【天极网手机频道】6月16日，vivo正式官宣新一代大折叠旗舰vivo X Fold6将于6月26日发布，目前全平台线上预约通道同步开启。同时，vivo官微更是首次完整放出整机外观设计，全新蓝洞主打配色凭借独特光影质感，收获大量用户好评。

从官方放出的海报与预热视频能够看到，vivo X Fold6 在机身工艺上进行精细打磨，整机采用圆润 R 角搭配 2.5D 立边金属中框，握持手感柔和舒适。蓝洞配色设计灵感源自深海蓝洞，如同地球蓝色瞳孔，在不同光线环境下呈现丰富细腻的色彩层次，深邃灵动的视觉效果，也让这款新机被不少网友称作年度颜值折叠屏。

结合信息来看，vivo X Fold6定位为 AI 轻办公神器，产品围绕折叠大屏与 AI 生产力两大核心维度完成全方位升级。依托全新原子工作台、全套端侧 AI 助理功能，大幅优化办公、日常场景的操作效率。

vivo X Fold6搭载行业首款针对折叠大屏底层开发的 OriginOS 6 Fold。区别于市面多数仅简单适配分屏的折叠机型，这套系统从底层架构适配折叠形态，围绕大屏生产力场景重构交互逻辑，充分释放大屏空间，实现多任务并行操作的效率跃升。



支撑大屏多任务体验的核心功能为全新升级的原子工作台，相较前代，工作台显示面积提升 15%，主窗口视野更开阔，多应用同屏运行、跨软件拖拽切换全程流畅无缝。

功能上新增串行、并行双操作模式，覆盖不同使用需求。串行模式支持一屏五用，适合需要频繁切换多窗口的多线程工作、娱乐场景；并行模式可同时运行四款独立应用，窗口尺寸自由调节，各类信息同步展示，大幅减少应用来回切换的繁琐操作。



为落地全场景 AI 体验，X Fold6 搭载 AI 会议助手、AI 文件管家、小 V Claw PC 三大核心 AI 工具。其中 AI 文件管家参考 PC 级文件管理逻辑，实现文件智能重命名、自动聚类、资料摘要、专题问答等能力，完成从人工翻找文件到智能匹配推送的转变，批量整理素材、阅读批注 PDF 文档都能一键完成。

生态互联方面，手机外接大屏即可呈现类PC桌面界面，文档、表格、幻灯片以独立窗口运行；机身可临时充当触控板，搭配键鼠后，完整复刻电脑操作逻辑，随时随地变身便携移动工作站。

流畅的 AI 多任务体验上，vivo X Fold6 搭载vivo与联发科联合深度定制的蓝晶天玑9500 超能版芯片，这颗SoC专为折叠大屏设备量身打造，重点强化多窗口渲染、多线程任务处理与端侧AI运算能力，保障长时间多任务、AI功能运行稳定低功耗。

影像维度，vivo X Fold6对标直板旗舰水准，定位“折叠小 V 单”，完整下放X系列旗舰影像硬件。整机配备2亿大底主摄、蔡司 APO 超级长焦，搭配专属蓝图影像V3+芯片，新增等效 200mm 蔡司增距镜 G2，远景、舞台抓拍实力大幅提升。软件配套五大黄金人像焦段、全焦段变焦闪光灯、蓝图原生色彩与多款胶片滤镜，搭配 AI 摄影助手，人像、风光、夜景拍摄均可直出优质成片。

屏幕素质同样拉满，内外双屏均采用新一代高端发光材料，内屏搭载折叠首发三星 M14 材质，尺寸达到 8.02 英寸。屏幕兼顾高亮度与柔和暗光显示，峰值亮度可达 5000nit，户外强光下画面清晰;1nit 低亮度柔光调校，夜间长时间观看也不易伤眼，内外屏视觉体验保持高度统一。

回顾前代产品市场表现，vivo X Fold5 去年全年销量突破 50 万台，稳居安卓折叠屏销量榜首。全新 X Fold6 延续系列 AI 轻办公核心优势，依托底层重构的专属折叠系统、双模式原子工作台、全套 AI 办公工具与旗舰级影像、屏幕、定制芯片硬件，补齐折叠屏使用痛点，兼顾日常娱乐、商务办公、影像创作多重需求。

综合整机全方位升级实力，vivo X Fold6 成为今年折叠赛道极具竞争力的新品，6月26日发布会将完整揭晓全部产品细节，敬请期待。