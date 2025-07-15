耐用铁三角构建全场景硬核新标准，荣耀X70新机发布售价1399元起

【天极网手机频道】“硬核之王”荣耀X70于今晚正式发布，首发荣耀防弹衣架构、IP69K工业级防水和8300mAh第三代青海湖电池，在抗摔、防水、续航三大维度上实现全面升级，成功打造行业“耐用铁三角”，为用户提供更可靠的极致用机体验。

荣耀X70首创“防弹衣架构”通过结构与材料双重突破，实现外部防护更坚固，并且通过SGS金标五星整机综合可靠性认证，同时，荣耀X70还可以轻松应对水泥地、盲道石等数十种复杂路面，支持边框、背面、屏幕全角度跌落防护。正面搭载的是旗舰级6.79英寸荣耀绿洲护眼屏，峰值亮度高达6000nit，支持3840Hz高频PWM零风险调光、AI离焦护眼、AI助眠显示等六大护眼技术，画质表现更真实，视觉观感更舒适。屏幕更采用新型“氘”代高能效有机发光材料，有效延缓屏幕老化，延长屏幕健康寿命。

荣耀自研三层防水架构让荣耀X70防护再升级，构建起IP69K+IP69+IP68+IP66四重防护体系，率先实现行业航海级密封防护，而且还是主流厂商首款通过IP69K工业级防水认证的机型。如果不慎掉入水中，还可以唤起YOYO助手一键排尘排水，另外还支持AI暴雨触控和AI手套模式，保障雨天、湿手或佩戴手套等场景下的精准操控，打造全天候全场景的极致耐用防水体验。

大电池长续航和快充是这个快节奏时代中手机必不可少的组合，荣耀X70在仅有7.76mm厚度的机身下搭载了一块8300mAh第三代青海湖电池，配合80W有线+80W无线双快充以及反向充电功能，打破 "大电池必厚重" 的行业固有认知，兼顾强劲续航与便携体验。

目前荣耀X70已开启预售通道，提供朱砂红、竹韵青、月影白、幻夜黑四款国风配色，满足用户多元审美需求。售价方面，8GB+128GB 售价为1399元，8GB +256GB售价为1599元，12GB+256GB售价为1799元，12GB+512GB售价为1999元，叠加国补后1189.15元起。新机将于7月18日10:08在荣耀商城、各大授权电商、荣耀体验店、授权零售门店正式开售，如若对这款“硬核之王”荣耀X70感兴趣的用户不妨前去官网了解更多，届时可以定好闹钟进行购买。