价格 99 元，现已全面开售。此外 vivo WATCH 5 “桃桃粉”新配色全新上市，上市价格 799 元起，国补后仅需 679.15 元起，现已全面开售，6 月 30 日前购买，还可享 3 期分期免息。

同时 vivo 10000mAh 33W 自带线充电宝正式发布，上市价格 129 元，6 月 6 日正式开售，6 月 18 日前搭配S30系列手机组合购买仅需 89 元。

vivo Pad5、vivo TWS Air3 和vivo WATCH 5 搭配 vivo 手机组合购买还能享受更多优惠。此外，vivo IoT 产品全新推出教育优惠，买平板送手写笔，手表、耳机、配件补上加补至高立减 20%。