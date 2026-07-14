【天极网手机频道】近日，IDC 公布了2026年第二季度全球手机市场的数据，整体行情看着并不乐观。本季度全球手机总出货量2.775亿部，同比下滑6.7%，这也是行业连续第二个季度出现同比下跌。而造成市场降温、品牌表现两极分化的核心原因，正是持续发酵的存储芯片供应危机。

现在内存价格相比去年直接涨了近三倍，对于几百、一千出头的入门手机来说，光存储这块的成本就占到整机物料的六成以上。做低端机型基本赚不到钱，很多靠低价走量的厂商日子过得格外煎熬。但高端旗舰完全是另一种处境，苹果、三星早早囤好了芯片货源，存储成本在高端机里占比很低，涨价带来的冲击微乎其微，也因此成为前五品牌里仅有的两家销量上涨的品牌。

苹果这一季度销量直接创下历年二季度新高，iPhone 17系列持续热销功不可没，再加上消费者听说下半年新机发布后价格会上调，干脆提前入手现有机型，直接拉高了当季销量。机构预测，按照这个势头发展，苹果全年市场份额有望达到22%的历史高位;三星同样稳住增长，份额持续上涨，高端市场的话语权越来越重。

反观小米、OPPO、vivo 这几家国产安卓大厂，排名没有发生变动，但销量下滑的速度越来越快，大多出现两位数的同比下跌。200 美元以下低价机型依旧是走量的主力，为了守住这块市场，品牌只能翻出老机型重新售卖，或是推出4G版本，尽可能压缩其他配件成本。其中小米下滑幅度最大，但这是品牌主动调整的结果，刻意减少低端机型出货，把重心放到利润更高的中高端产品线，优先保证整体收益。

众多国产厂商里，华为是难得的例外，二季度销量同比涨了20.9%。别家安卓机型纷纷涨价，华为却稳住了国内售价，还搭配各类优惠活动，再加上国内用户本身认可度高，产品线覆盖从千元到高端全价位，抓住市场空档实现逆势增长。

再看国内市场，情况同样不容乐观。第二季度国内手机出货6601万台，同比下滑 4.3%，已经连续五个季度走低。从3月底开始，安卓厂商扛不住芯片涨价，要么涨价、要么偷偷缩减配置，直接打消了很多人换新手机的想法。加上之前购机补贴的带动效果慢慢消退，今年618手机整体销量比去年少了近15%，能明显看出来大家换机欲望不高。

在整体市场低迷的背景下，华为和苹果两家销量涨幅都接近20%。苹果靠着大家提前囤货拉高销量，华为依靠全价位产品稳定吸引用户，在同行集体涨价的环境下，两家持续放出优惠，进一步拉开和其他安卓品牌的差距。IDC分析师也给出了对后续行情的判断，厂商之前低价囤的芯片库存快要用完，下半年成本压力会集中爆发，国内手机市场销量跌幅大概率会扩大到 20%。而且 2027 年存储芯片价格很难降下来，整个行业接下来一年都会过得比较艰难。

不过也不用完全看衰，大家不是不需要手机，只是现在更愿意把旧手机多用几年，推迟换新计划。按照机构的预测，要等到2028到2029年，大规模换机潮到来，手机行业才会迎来回暖。

总的来说，这一轮芯片涨价不只是短期行业阵痛，更是彻底改变了市场格局。单纯靠低价冲销量的模式已经行不通，只有手里有稳定芯片渠道、高端机型能站稳脚跟的品牌，才能在低迷的市场里稳住自己的份额。