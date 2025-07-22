OPPO K13 Turbo Pro现已开启预售，售价1999元起

【天极网手机频道】全新亮相的 OPPO K13 Turbo Pro 现已在各大电商平台正式开启预售，售价仅1999元起，国补后1699元起。OPPO K13 Turbo Pro是一款两千元价格档位带来了唯一主动散热的手机，带来了令人震撼的旗舰级性能的释放，宣告 K 系列正式迈入性能新时代。

在配色方面，K13 Turbo Pro 提供三款配色：「骑士银」、「初号紫」和「黑武士」，银色金属后盖搭配硬朗线条，后摄模组下方的“Active Cooling Master the Wild”铭文与螺丝纹理更是直接把机械感拉满，极具视觉冲击力。

其搭载一块6.8 英寸 1.5K OLED 高刷直屏，支持120Hz动态刷新率与1600nit峰值亮度，显示细腻且户外清晰可见。旗舰级触控IC带来更灵敏响应与区域优化算法，提升竞技级游戏操作体验。

OPPO K13 Turbo Pro 最大的亮点就是搭载全新「疾风散热引擎」，结合 L型风道设计、13片超薄鳍片、弧形涡舌结构 与每分钟18000转主动风扇，使散热效率比上一代提升 3 倍，堪比电竞手机的冷静输出。

与此同时，还引入业界顶尖的被动散热系统，包括 2000W/mK高导热石墨材料 + 7000mm²超大面积VC均热板，让整机性能释放持续稳定。更惊喜的是，在强悍散热配置加持下，机身仍保持仅8.31mm厚度，并通过 IPX6/IPX8/IPX9 多项防水防尘认证，实现了性能、手感与耐用的三重兼顾。

核心配置方面，OPPO K13 Turbo Pro 搭载基于台积电4nm制程打造的高通骁龙8s Gen 4平台，采用全大核CPU架构，性能直追骁龙8 Gen 3，定位次旗舰，能效比与图形渲染能力都大幅提升。更有 OPPO 自研「潮汐引擎」系统级调度辅助，进一步优化能耗与性能之间的动态平衡。

续航能力上，OPPO K13 Turbo系列配备了 7000mAh 大容量电池，并支持80W超级闪充，配合智慧充电引擎 5.0，让用户拥有强劲续航的同时，实现快速回血，智能体验更加灵活。支持旁路充电模式，在游戏时电流绕过电池直接供电，降低发热同时减少电池损耗，极大提升重度用户体验与电池寿命。

除了卓越的散热和性能，OPPO K13 Turbo系列在外观设计上一改以往简约设计采用了竞速机能设计，OPPO K13 Turbo Pro内置2颗岚影呼吸灯，支持8种颜色显示，极具个性与时尚感。

影像系统上，5000万像素OIS超清主摄搭配AI图像助手，能够满足用户多样化的拍摄需求，轻松拍出高质量照片，甚至一键拯救废片。此外，手机搭载的 ColorOS 15 系统也带来了更流畅的操作体验，丝滑切换，个性操控。

无论是主动散热风扇的加入、次旗舰级骁龙芯片的使用，还是7000mAh超长续航配置，OPPO K13 Turbo Pro 已不再是传统意义上的“性价比手机”，它以极具辨识度的设计语言和超规格性能，正面冲击千元档性能天花板。

对预算两千元内但对性能不想妥协的用户来说，OPPO K13 Turbo Pro无疑是1999元价位段最值得入手的性能猛兽(可叠加国补更低)。预售现已开启，各大平台均已开启预售，预售结束后将与本月25号陆续发货，有兴趣的小伙伴可以前往不同电商平台选购。