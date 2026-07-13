【天极网手机频道】2026年已经过半，上市近一年的iPhone 17系列依旧保持着超强的市场热度，销量丝毫没有疲软的迹象。最新出炉的周度(截至2026年第27周，6月29日-7月5日)销售数据显示，iPhone 17系列的累计销量已经突破 3711.92万台，整体出货量十分可观，展现出远超一众旗舰机型的市场后劲。

据数据显示，在第26周的时候，iPhone 17系列累计销量为3630.44万台。短短一周时间就新增销量81.48万台。即便已经上市接近一整年，单周依旧能维持几十万台的高销量，这份销售后劲在旗舰机型里非常少见。截止至第25周累计销量为3538.55万台，到第26周单周销量直接冲到91.89万台。仅仅最近两周，iPhone 17系列合计卖出就超过 173万台，销量表现十分坚挺。

之所以能维持这么久的热销状态，核心原因就是今年年中这波超大力度降价促销。早在5月中旬，苹果就开启了大规模调价活动，直接拉低了全系入手门槛。其中iPhone 17 Pro系列全系直降1000元，顶配热门的iPhone 17 Pro Max 256GB版本，直接跌到8999元，性价比大幅提升。

不止Pro高端机型，iPhone 17也迎来了上市以来的首次官方降价，再叠加国家购机补贴、电商平台优惠、以旧换新等多重福利加持，这款机型最低到手价已经下探到4499元，彻底来到了很多用户的心理价位。降价之后的价格优势，直接激活了大批观望用户的换机需求。很多原本纠结、等降价的消费者纷纷入手，让iPhone 17系列成功跳出了“上市即热销、半年就滞销”的常规手机销售周期，实现了超长续航的热销状态。

按照目前的走势来看，在新款iPhone到来之前，iPhone 17系列还会持续稳住高端市场市场份额，后续依旧会保持稳定的出货量。