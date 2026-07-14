【天极网手机频道】去年iPhone 17 Pro系列改用全新铝合金机身、横向相机模组，一改前代的设计风格，算是近几年改动最大的一代Pro机型。但按照最新供应链爆料，随着2027年iPhone问世二十周年的关键节点临近，苹果大概率复刻十周年经典操作，跳过常规的iPhone 19迭代，直接推出里程碑式的iPhone 20系列，并且将再次带来全新的外观设计。

熟悉苹果迭代规律的用户都知道，每逢周年节点苹果往往会推出具有跨时代意义的机型。2017年iPhone十周年之际，苹果果断放弃iPhone 9，直接推出iPhone X，凭借全新全面屏形态、Face ID面容解锁等颠覆性设计，彻底改写了iPhone的产品形态，成为行业经典的里程碑机型。如今迎来二十周年这一关键时间点，外界普遍认为，苹果会再次采用跳代命名的方式凸显iPhone 20系列的特殊纪念意义，和往年常规小改款机型彻底区分开。

根据最新行业爆料，iPhone 20系列内部代号为V73、V74，机身尺寸和目前的iPhone 18 Pro系列基本保持一致，依旧提供6.3英寸、6.9英寸两种屏幕版本，适配不同用户的握持习惯。虽然机身尺寸没有大幅变动，但新机的外观材质将会迎来近两年最大的改动。

据悉，iPhone 20系列将全面告别沿用两代的铝合金中框机身，重新回归一体化纯玻璃设计，整体设计风格对标轻薄旗舰iPhone Air。这一改动也意味着持续两代的金属中框方案正式落幕，久违的玻璃机身终于回归，对于偏爱温润手感、高颜值机身的用户来说，无疑是一大重磅升级。值得一提的是，这次设计采用了iPhone Air同款的超瓷晶盾玻璃工艺，通过在玻璃晶体中嵌入复合增强材料，大幅提升玻璃的硬度、抗摔性和抗压能力，相比传统手机玻璃耐用性提升明显。也是依靠这套工艺，iPhone Air才能在做到5.6mm极致轻薄机身的同时，保证机身坚固耐用。搭配抛光钛金属框架，iPhone 20既能拥有一体化玻璃的细腻高级质感，又能规避传统玻璃机身易碎、不耐磕碰的短板，做到颜值和实用性兼顾。

除了机身材质大换血，新机的正面屏幕也有望迎来调整。目前有业内消息透露，iPhone 20系列或将取消沿用多年的灵动岛设计，重新优化屏幕开孔和正面布局，整机正面视觉效果会迎来全新变化，进一步提升屏幕一体感。不过需要注意的是，目前关于iPhone20跳代命名、玻璃机身、取消灵动岛等信息，全部来自供应链和业内爆料，尚未得到苹果官方确认。后续机型命名、外观设计、硬件细节都还有调整的可能，一切最终以发布会官宣为准。

从产品定位来看，跳代命名+全新材质+屏幕改版的多重升级，足以看出iPhone 20系列的特殊地位。不同于每年常规的参数微调、细节优化，二十周年机型主打形态革新，复刻iPhone X的经典出圈思路，通过颠覆性的外观调整，打破近几年iPhone外观同质化的局面。

整体来看，iPhone 20系列大概率会成为近几年变化最大的一款苹果旗舰。告别铝合金机身、回归超瓷晶一体化玻璃，再加上二十周年专属的跳代纪念定位，让大家对iPhone 20系列的期待值直接拉满。对于想要换新机、追求全新质感体验的果粉来说，2027年的iPhone发布会，绝对值得重点关注。