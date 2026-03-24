【天极网手机频道】3月24日，OPPO正式官宣年度旗舰机型Find X9 Ultra进入预热阶段，该机预计将于4月正式发布，其最大亮点的是实现了行业突破性的长焦技术――将增距镜功能完美集成于手机机身，让手机拥有原生10倍光学变焦的能力，等效焦距达230mm，彻底终结“远摄即妥协”的行业困境，重新定义手机远摄体验。

据OPPO Find系列产品前负责人刘作虎通过微博介绍，在手机长焦的进化史上，从未有人真正将原生10倍光学变焦完美塞进轻薄的机身，传统手机要实现高倍率变焦，要么牺牲画质，要么导致机身厚重。而OPPO Find X9 Ultra通过技术创新，将这一“不可能”变为现实，让用户无需额外携带增距镜配件，仅凭手机就能获得专业级远摄体验，通过微博展示了OPPO Find X9 Ultra 10倍光学变焦的效果与普通旗舰手机10倍数码变焦的效果。

据OPPO Find系列产品负责人卓世杰通过微博介绍，此次OPPO Find X9 Ultra的长焦突破，核心得益于行业前所未有的5次反射潜望架构。

为实现这一架构且不损失画质，OPPO掌握了三大核心技术：其一，纳米级棱镜切割&空气光阑，通过对棱镜进行纳米级精密切割，形成“超高纯空气光阑”，利用空气介质分离色散，根除杂光干扰，让画质更通透;其二，三重AOA主动校准，在产线实时动态调整镜头与传感器位置，确保每台量产机都具备实验室级的光轴精度;其三，定制JNL5000万像素融合式传感器，匹配LUMO超像素引擎，不仅能实现全像素哈苏超清画质直出，还能提供高动态、高解析的20倍光学品质变焦，同时优化微透镜与色彩滤镜，确保全焦段色彩精准一致。

综合以上突破性技术，这枚长焦镜头其核心光学规格――10.13mm行业最大入瞳、F3.5光圈及由此衍生的35.455mm物理焦距――构成了成像的坚实基础。它辅以定制的1/2.76型JNL融合传感器捕捉细节，并借助5次反射棱镜结构、纳米级切割工艺与特制ND膜来保证光路纯净，再结合“云台级”防抖与3次AOA主动校准技术，共同奠定了其卓越画质与超高成片率的顶级硬件基石。