【天极网手机频道】2026 年 3 月 25 日，“性能续航小超人”iQOO Z11 系列明日 19:00 强势发布并正式开售，全系具备优质高刷护眼屏、超长续航表现和超可靠的品质，iQOO Z11 更是越级首发 iQOO 首个 165Hz 护眼电竞屏和史上最大 9020mAh 超薄蓝海电池;iQOO Z11x 则带来优质的 LCD 莱茵护眼屏和 7200mAh 超薄蓝海电池，助广大用户能够获得优质、可靠的畅爽享受。iQOO Z11 系列新机现已开启预约。

iQOO Z11 再展 Z 系列越级实力，在 iQOO 品牌中首次搭载 165Hz 护眼电竞屏，拥有专为 165Hz 触控点击优化的全新超感触控，点击和滑动的时延更低，在手游操控中尤其在 FPS 品类中更具优势，同时还实现 95% 首帧亮度占比，带来更为领先的超低拖影表现。165Hz 护眼电竞屏的全屏最大亮度高达 2000nits，还支持职业模式下的 1000nits 最大手动亮度，亮度表现堪称出类拔萃，同时凭借全新一代发光材料的特性，相对 iQOO Z10 Turbo，其在日常 600nits 亮度下功耗直降 7%，屏幕功耗控制更优秀。这块超高刷电竞屏还支持2160Hz 高频 PWM 融合调光和全亮度类 DC 调光，具备悦目护眼 2.0，更通过 SGS 低蓝光认证和 SGS 低频闪认证，带来安全护眼观赏体验。

iQOO Z11 搭载史上最大的 9020mAh 超薄蓝海电池，采用与宁德新能源联合研发的单电芯设计，具备硅含量高达 16% 的全新第四代硅负极，以及能够实现低温持久续航的全新第二代半固态技术，拥有支持微电精灵 2.0 和系统轻量化 3.0 的全新蓝海续航系统，带来爆表续航实力。iQOO Z11 还配备 90W 超快闪充，支持 55W PD/PPS 协议和 44W UFCS 协议的快充输入，以及边充边玩更冷静的全局直驱供电 2.0，表现堪称全面。

iQOO 品质值得信赖，iQOO Z11 支持 IP68 & IP69 防尘防水和磐石缓震架构，并通过 7 项国家军用标准测试，即使开孔部位出现进水进灰情况，也能一个指令排水清灰，整机坚实、可靠、耐用。iQOO Z11 还能一键开启职业模式，具备网络加速、屏幕亮度增强、免提通话增强和久用健康充电等专项优化，可以说是打工人的最佳助力，而全功能 NFC、红外遥控和双频 GPS也是该有都会有。

iQOO Z11x 一并亮相，具备“冰青绿”、“雪屿白”和“夜影黑”三款配色，采用大 R 角设计，外观优雅，握持舒适。配置方面，iQOO Z11x 搭载天玑 7400、7200mAh 超薄蓝海电池和全新 6.76 英寸 LCD 莱茵护眼屏，支持 IP68 & IP69，并通过 SGS 五星金标抗跌耐摔认证，可谓 LCD 党的梦中情机。

iQOO Z11 以天玑 8500 满血版和 Monster 超核引擎为核心，越级首发 iQOO 品牌首个 165Hz 护眼电竞屏和史上最大 9020mAh 超薄蓝海电池，拥有 7K 冰穹 VC 液冷散热、寰宇电竞网络系统、90W 超快闪充、6.83 英寸超大屏和蓝厂全自研人像算法，具备全新“沧浪浮光”、“天光白”和“极夜黑”三款配色，机身轻至 216.5g，薄至 8.25mm，配合旗舰感大 R 角和阶梯式缓坡 Deco 设计，握持感十分舒适。

iQOO Z11 将携手 iQOO Z11x 为广大用户带来护眼高刷、超长续航和超高品质的用机体验，两款新机明日 19:00 正式发布并开售，现已开启预约，首销前 4 天购买 iQOO Z11 和 iQOO Z11x，分别可享至高 6 期分期免息和至高 3 期分期免息，还可 1 元抢至高价值 2235 元福袋。关注的朋友记得明天准时收看发布会!