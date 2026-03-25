【天极网手机频道】2026年3月25日，OPPO Find系列产品负责人卓世杰在微博发布长文，深度解读了即将发布的Find X9 Ultra所搭载的“哈苏10倍光变天眼长焦”在视频拍摄领域的三大核心价值跨越，并首次公布了与友商10倍拍摄视频的直出对比，展示了其在清晰度、光影还原和防抖体验上的全面领先。

卓世杰在文中指出，当手机拥有10倍光变长焦后，视频体验的核心不仅在于“拍得到”，更在于画质表现与拍摄的便捷性。Find X9 Ultra依托如同“将增距镜装进手机里”的物理优势与定制大底传感器，将10倍焦段的视频清晰度推向了真4K 60fps的新高度，彻底改善了传统长焦视频放大后的算法涂抹感。

第一重跨越体现在清晰度上。传统手机长焦视频往往止步于“能看见”，放大后满是算法涂抹和模糊像素。而Find X9 Ultra凭借原生光学镜头，能够清晰捕捉演唱会偶像的发丝等微小细节，让手机长焦视频第一次拥有了“数毛”的底气。

第二重跨越在于更生动的舞台光影还原。面对演唱会高对比度的追光或极致逆光等复杂光源，传统方案往往只能拍出一片死白或死黑。Find X9 Ultra的长焦镜头凭借全链路高动态范围能力，能够准确还原舞台光影层次，避免画面出现严重的过曝或暗部死黑。

第三重跨越是更好的防抖体验。针对长焦端手抖放大的物理特性，OPPO引入了云台级传感器防抖技术和高精度动态补偿，让用户在演唱会等拥挤场景下单手持机也能输出平稳画面，打破了长焦视频重度依赖三脚架或稳定器的限制。

从官方公布的对比视频来看，Find X9 Ultra在清晰度、光影还原和防抖效果上均展现出明显优势。在清晰度方面，友商产品放大后细节模糊，而Find X9 Ultra则能清晰呈现每一个细节;在光影还原上，友商产品在复杂光线场景下表现不佳，而Find X9 Ultra能够精准捕捉光影变化，还原现场氛围;在防抖效果上，友商产品手持拍摄画面抖动明显，而Find X9 Ultra则能保持画面稳定，输出高质量视频。

就目前曝光的影像配置与实测表现来看，OPPO Find X9 Ultra 在画质解析力、舞台光影还原、长焦手持防抖三大核心维度实现均衡突破，有望成为新一代演唱会视频拍摄神器。