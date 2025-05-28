体验：从PPT到BOSS战，iQOO Pad5 Pro轻办公+重游戏的终极解

【天极网手机频道】在当下快节奏的生活与工作环境中，人们对电子设备的需求愈发多元化。对于经常奔波在外的职场人士、热爱游戏的玩家，以及追求高效学习的学生而言，一款能集办公、娱乐等多功能于一体的设备，简直是梦寐以求的存在。而iQOO Pad5 Pro凭借超强的性能、轻薄的设计以及丰富的功能，成功实现了游戏本与办公本的完美二合一，既能满足游戏玩家，又能满足职场人士轻办公以及学生高效学习的需求。

iQOO Pad5 Pro 在设计上把便携性放在了重要的位置上，整机厚度仅 6.07mm，重量约 635g，在 13 英寸大屏平板领域属实难得，无论是放入通勤的背包、出差的行李箱，还是随身携带的手提包，都不会有负重感;一体化轻薄金属机身不仅坚固耐用，还带来了细腻顺滑的触感。

配色上提供了银翼、灰晶、曼岛三种配色，天极网手中的银翼配色充满科技感与未来感，磨砂质感的表面处理工艺，有效解决了指纹和污渍沾染的问题，时刻保持机身清爽干净，手感舒适无负担。除了银翼配色，iQOO Pad5 Pro还提供灰晶色，深邃稳重呈现专业与沉稳气质;曼岛配色则独具个性，为追求独特的用户提供了别样选择;背面简洁的 iQOO Logo，搭配全新灵巧镜组设计，两颗摄像头垂直竖向排列，整体设计简约而不失大气。

正面13英寸、3.1K的144Hz 高亮电竞屏，文字清晰锐利，图像细节丰富，放大查看也不会模糊，无论是处理专业设计图还是观看高清视频都能呈现出细腻逼真的视觉效果;10.7 亿色显示、P3 广色域覆盖与 HDR10 认证，色彩准确度接近专业级显示器水平，色彩还原精准，画面栩栩如生;支持最高144Hz的刷新率与 480Hz 的触控采样率，操作时画面过渡流畅，触控响应灵敏，滑动屏幕、缩放图片等操作都顺滑无比;行业首发的高亮双侧入光技术通过在屏幕两侧布置发光模组，实现1200nit的峰值亮度，解决了户外强光下屏幕内容看不清的问题，同时屏幕亮度更均匀，避免了传统单侧入光屏幕易出现的亮度不均、边缘发暗现象，且在提升亮度的同时实现节能，延长了续航时间。

这块屏幕还通过莱茵硬件级低蓝光认证，从硬件底层降低有害蓝光辐射，搭配全局护眼系统，具备智能色温自适应功能，可根据环境光线自动调节屏幕色温，显示更自然舒适，减少视觉疲劳;仿生亮度调节技术模拟人眼对光线的适应过程，让屏幕亮度变化更柔和，避免刺激眼睛。对于需要长时间使用平板办公的用户，这些护眼技术贴心呵护眼睛健康。

性能方面，iQOO Pad5 Pro 搭载蓝晶×天玑9400+旗舰芯，第二代全大核3nm旗舰芯，与 LPDDR5X 运行内存和 UFS 4.1 闪存组成性能铁三角，无论是安装大型办公软件、处理高清图片和视频，还是运行复杂的办公文档，都能轻松应对，毫无压力;在安兔兔综合性能跑分测试中，成绩超275万分，不管是游戏性能还是高效办公，都能提供强大的算力支撑。

最高画质+超分超帧下进行《原神》须弥城20分钟跑图的测试下iQOO Pad5 Pro拿下了119.3fps的成绩，全程没有出现降频锁帧的现象，游戏过程中感受到的卡顿情况不明显；《王者荣耀》表现也十分出色，英雄技能释放、走位等操作跟手性极佳，画面全程保持直线满帧，平均帧率稳定在 119.6FPS，配合内部40600 mm2立体散热系统，使得iQOO Pad5 Pro性能得到了充足稳定的释放，而且就算高负载、长时间游戏，平板也只有微微发热，整体表现不错。



《原神》实测



《王者荣耀》实测

内置的8扬声器全景声系统为 iQOO Pad5 Pro用户打造出媲美裸耳3D的听觉盛宴，搭配自研的 Super Audio 6.0 音效技术，像是听声辨位的《和平精英》等游戏场景当中显得尤其重要，平时听音乐、煲剧，又或者是进行视频会议，音效体验都十分清晰出色。

OriginOS 5 HD 系统通过 “Ledger内存账本+不公平调度3.0 +虚拟显卡 2.0” 三重黑科技，对系统资源进行深度优化与高效调配。应用启动速度大幅提升，实现秒开效果，数据传输速率超快，多任务处理时应用切换行云流水，加载瞬间完成，数据读写速度大幅提升;多任务处理能够实现丝滑切换，在文档编辑、浏览器查阅资料、即时通讯软件回复消息等多个应用之间快速穿梭，操作流畅自然，系统稳定运行，确保办公过程顺畅无阻，为用户带来全场景流畅的使用体验。

职场人士最关心的办公方面，iQOO Pad5 Pro 内置PC级WPS Office，界面布局和操作逻辑与PC端相似，用户无需重新学习即可上手，无论是编辑复杂文档、PPT，还是处理数据繁多的 Excel 表格都可轻松完成，极大提高工作效率。此外，iQOO Pad5 Pro 支持多格式万能文档处理，行业首发安卓定制定制 CAJViewer，可方便查阅和批注，无需依赖电脑，满足不同用户在不同场景的办公需求。

在会议场景中，iQOO Pad5 Pro 的小V帮记功能借助系统级蓝心大模型AI的强大能力，成为用户的得力助手，且支持同声传译，可实现中文与英、日、韩等多种外文实时互译，为跨国会议或国际合作项目打破语言障碍。会议过程中，小V帮记能实时记录会议内容，自动识别不同发言人声音并转换为文字，同时生成结构化会议纪要。还具备关键内容提醒功能，能智能识别会议中的重要信息，如决策事项、任务分配等，并及时提醒用户，确保重要内容不遗漏。当然，小V帮记也适用于学生党，上课的内容来不及做笔记又怕忘了，也可以通过小V帮记，帮你记录整理上课的笔记和内容。

iQOO Pad5 Pro的多屏协同功能为办公带来更多可能。通过vivo远控PC功能，用户可在平板上远程操控Mac或Windows电脑，实现对电脑端文档编辑、应用操作等，如同在电脑前直接操作一样便捷。对于经常出差但需处理电脑端工作的用户来说，实用性极高。如用户在外地出差时，突然需修改电脑上的重要文档，只需通过iQOO Pad5 Pro连接电脑，即可随时随地编辑，无需寻找电脑设备。

对于移动办公设备，续航能力至关重要。iQOO Pad5 Pro 内置 12050mAh 超大容量电池，配合66W闪充，完成充电只需103分钟左右。



充电实测(数据仅供参考)

考虑到是超大电池容量，这样的充电速度能满足大多数用户需求，摆脱平板续航焦虑;而且智能保电机制自动识别平板使用状态，降低系统自耗电，续航更持久。

总结

iQOO Pad5 Pro 凭借其轻薄便携的设计、强大卓越的性能、出色震撼的视听体验、丰富高效的办公功能以及持久稳定的续航能力，成功实现了游戏本与办公本的二合一，满足了用户在工作、娱乐、学习等多场景下的使用需求。忙碌奔波的职场人士在通勤路上、出差途中能高效办公;游戏爱好者在闲暇之余畅玩各类大型游戏;又或是学生群体，用于学习资料查阅、在线课程学习等，iQOO Pad5 Pro都能做到工作不枯燥、学习更高效、娱乐更畅快的使用体验。