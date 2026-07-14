【天极网手机频道】市场研究机构 Counterpoint Research 最新发布的报告显示，2026 年第二季度全球智能手机市场持续承压，全球智能手机出货量同比下降 11%，创下自 2013 年以来第二季度的最低水平。

从市场份额来看，三星由去年同 期的20%提升至24%，增长4个百分点，继续稳居全球第一;苹果由17%升至20%，增长3个百分点;小米由14%降至12%，OPPO(含一加、真我)由12%降至11%，vivo(含iQOO)由9%降至8%，其他品牌合计市场份额则由28%下降至26%。

Counterpoint指出，全球手机市场下滑的主要原因在于存储芯片和闪存供应持续紧张，导致内存成本大幅上涨，进一步推高整机价格，抑制了价格敏感型入门级和中端市场的消费需求。其中，三星凭借Galaxy S26系列的良好市场表现，以及苹果依靠高端产品较强的品牌溢价能力以及稳定的产品定价策略，在市场低迷时期展现出更强的抗风险能力，依靠iPhone 17系列的持续热销，实现了逆势增长;相比之下，主打中低端市场的品牌受到更大冲击，由于利润空间本就有限，在存储价格上涨后，OPPO、vivo、小米等安卓厂商则受到成本上涨和市场需求放缓的双重影响，这类厂商难以继续通过低价策略刺激销量，部分售价150美元以下的机型甚至面临退出市场的风险，出货量均出现同比下滑。

(2026.618期间国内手机销量占比数据)

“除前五大品牌外，谷歌和华为在 2026 年第二季度表现亮眼，出货量分别同比增长 16% 和 6%。其中，谷歌凭借 Pixel 10 和 Pixel 10a 在多个成熟市场实现强劲增长;华为则受益于 Mate 80 系列、Nova 15 系列以及新发布的畅享 90 系列，持续推动出货增长。”

除存储供应问题外，Counterpoint还认为，全球宏观经济环境及地缘因素进一步加剧了市场压力。供应链成本上升、物流及能源价格波动，使智能手机厂商更加注重利润而非规模增长，不少品牌已下调全年出货目标，行业整体进入去库存和控制成本的新阶段。

Counterpoint 指出，全球存储短缺问题或将持续至 2027 年。机构预测 2026 年全球智能手机出货量同比下降 14% 至 10.8 亿部，为 2013 年以来最低年度水平，同时创下近年最大跌幅。不过，机构认为此次市场调整更多属于供应端因素推动，而非消费电子需求长期衰退。随着未来存储供应恢复平衡，以及AI手机、折叠屏手机等新产品持续普及，智能手机市场仍有望逐步恢复增长。

就目前来看，AI已成为影响智能手机产业链的新变量。一方面，AI服务器和数据中心持续抢占存储资源，对手机供应链形成挤压;另一方面，端侧 AI 能力已成为旗舰手机吸引消费者的核心差异化标签，是厂商拉动高端销量、提升产品溢价的重要抓手。伴随端侧 AI 技术迭代普及、存储供应链逐步修复，全球智能手机市场的竞争赛道将完成切换，行业比拼的核心将从传统硬件参数，转向一体化 AI 使用体验、全场景生态布局与底层产品创新实力。