真我Neo7 Turbo发布：1699.15元起的性能小透明

【天极网手机频道】5月29日，真我在新品发布会上带来Neo系列全新机型Neo7 Turbo，以“透明新生设计”与天玑9400e旗舰芯的硬核组合，刷新2K档性能标杆。同步亮相的真我GT7阿斯顿马丁F1限量版，则以赛道基因诠释高端联名美学，两款新品共同演绎科技与速度的极致碰撞。

真我Neo7 Turbo打破行业同质化设计，以“透明新生”理念打造视觉革命。激光精雕工艺将NFC线圈、闪能DART标等功能元件转化为设计元素，1:1还原的内部精密排布透过透明背板清晰可见。晶刻纹理与撞色标识在光影中交织，既呈现硅碳负极电池的科技美感，又以透明灰/透明黑双色方案致敬性能美学――透明灰复刻初代Turbo跑车的机械质感，透明黑则以深邃底色衬托元器件的精密秩序。

作为首批搭载天玑9400e的机型，其4颗Cortex-X4超大核(3.4GHz)与12核Immortalis-G720 GPU构建性能基石，245万+安兔兔跑分稳居同档榜首。GT性能引擎2.0通过指令级调度降低30%渲染负载，配合7700mm²超大VC均热板，《崩坏：星穹铁道》满画质跑出59.6fps稳定帧率，核心温度10秒骤降10℃。自研电竞抢网芯与苍穹通信系统协同，Wi-Fi延迟降低39%，弱信号场景游戏时延减少12%，实现“不掉帧、不烫手、不掉线”的电竞三要素。

采用10%硅碳负极技术的7200mAh泰坦电池，能量密度达841Wh/L，重度使用12小时剩余13%电量，4年耐用特性覆盖大学周期。100W光速秒充19分钟充至50%，配合全场景旁路充电技术，边玩边充不发烫，多适配器协议兼容解决充电焦虑。

京东方Q10发光材料打造的144Hz电竞直屏，6500nit局部峰值亮度无惧强光，1.3mm超窄边框成就同档最佳屏占比。4608Hz超高频PWM调光搭配硬件级低蓝光，暗光游戏频闪波动深度低至0.15，2600Hz瞬时触控采样率支持湿手/手套操控，10+款手游原生144帧模式解锁丝滑体验。索尼5000万像素主摄+超光影引擎重构影像体验，IP69+级防尘防水抵御生活意外。双频GPS、X轴马达、立体双扬等配置拉满细节体验，realme UI 6.0接入DeepSeek-R1的小布助手，配合“一键问屏”AI功能，实现从硬件到软件的旗舰级体验。

真我Neo7 Turbo 12GB+256GB版1999元，国补后1699.15元，5月29日14:50开启预售，31日10:00全渠道开售。同步登场的真我GT7阿斯顿马丁F1限量版，以24GB+1TB满配内存、双翼空气动力学设计与阿斯顿马丁绿五层喷涂工艺，诠释赛道精神，6月正式发售。此次发布会还带来129元起的真我Buds T200，12.4mm镀钛动圈+32dB降噪重构百元级音质标准。真我真香618同步启动，全系机型至高享1000元补贴，2K档性能旗舰Neo7 Turbo以“无妥协”姿态，成为年轻玩家的电竞首选。