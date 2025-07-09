8.93mm轻薄随行！OPPO Find N5 AI意图搜索助力高效假期轻松搜索信息

【天极网手机频道】作为全球首款搭载骁龙8至尊版的折叠产品，OPPO Find N5搭载全新钛合金天穹铰链，机身薄至8.93mm，轻薄机身下还搭载5600mAh超大容量冰川电池与50W无线闪充，带来了超越全天候的超强续航能力;ColorOS 15和全新OPPO办公助手带来远程控制Mac电脑、AI意图搜索等创新特性，为用户带来了更高效的折叠大屏体验。正值暑假，OPPO Find N5除了助力高效办公之外，全新AI意图搜索功能在系统级AI能力加持下轻松搜索信息，就算是来一场无计划说走就走的旅行也能应对途中信息搜索的难题。

OPPO Find N5全新AI意图搜索功能在系统级AI能力加持下，无需关键词，只需输入语义描述，即可精准搜索本地文档内容。无论是查找发票、装修文档，还是查询外文行程单信息，AI 意图搜索都能深度理解用户需求，快速给出准确答案，还能整合系统其他能力提供更多相关信息。 借助 AI 技术，还能实现长文生成思维导图、文件一键 AI 润色、随心翻译等功能。

得益于8.12 英寸行业最大屏幕，为折叠提供前所未有的广阔视野和沉浸体验，配合更加智能的AI全景虚拟屏分屏功能，系统级AI能感知用户分屏需求，主动提醒并帮助用户快速分屏，搜索对比的时候再也不需要频繁切换应用，更省时间一目了然。同时，Find N5内外屏均具备通透、细腻、流畅的特性，支持 OPPO 熄灯护眼技术，在暗光环境下有效降低屏幕对眼睛的刺激，呵护视力健康。

合上时Find N5厚度仅有8.93mm，与直板旗舰相比也毫不逊色。OPPO自主研发的钛合金天穹铰链，采用了行业首个3D激光打印钛合金翼板，厚度可薄至仅0.15mm，并首次通过德国莱茵 TÜV无感折痕认证，让 Find N5 完美实现坚固耐用与轻薄便携的结合。同时，转轴外中框也采用了同款3D打印技术，钛合金的加入让转轴外中框具备了卓越的强度和耐用性，中框缩窄至6.6mm，不仅确保了屏幕的平整度和耐用性，还大大提升了手机的折叠稳定性。新一代天穹架构成功通过IPX6、IPX8、IPX9满级防水认证，成为全球首款具备满级防水能力的折叠产品。无论是日常溅水、意外落水，还是面对热水及高强度水流冲击，都能从容应对，提供大幅提升的耐用性，非常适合旅游必不可少的水上游玩项目。

核心配置上，OPPO Find N5全球首发骁龙8至尊版处理器，搭配5600mAh超大容量冰川电池，配合80W有线和50W无线双超级闪充技术，提供大幅升级的性能与续航体验。另外，在通信能力上OPPO Find N5 不仅支持备受好评的山海通信技术，还首发山海通信增强芯片，大幅提升卫星通信稳定性，确保用户在信号复杂的环境下也能保持稳定连接。

OPPO Find N5 全面延续Find X8系列旗舰影像实力，支持无影抓拍功能，配合专业哈苏人像模式，还可叠加多种胶片风格，带来自然真实的虚化效果与唯美梦幻观感;在超光影潜望长焦镜头上支持长焦微距功能，无论是远处风景还是微观世界都能轻松捕捉。

除了AI意图搜索带来的高效体验，OPPO Find N5在使用场景中还有更多加分项。其轻薄的折叠形态让携带更方便，无论是塞进随身小包开启短途旅行，还是放在书包里陪伴学生党穿梭图书馆，又或是放进通勤包里都毫无负担，不管是记录旅途风光、攻克学习难题，还是处理临时工作，OPPO Find N5也都能以贴心的功能和实用的设计高效处理。如果对这一款高效折叠屏有兴趣的用户不妨前去官网或线下门店了解体验。