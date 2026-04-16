【天极网手机频道】4月16日，OPPO正式公布了新一代操作系统ColorOS 16，主打“超流畅更AI”的核心体验，带来了一系列贴合用户日常使用的新功能，不用复杂操作就能解决大家平时遇到的各种小麻烦，而OPPO Find X9s Pro、Find X9 Ultra、Pad 5 Pro和Pad Mini这几款机型，将成为首发搭载这款新系统的设备，后续还会逐步推送给更OPPO机型，感兴趣的用户可以多关注一下。

这次ColorOS 16带来了全新的锁屏岛功能和升级后的AI一键闪记，尤其是对于经常出行、喜欢拍照的用户来说，简直是量身定制。锁屏岛分为胶囊态和沉浸态两种模式，平时收到的各种通知会被聚合在胶囊里，不会遮挡锁屏壁纸，看起来特别整洁，上下滑动、左右切换就能快速查看不同通知，不用再一个个清理弹窗。而沉浸态更实用，听音乐、导航或者用倒计时的时候，不用解锁手机、不用来回切换APP，在锁屏界面就能直接操作，导航路线、歌曲控制都一目了然，出门的时候单手操作特别方便，而且两种模式切换起来特别丝滑，没有一点卡顿感，比市面上同类功能用起来更顺手。



AI一键闪记的升级更是解决了很多人的痛点，不管是刷小红书看到喜欢的旅行攻略，还是刷到摄影师分享的相机参数，只要一键闪记，系统就会自动提取关键信息，不用手动复制粘贴、截图保存。比如刷到一篇旅行笔记，闪记之后AI会自动整理成图文并茂的旅行合集，排版精致得像手账，还带有手绘封面，直接分享到小红书都不用再美化，而且里面还有路书级地图，标注好所有目的地的路线和距离，点击就能直接导航，彻底告别熬夜整理攻略的麻烦。除此之外，一键闪记还能记取餐码、记账单、记视频摘要，甚至随口说一句待办，它都能快速记录，实用性拉满。

除了这两个核心功能，ColorOS 16在流畅度上也做了很大提升，延续了它“机圈德芙”的优势。依托升级后的极光引擎，不管是打开APP、切换应用，还是操作短信、日历这些系统软件，都特别丝滑，没有一点割裂感，热门应用的点击响应速度和滚动稳定性都有明显提升。再加上潮汐引擎的优化，就算是长时间玩游戏、拍4K视频这种高负载场景，手机也能保持稳定流畅，不会出现卡顿、发热严重的情况，而且还更省电，日常使用续航也能更持久。

针对平板等大屏设备，ColorOS 16也做了专属优化，全景自由窗可以自由调整窗口大小，四指捏放就能切换布局，办公的时候同时处理多个任务特别方便，再加上AI手写笔和电脑屏幕协同功能，不管是记笔记、画画还是跨设备传文件，效率都能提升不少。另外还有耳机音频共享、跨生态互传、桌面一键整理这些小功能，虽然不起眼，但都特别实用，比如耳机音频共享可以让一部手机同时连接两副耳机，和朋友一起追剧、听歌特别方便;跨生态互传甚至支持和iOS设备直连，传文件又快又稳定。

OPPO Find X9 Ultra等首发机型将于4月21日19:00正式发布，这次ColorOS 16的升级，没有太多花哨的噱头，每一个功能都贴合用户的真实需求，不管是流畅度还是AI体验，都能感受到明显的提升，相信正式推送后，能给大家带来更省心、更便捷的使用感受。