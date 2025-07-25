苹果iOS 26正式版或于9月中旬发布，截图交互改变影响操作习惯

【天极网手机频道】继此前发布 iOS 26 和 iPadOS 26 开发者beta 4后，因部分公开测试版版本有所更新，苹果在今天早些时候又发布了beta 4的修订版本，以确保与即将在近日上线的公测版相匹配。回顾以往，苹果的重大iOS版本大多会在大型iPhone活动结束后的一周内推出，按照惯例，今年的iPhone 17系列发布会预计在9月中上旬举行，因此iOS 26在9月中旬上线的可能性极大。

此次iOS 26系统变化较多，尤其是截图功能的重新设计引起热议。虽然截图的基本操作依旧是同时按下开关键和音量上键，但在用户界面和交互逻辑上却有了些变化。在现在iOS 18以及更早的版本中，截完图之后缩略图预览一般都在左下角，用户可以点击缩略图进行编辑，如果没有后期编辑的需求也可以直接忽略。不过在iOS 26中，截图完成后系统默认会显示全屏预览界面，底部是编辑工具等选项，虽然这样看着似乎没什么问题，但习惯了以前的操作体验的用户来说这个全屏预览界面真的有点多余，毕竟不是每张截图都需要进行后期编辑处理。

不过，考虑到这个交互使用的习惯性，苹果也为用户提供了调整选项。首次截图后系统会弹出提示，询问用户是否切换回 “缩略图视图”，若用户当时未进行选择，后续也可手动更改，具体路径为：打开 “设置” 应用→进入 “通用”→选择 “屏幕截图”→关闭 “全屏预览”选项，恢复缩略图形式，维持操作的连贯性。

此外，“屏幕截图”设置中还增添了多项功能选项，包括启用HDR 截图(保存为HEIF格式)、CarPlay连接时的截图功能以及仅限 iPhone 15 Pro 及以上机型的“视觉识别”功能，进一步丰富了截图的使用场景。

除了截图功能，iOS 26采用了全新的“液态玻璃”设计语言，应用在控件、导航、应用图标、小组件等方面，能够反射和折射周围环境，让内容更加突出。借助Apple Intelligence，iOS 26 推出了智能电池管理等功能，集成实时翻译、视觉智能等 AI 能力，全面升级多应用体验。

在系统安全性和功能性方面，电话、短信抗干扰功能得到优化，CarPlay、Apple Music 等应用更新，新增Apple Games，AirPods功能强化，儿童账户家长控制也得到完善。

对于迫不及待想要体验新系统的用户来说，好消息是iOS 26 的公测版预计在7月底前发布。根据苹果此前的公告，iPhone XS、iPhone XS Max和iPhone XR三款机型将无法继续支持，而iPhone 11系列、iPhone SE二代及后续机型，均可升级到iOS 26。不过需要注意的是公开测试版属于预发布软件，可能存在bug和性能问题，会对使用体验产生一定影响。

另外，苹果公司发布了版本224的Safari技术预览浏览器主要聚焦于错误修复和性能优化，涵盖多个技术领域，包括可访问性、动画、CSS、表单、图像渲染、文本处理、Web API、扩展支持以及开发者工具Web Inspector。

如果想要尝鲜的用户不妨持续关注一下苹果官网信息，正式版也即将随着iPhone 17系列一同发布，建议大家可以再等等。