【天极网手机频道】最新消息，OPPO官方公布了ColorOS16的6月份更新公告：“AI 流体云再上新，锁屏岛新增酷狗音乐，流体云新增超级课程表、日历课程提醒，流体云陪伴生活每一刻;小布建议足球观赛卡，小布助手观赛智能体，精彩球赛一起看;还有飞牛私有云无感连接、OPPO Bubble 潮玩自拍屏、全新端午节水印等更多功能。”

本次更新对AI流体云进行全面焕新升级，流体云能够承载更多生活场景信息，锁屏岛新增酷狗音乐歌词展示能力，听歌时可全屏呈现歌词，带来更沉浸式的聆听体验，同时流体云与小布建议板块同步支持展示超级课程表、日历课程相关提醒，上课相关信息直观呈现，可一键预约免打扰，兼顾学生群体日程管理需求，除此之外流体云还会实时同步支付宝停车计费变动，出行相关服务信息聚合一处，让流体云真正陪伴日常生活各类场景。

为了贴合满足用户观看世界杯的需求，小布AI助手也迎来多项能力新增与优化。针对足球赛事推出专属小布建议足球观赛卡，卡片可实时展示赛事比分、赛程与积分榜，直达直播页面，搭配专属观赛智能体，能够随时查询赛事资讯、科普相关内容，方便用户实时跟进精彩球赛。

交互层面上，系统支持通过内容传送门将图片、文本、文档直接拖拽存入小布记忆，素材收纳更加便捷，小布助手还接入京东、京东金融、飞常准、移动咪咕多款智能体服务，对应服务卡片可直接查看详情，无需跳转第三方应用，小布建议桌面新增AI简报卡片，天气预警信息也会同步推送。旅行相关功能同样有所优化，小布记忆旅行合集能够依据行程自动生成路线规划地图，同步标注景点周边美食点位，圈选识别体验也完成升级，支持自由调整选框大小与位置，搭配全新升级的圈选光效。

在通信与跨设备互联方面，本次更新拓展了多设备协同能力，设备空间新增飞牛私有云(NAS)的添加与管理功能，系统相册可与飞牛私有云无感连接，设备内的照片、视频能够滑动无延迟加载，支持实时预览与下载，手机与电脑互联传输文件时还能自主指定存储路径，文件管理更加灵活。

车机互联新增领克蓝牙车钥匙，绑定完成后手机靠近车辆自动解锁、远离自动落锁;外设连接方面支持快速连接OPPO Bubble潮玩自拍屏，后置自拍操作更轻松，连接后可直接在设备空间统一管理该设备。

在生活工具等日常使用场景也上线了丰富新功能，相册新增端午节限定专属水印，同时可自动识别外卖应用拍摄的照片并生成专属图集，离线AI人像补光功能落地，提前下载端侧大模型后，无网络环境下也能智能提亮暗光人像，删除照片后的浏览逻辑同步优化，删除页面会沿滑动方向自动切换至相邻照片。

影音娱乐上系统外放音效均衡器正式上线，内置流行、摇滚等多种预设音效，也能自定义调节不同频段效果，游戏相机支持2K超清截屏，游戏麦克风新增同步录制功能，可同时收录系统声音与队伍语音。

本次六月更新覆盖OPPO Find、Reno、A、K、平板全系以及一加数字、Ace、平板全系列主流机型，合计百余款设备，不同机型、系统版本所能使用的功能会存在细微差异，实际效果以设备更新后为准，推送进度与功能相关动态可持续关注ColorOS官方微博、OPPO社区、一加社区官方账号，以上所述功能现已陆续上线，等待用户更新系统亲身体验。