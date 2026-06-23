【天极网手机频道】WWDC26中苹果发布了全新iOS 27，有不少用户更新beta版的时候发现系统带来了一项实打实便民底层更新，苹果重做了整套Recovery恢复模式。新版界面、操作逻辑完全看齐Mac电脑自带恢复界面，补齐了iPhone多年的短板，不用电脑也能自行修机，也是本次iOS 27内测里用户感知最强的实用功能。

以往iPhone遇到故障十分麻烦，手机卡在开机苹果Logo、系统OTA更新失败、系统错乱无限重启，想要修复只能连接电脑。不管是Mac自带Finder，还是第三方刷机工具，都需要数据线外接设备，普通人上手难度很高，外出遇到故障基本无法自行处理。而iOS 27新版恢复模式上线后，手机脱离电脑，就能独立完成系统检修、固件升级、清空数据、系统还原全套操作，日常修机便捷度大幅提升。

目前该功能已经在iOS 27测试版正式上线，进入方式固定且简单，先把手机彻底关机，随后长按侧边电源键不要松手。屏幕会提示“Continue holding for recovery...”(如果松手会导致进入失败)，几秒后会再次显示“Loading recovery options...”并进入读条，读条完成后就会进入Recovery修复模式页面。首次打开界面默认为英文，点击左上角地球图标，就能快速切换简体中文，适配国内用户使用。

新版恢复模式内置五大实用功能：恢复助理、在线更新系统、设备硬件诊断、抹除整机数据、系统还原修复，覆盖绝大多数手机系统故障。需要注意的是，苹果做了机型功能区分，不同iPhone、iPad显示菜单不一样，部分机型不会开放在线更新系统入口，功能权限并不统一。

除此之外本次还新增附近设备恢复功能，实现苹果设备互相救机。在恢复页面长按电源键，就能调出快捷菜单，支持设备互助修复、重启、关机、取消操作。简单来说，一台故障开不了机的苹果设备，只需贴近另一台同系统、支持该功能的正常苹果设备，跟随页面联动动画，就能让正常手机帮忙重装修复系统，户外无电脑场景也能应急使用，该功能同样仅限新款机型适配。

适配层面依旧遵循新机优先原则，老旧机型无缘全新自救功能。支持新版Recovery全套功能机型：iPhone 15 Pro系列、iPhone 16全系、iPhone 16e、iPhone 17全系、iPhone Air;iPad端涵盖新款iPad Pro、iPad Air、iPad mini，以及搭载A16芯片的标准版iPad。老款设备依旧沿用旧版恢复模式，只能依靠电脑刷机修复。

结合日常使用来看，这项功能直击用户痛点。不管是日常系统崩溃、更新变砖，还是莫名卡顿死机，普通用户不用找电脑、不用找维修店，自己就能简单修复;设备互助修复，也彻底解决了外出突发故障无人帮忙的难题，实用性拉满。

苹果重做恢复模式的核心是慢慢弱化iPhone对电脑的依赖性，统一手机、平板、电脑三者修复逻辑，完善苹果闭环生态。现阶段该功能还处于测试打磨阶段，正式推送前，苹果大概率微调操作细节、适配机型，大家可以期待一下。