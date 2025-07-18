全场景新品矩阵火爆“出圈”！华为闪耀2025中国联通合作伙伴大会

【天极网手机频道】7月18日-19日，以“向实同行，共创融合新生态”为主题的2025中国联通合作伙伴大会在上海世博中心盛大举行。大会重点聚焦五大核心领域：网络筑基、科技赋能、产业革新、消费升级、安全护航，旨在共拓数字化智能化转型机遇，促进数字经济与实体经济深度融合发展，协力开创高质量发展新局面。

作为中国联通重要合作伙伴之一，华为携众多终端产品亮相本次大会，向与会者展示了其从高端影像旗舰到年轻潮玩终端、从智慧办公工具到运动健康穿戴等领域的创新成果。Pura 80系列、Mate XT 非凡大师，华为MateBook、MatePad ，以及华为FreeBuds6、WATCH Ultimate、WATCH5等产品纷纷亮相，生动呈现了鸿蒙生态的全场景协同能力。

华为作为科技探索的先行者，始终坚持产品创新与技术革新并驾齐驱，不断推动行业发展，为用户带来颠覆性的使用体验。在此次大会上，华为全场景新品矩阵闪耀全场，成为当之无愧的展区“明星，吸引了无数与会者驻足体验，亲身感受这些创新产品带来的惊艳表现。

华为Pura 80系列，革新移动影像高度

在旗舰系列展品中，华为Pura 80系列格外受欢迎，尤其是Pura 80 Ultra以“一镜双目”与“AI辅助构图”两大颠覆性技术为核心，重新定义了移动影像标准。Pura 80 Ultra首发搭载“一镜双目”系统，创新性地将3.7x中长焦与9.4x超长焦双焦段集成于同一模组，这一设计突破传统单焦段长焦的局限，从人像特写到远景拍摄都能轻松驾驭;针对用户构图难题，Pura 80系列全球首发AI辅助构图功能，带来智能场景识别、动态取景推荐、焦段自动切换，让摄影小白也能轻松实现“随手拍即大片”;此外，XMAGE风格个性色卡功能提供胶片、电影、动漫三种个性化的专属风格，精准契合了年轻人的潮流追求，为用户带来超越普通记录的影像体验。

华为MateBook Fold非凡大师，创新形态重塑生产力

华为智慧办公深受职场用户的青睐，华为MateBook Fold非凡大师则以其突破性的折叠设计和震撼的视觉体验，重新定义了移动大屏的生产力边界，重塑办公新体验。

华为MateBook Fold非凡大师凭借其轻薄的机身和超大的屏幕，带来丰富的折叠多形态创新体验。设备折叠时为13英寸，展开后可达18英寸，最薄处仅7.3mm，整机重量1.16kg，完美兼顾轻薄便携与沉浸式视觉体验。展开使用时，18英寸屏幕搭配一体式支架，可灵活调整角度，轻松实现网页浏览、高效会议、查看资料等办公场景;折叠状态下，双屏既可独立操作又可协作，支持一边撰写邮件一边查阅资料的并行办公模式，高效又便捷;此外，磁吸键盘可吸附于主机背面，提供舒适输入体验的同时，解锁更多创意应用可能。

华为MateBook Fold非凡大师的18英寸折叠巨幕更蕴藏多项显示黑科技。其采用业界首款柔性双层OLED+LTPO技术，让峰值亮度飙升至1600尼特，确保户外强光下依然清晰可见;LTPO动态刷新率技术(10Hz-90Hz)不仅让画面丝滑流畅，更将功耗降低30%，显著提升续航表现;此外，200万:1的超高对比度、HDR Vivid认证和AR抗反射镀膜，让每一帧画面都栩栩如生，而1440Hz高频PWM调光则有效缓解眼部疲劳，在长时间使用的情况下依然保持舒适。

华为WATCH 5，健康监测再升级

一直以来，华为持续深耕运动健康领域，通过不断的技术创新和产品升级帮助用户实现更全面、更专业的主动健康管理。在本次大会的华为运动健康展区，我们见到了首款搭载鸿蒙AI的智能手表――华为WATCH 5。

华为WATCH 5最具革命性的创新莫过于首次引入表体侧面的X-TAP智感窗，内部集成了压感、ECG、PPG三大传感器，解锁了传统手表无法实现的健康监测场景。指尖轻触10秒即可完成血氧检测，长按3秒就能启动“微体检”功能，更可通过30秒按压评估24小时血压趋势，让用户随时掌握自身的健康状况。

华为WATCH 5还是业界首款支持星闪技术的智能手表。它能与手机协同、与耳机协同、与智选车深度协同、与智能家居联动，犹如全场景智慧生活的枢纽。通过它可实现与手机的智能感知遥控拍照，控制耳机音量/降噪，以及寻车、控温控窗等多种智能操作。

万物互联，鸿蒙生态构建全场景智慧生活

数字浪潮奔涌不息，万物智联向实而行。自华为鸿蒙系统诞生以来，始终以“万物互联”为核心目标。随着搭载HarmonyOS的鸿蒙电脑问世，华为终端全场景生态的“最后一块拼图”完成。如今，鸿蒙生态已经全面覆盖PC、手机、平板、穿戴等产品，并在鸿蒙的分布式互联技术支持下，实现手机、平板、电脑、智慧屏等设备间的无缝流转，让用户尽享智慧互联的流畅体验。

在日常生活中，我们只需将手机或手表与门锁进行配对，即可在华为钱包应用中添加智能门锁钥匙。添加完成后，无需解锁手机或打开APP，甚至不需要联网，仅需轻轻一碰即可完成解锁开门;同样便捷的还有华为WATCH 5鸿蒙版支付宝“熄屏支付”功能，无需亮屏，抬腕一碰就能瞬间完成支付，排队购物时再也不用手忙脚乱地翻找手机;再比如华为Pura 80系列上的“碰一碰”分享功能，在小红书看到有趣的内容时，只需用鸿蒙手机与朋友的手机轻碰，内容就能立即传输。

办公场景中，通勤路上用手机浏览的行业报告，到办公室打开鸿蒙电脑，轻轻一点就能继续阅读;平板上未完成的设计图，切换到电脑上瞬间就能接着创作;鸿蒙电脑中还支持“键盘共享”功能，鼠标能在手机、电脑和平板间灵活跳转，手机拍摄的照片可直接拖拽至电脑，大大提升工作效率。在智能出行领域，全景智慧旗舰轿车享界S9搭载的鸿蒙车机系统，通过与手机的无缝连接，车主可以实现远程控制车辆，完成提前开启空调、加热座椅等操作。

写在最后

长久以来，华为始终以“创新”为核心驱动力，不断突破技术边界，为消费者带来了诸多新体验，其在2025中国联通大会亮相的全场景新品矩阵就是最好的证明。

另一方面，鸿蒙生态正以远超预期的发展速度，实现了从手机、PC，到穿戴设备，再到智慧出行的全面覆盖，为消费者创造互联互通的智慧生活体验。

展望未来，期待华为能为我们带来更多具有颠覆性的创新成果。并且，随着鸿蒙生态的蓬勃发展，为人们的生活创造更多便利和惊喜。