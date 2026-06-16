【天极网手机频道】在今年WWDC开发者大会上，苹果正式推出 macOS 27 Golden Gate、iPadOS 27、watchOS 27、tvOS 27 四大新一代系统，同时公布设备兼容标准，确认今年秋季系统推送后，总计16款设备将停止获得新版系统功能更新，覆盖手表、平板、电脑、电视盒子四大产品线，其中Apple Watch迎来品牌史上规模最大的一次机型淘汰。

本次停更规模在苹果近年系统迭代中十分少见，根源在于新版系统深度搭载端侧AI、多任务协同等功能，对设备芯片算力提出更高要求，老旧硬件无法承载全新底层逻辑，因此苹果统一抬高各产品线升级门槛。

手表端的变动最大，watchOS 27仅支持搭载S9、S10芯片的Apple Watch，共计5款老款手表将彻底无缘新系统，分别是Series 6、Series 7、Series 8、初代Apple Watch Ultra与第二代 Apple Watch SE，这几款手表仅能停留在watchOS 26，无法体验全新健康监测、跨设备联动等新增能力。一次性淘汰三代主力手表产品，是Apple Watch发布以来单次缩减适配范围力度最大的一次。

平板方面，iPadOS 27将最低适配芯片提升至A14仿生或M1芯片，五款此前可流畅运行 iPadOS 26的平板被移出兼容列表，包括第三代 iPad Air、12.9 英寸第三代 iPad Pro、初代 11 英寸 iPad Pro、第八代iPad、第五代 iPad mini。这批平板受限于老旧处理器，难以稳定运行新系统多窗口、AI 创作工具等功能，后续不再接收功能更新，仅短期保留安全补丁维护。

电脑产品线方面，英特尔架构Mac正式退出主流更新队列。四款此前兼容macOS 26的英特尔机型，将无法升级macOS 27，包括2019款16英寸 MacBook Pro、2020年四雷雳3接口13英寸MacBook Pro、2020款iMac以及2019年 Mac Pro。此前苹果已说明macOS 26是英特尔Mac的末代系统，本次名单落地，意味着Mac产品线全面完成向Apple Silicon自研芯片的过渡。

影音设备tvOS 27同步精简适配阵容，2015年Apple TV HD、2017年初代Apple TV 4K两款设备停止更新，仅第二代、第三代 Apple TV 4K可持续获得系统升级。

本次大规模清退老旧设备并不包含iPhone产品线，iOS 27适配清单与前代iOS 26保持一致，手机用户无需担心设备提前停更。官方表示，被淘汰的16款设备虽无法升级新版系统，但在未来一段时间内，仍会收到安全漏洞修复补丁，保障设备基础使用安全。整体来看，四大系统同步抬高硬件门槛，既是为AI时代新功能铺路，也是苹果加速统一自研芯片生态的重要一步，后续新功能、新交互将优先向搭载新一代芯片的设备开放。

除系统适配名单外，行业同步曝出相机功能相关新消息，苹果正在开发全新自定义相机应用，而且并未在本次WWDC公开演示，计划伴随iPhone 18 Pro一同发布。

据悉，此应用支持用户自由调整相机界面布局，自主增减曝光、夜景、定时拍摄等功能按键，照片与视频模式可分开自定义设置，还新增专业网格、色阶参考等创作工具，兼顾日常拍摄与专业创作需求。