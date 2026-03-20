【天极网手机频道】OPPO全新折叠旗舰Find N6今日正式开售，凭借两大黑科技彻底解决困扰行业八年的折痕难题，实现无感折痕，久用平整，同时在影像、屏幕、通信、性能、续航等核心硬件配置上全方位满血，更搭配OPPO AI手写笔，以全能实力革新折叠旗舰体验。

作为OPPO折叠屏赛道的最新力作，OPPO Find N6在各大电商平台同步开售后，1TB大容量版本多款配色在多平台快速售罄，足见消费者对这款年度折叠旗舰的认可。

OPPO Find N6 凭借新一代钛合金天穹铰链与天穹记忆玻璃两大黑科技，成为全球首款通过德国莱茵TÜV无感折痕连续60万次折叠测试久用平整认证的折叠旗舰，打破用户对折叠屏“必有折痕”的固有认知。同时，机身兼顾轻薄手感与耐用性，采用精致一体化机身设计，开合之间流畅顺滑，配合高端质感机身工艺，无论是日常手持还是商务使用，都尽显旗舰格调，更支持IP56/IP58/IP59满级防尘防水，无惧日常泼溅、极端环境，大幅提升折叠屏的耐用度与实用性。

外观设计上，OPPO Find N兼顾高级质感与硬核可靠性，搭配行业领先的柔砂工艺，让边框与后盖浑然一体，触手温润舒适。配色上，带来金橙、原钛、深黑三款极具格调的选择。同时，OPPO Find N6 外屏采用极窄边框设计，搭配行业最大尺寸的 8.12 英寸内屏，无论折叠或展开，都能带来前所未有的沉浸式视觉体验。

影像方面，OPPO Find N6搭载折叠屏专属哈苏2亿超清四摄系统，成为同品类中影像实力天花板。后置配备2亿像素超清主摄，搭配三星大底传感器，辅以OPPO自研LUMO超像素引擎，实现极致清晰的画质输出，更支持16K超清画质记录;同时配备5000万像素超广角、5000万像素潜望长焦以及行业独家丹霞色彩还原镜头，覆盖全场景拍摄需求。潜望长焦支持70mm黄金人像焦段与10cm长焦微距拍摄，丹霞色彩还原镜头则能精准识别复杂光源色温，还原最真实细腻的色彩，配合哈苏大师模式、XPAN宽幅经典模式，无需复杂调校，随手就能拍出专业级大片，让折叠屏不再是影像短板。

性能和续航方面，OPPO Find N6搭载了第五代骁龙 8 至尊版移动平台以及6000mAh冰川电池的超强能效组合，支持80W有线超级闪充与50W无线闪充，配合高频办公场景专项优化，让用户告别电量焦虑，享受安心续航。

在系统与AI层面上，OPPO Find N6配备了AI手写笔，带来生产力AI外挂般的系统体验，同时，全面升级的全景自由窗分屏方案，彻底打破传统分屏的僵硬边界，实现了超越 PC 级的多窗口自由体验，大幅提升折叠屏的生产力与实用性。

售价方面，全新OPPO Find N6折叠旗舰提供三个存储版本，其中12GB+256GB售价9999元，16GB+512GB售10999元，16GB+1TB售价11999元，现在下单更有多重购机福利加持。想要体验全球最平整折叠屏、旗舰级影像与全能旗舰体验的用户，可前往OPPO官方商城、线下官方体验店及各大电商平台了解与购买。