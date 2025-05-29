OPPO Reno 系列强势“霸榜”，618 钜惠加持引爆购机热潮

【天极网手机频道】今年 618 大促盛大启幕已逾半月，京东手机热卖榜上各大品牌竞争激烈，战况胶着。在消费者密切关注的京东天玑中端手机热卖榜中，OPPO 凭借卓越的产品实力与空前的优惠力度，一举包揽榜单前五席位，形成“霸榜”之势。其中，Reno 系列表现尤为抢眼，Reno13 以连续 20 余天稳居榜首的辉煌战绩，成为本次大促的最大赢家;而新近上市的 Reno14 也势如破竹，迅速攀升至榜单次席，彰显出强大的人气。

去年底发布的 OPPO Reno13 以超美小直屏吸睛无数，其采用整块玻璃一体冷雕塑形工艺的后盖设计，搭配超窄边设计，更小更趁手。影像方面，AI 高清实况照片功能支持选中帧效果增强及 ProXDR 显示，每一帧都是封面帧!更值得一提的是，该机具备 IP69 满级防水性能，可轻松应对热水、浸水、喷水等多种使用场景，为用户提供全方位的使用保障。

在本次 618 大促中，Reno13 官方至高立减 400 元，叠加国家补贴后，优惠幅度高达 789.85 元，最终到手价仅需 1954.15 元起。此外，消费者还可享受至高 6 期免息分期，进一步降低了购机门槛。如此优惠力度，使得 Reno13 成为当前中端手机市场中备受瞩目的超值之选。

作为全新上市的机型，Reno14 一登场便展现出强劲的市场潜力。该机延续了 Reno 系列标志性的潮流设计语言，人鱼姬配色和超美小直屏备受年轻用户青睐。影像系统方面，全新升级的 Live 图玩法为用户带来更多创意空间，完美契合当下社交分享需求。凭借出色的产品力，Reno14 迅速占据榜单第二的位置，成为今夏最受欢迎的科技潮品之一。

除了 Reno13 和 Reno14 外，OPPO 其他上榜机型同样各具特色与优势。Reno12、Reno13 Pro、A5 Pro 等机型分别以国补后 2336 元、1529 元、1359 元的价格，为消费者提供了丰富多样的选择空间。

值得一提的是，OPPO 的 618 优惠活动不仅限于 Reno 系列，旗下 Find X8、Find X8s、K12 系列等热销机型也全面加入促销阵营，官方优惠叠加国补福利，最高可省千元以上。

OPPO Reno 系列的霸榜表现和超值优惠无疑为消费者提供了绝佳的购机时机，无论是追求高性能，还是注重性价比，都能在 OPPO 的 618 大促中找到心仪之选。现在登录 OPPO 商城及各大电商平台 OPPO 官方旗舰店，即可享受补贴叠加，超值爆款狂降，劲省千元起!暖宝包省心服务，购机售后全程无忧，让你在这个 618 省心、省力又省钱，尽享今夏这场购机盛宴。