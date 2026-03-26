【天极网手机频道】今天上午，OPPO Find系列产品负责人卓世杰在微博释出了OPPO Find X9 Ultra 的重磅影像信息，还同步放出了新机1x、10x压缩感人像的组图样张和视频，让外界直观感受到这款新机的超强长焦拍摄实力，而哈苏10倍光变天眼长焦的配置亮相不仅让不少摄影爱好者和数码迷直呼期待，更是宣告了OPPO在手机长焦影像领域的又一次突破。



截图来源于OPPO卓世杰微博

卓世杰在微博中表示，这颗长焦镜头让空间不再是拍摄的阻碍，而是可被折叠的“魔法”，借助哈苏 10 倍光变天眼长焦带来的强烈空间压缩效果，能让千米之外的雪山、古建瞬间 “挪” 到人身后，轻松实现人物与远景的精准同框，拍出来的压缩感人像不仅构图更具张力，画面氛围感也大幅提升，让旅拍合影更具故事感与视觉张力。

更让人惊喜的是，这颗长焦镜头可不是单纯的“拉近距离”，在把远方美景带到镜头前的同时，还能精准保留发丝间的微光和皮肤真实的肌理，画面通透且真实，没有算法过度优化带来的生硬感。这份细腻的真实质感是数码变焦无论如何都计算不出来的，光学变焦的优势在这颗镜头上体现得淋漓尽致。

这份光学带来的震撼不仅体现在静态照片中，更延伸至动态视频拍摄。此次OPPO将增距镜装进了手机里，为OPPO Find X9 Ultra 搭配了专业的防抖系统，彻底摆脱了繁琐拍摄装备的束缚，用户单手持机就能拍出稳定又震撼的视频画面。无论是旅途中偶遇的自然奇观，还是演唱会现场的精彩瞬间，都能在看清美景与表演的同时，轻松记录下高品质的动态影像，真正实现 “看奇观的同时，拍出奇观”。

卓世杰表示，期待大家下次旅行时无需再携带沉重的相机和镜头，只需随时随地举起 OPPO Find X9 Ultra就能和世界来一张纯粹的「合影」。而凭借哈苏10倍光变天眼长焦的超强实力，OPPO Find X9 Ultra 也将成为兼具旅拍与演唱会拍摄的全能神器，为用户带来全场景的高品质拍摄体验，让随手拍也能出大片。

除了哈苏10倍光变天眼长焦镜头，卓世杰还通过实拍对比展现OPPO Find X9 Ultra原生10倍光学变焦的出色画质，印证将增距镜效果融入轻薄机身的技术突破。同时他还详细介绍了哈苏10倍光变天眼长焦的视频能力，支持10倍焦段4K 60fps视频输出、全链路HDR 以及云台级防抖，应对演唱会、逆光等场景表现都非常出色。

结合OPPO卓世杰这些天的微博预热来看，OPPO Find X9 Ultra既解决了用户旅拍时人景难同框的痛点，又兼顾了视频拍摄的稳定性与画质，更让手机拍摄摆脱了专业设备的束缚，回归随手拍的纯粹。虽然目前OPPO Find X9 Ultra与OPPO Find X9s Pro双影像旗舰的具体发布时间尚未公布，但从已曝光的影像配置、实拍效果与技术亮点来看，这款机型已经展现出足够强的竞争力与吸引力，无疑是今年最值得期待的影像旗舰之一。