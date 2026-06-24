【天极网手机频道】6月24日，MWC26上海正式开展，vivo新一代横向折叠旗舰vivo X Fold6线下真机首度公开展出，新机定档6月26日正式全网发布，现阶段已于vivo展台对外开放体验，高颜值吸引了不少参观者驻足体验。

本次展台展出vivo X Fold6蓝洞、盐湖、极夜三款配色，其中人气最高的蓝洞配色采用哑光磨砂玻璃背板，依托光学镀膜工艺，光线变换下呈现深浅递进的通透渐变，被网友称作年度最美折叠屏手机。机身轮廓采用圆润R角搭配2.5D立边金属中框，弱化折叠机身棱角，握持温润贴合掌心，手感大幅优化。

vivo副总裁黄韬此前表示vivo X Fold6一部等于全部。vivo X Fold6作为折叠屏行业唯一搭载自研V3+影像芯片机型，配齐行业顶配影像硬件，搭载折叠首款2亿大底主摄、蔡司APO超级长焦、vivo蔡司增距镜G2，远景舞台、演唱会抓拍画质拉满;同时配备折叠独有的全焦段变焦闪光灯，覆盖五大黄金人像焦段。依托蓝图原生色彩、专属胶片滤镜、AI摄影助手全套影像算法，兼顾日常人像、夜景、远景全场景拍摄，直板旗舰同款影像能力全面下放折叠机型。

性能层面，vivo联合联发科深度定制蓝晶×天玑9500超能版专属芯片，也是行业首款专为折叠大屏、多线程任务、多窗口渲染量身优化的旗舰SoC，号称NPU算力之王。相较上代芯片性能提升111%，功耗优化56%，全方位适配大屏AI办公、多应用并行重载场景，为原子工作台流畅运行筑牢硬件底座，保障多任务交互全程稳定丝滑。

屏幕方面，vivo X Fold6内屏搭载国内折叠首发三星M14发光材质，局部峰值亮度可达5000nit，户外强光可视清晰，1nit极暗柔光调校，夜间观影护眼舒适;防护层面支持IPX8+IPX9双规格防水、水下折叠、IP5X防尘，户外使用容错率拉满;续航搭载第三代半固态蓝海电池，等效7000mAh大容量规格，搭载第五代硅负极技术，零下20度低温依旧稳定续航，原子工作台重载办公场景续航可达9.86小时，彻底告别折叠屏续航短板。

最具特色亮点的当属全新升级原子工作台，它可以围绕一个任务，帮助用户把需要使用的APP和AI工具组织在一起形成“任务流”，这种驾驭AI的方式，代表着未来移动终端使用AI的代表性发展方向之一。依托行业首个底层专为折叠开发的OriginOS 6 Fold系统，全新原子工作台拥有串行、并行双操作模式，迭代升级的串行模式，优化窗口布局，主界面可视面积提升15%，多任务切换更高效，为AI发挥价值提供了更有效的屏幕空间;新增并行模式，支持一屏平铺运行4款APP，窗口大小自由调节，适配一站式协同办公。搭配一拖翻译、一拖成文、一拖填表原生快捷交互，依托AI工具串联办公任务流，打造未来移动端AI办公新范式。

截至6月26日前，参展用户均可前往MWC26上海vivo展台，近距离体验vivo X Fold6外观、影像、AI办公全方面实力，解锁这款AI轻办公折叠旗舰更多使用惊喜。