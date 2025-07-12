定档7月15日，WIKO Hi畅享80 Pro官宣搭载昆仑玻璃

【天极网手机频道】近日，WIKO官方开始预热新品Hi畅享 80 Pro，官宣将于7月15日14:30正式发布，并确认了此前业内关于新品将搭载昆仑玻璃的猜测。

官方的预热海报以“硬实力过人”为主题，“昆仑玻璃“、“玄甲机身”两大关键词瞬间吸引眼球。这意味着，业内久负盛名的旗舰级昆仑玻璃将首次出现在WIKO品牌旗下的鸿蒙生态手机产品上，这个信号释放着实重磅。

日前，官方公布了产品背部外观及配色，从官方海报上看，产品设计简洁潮酷，三款配色分别是星海蓝、晨光白和星空黑。其中，以星海蓝最具设计感，应该是主打色。镜头模组位于左上角，采用了类似于iPhone的圆角矩形模组，略带“果味”，可见三颗圆环镜头，值得注意的是，其中一颗可见白色光环处理，具体用途尚不得而知。

昆仑玻璃：旗舰级黑科技下放

无疑，昆仑玻璃无疑是此次新品Hi畅享 80 Pro最大的看点。昆仑玻璃最早应用于Mate系列旗舰产品上，后来在P系列及Pura系列等中高端产品上也陆续使用。相较于普通玻璃，昆仑玻璃经过亿亿纳米级生长，属于高强度微晶玻璃，可以使整机耐摔能力提升10倍。此次，是昆仑玻璃首次见诸鸿蒙生态手机，结合Hi畅享系列亲民定价，着实令人惊喜。如今，旗舰级“摔不烂”黑科技下沉到鸿蒙生态手机Hi畅享80 Pro，意味着会让更多用户能够享受到更强的耐摔耐用产品，堪称“裸机党”来说也是一大福音。

配置一览：大电池+高刷屏，长续航

Hi畅享 80 Pro的部分参数也在网上曝光，其正面采用居中挖孔屏，配备一块分辨率为2412x1080的6.7英寸屏幕，内置6100mAh的大容量电池，5000万像素主摄。

市场观察：耐用性成新赛点

IDC最新报告显示，2024年中国市场换机周期已延长至36个月，消费者对“用不坏”的需求首次超过“跑得快”。Hi畅享 80 Pro此时打出“昆仑玻璃+玄甲机身”组合拳，切中消费者的痛点，若定价落在1500―2000元区间，加之高颜值设计，有望成为暑期档新一代高颜值“耐用神机”。具体参数和价格，7月可锁定WIKO官方频道在7月15日14:30发布会。

当然，最终能否引爆口碑，还要看7月15日发布会公布的售价与服务政策，目前发布会临近，Hi 畅享 80 Pro 的更多细节与特性也将逐渐浮出水面，我们一起期待吧!