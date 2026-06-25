【天极网手机频道】6月25日，MWC26上海正式拉开帷幕，vivo展台迎来一场围绕X Fold6原子工作台的先锋分享会，多位资深先锋用户齐聚现场，拆解原子工作台组合玩法，分享用这套工具重构高效工作流的实用思路。

爱范儿媒体人结合自身采编工作经验与行业洞察提出，当下折叠屏产品的核心价值正在迎来全新重塑。现场他实操演示原子工作台，通过自由搭配多款功能工具，实现多应用无缝协同，一站式解决图文整理、素材剪辑、稿件撰写等日常办公痛点，直观展现折叠屏独特的生产力优势。

飞书解决方案专家也带来专属落地方案，深度解读原子工作台与飞书智能Agent的联动逻辑。二者组合后，飞书Agent可成为整条工作流的智能统筹者;叠加折叠大屏、原子工作台、AI 语音自主输入三大能力，彻底打破空间束缚，随时随地搭建移动智能工位，实现随时随地高效办公。

现场多位Vibe Coding先锋开发者同步亮相，带来多款基于原子工作台自主开发的智能Agent 成品。各类Agent覆盖生活、办公、娱乐多元场景，清晰印证原子工作台的核心定位：它并非简单多开应用，而是一套支持多智能体连续联动协作的一体化操作界面。

vivo X Fold6早已跳出单一办公设备的局限，既是随身轻办公搭档，也能化身观赛、艺术创作、出行旅游专属助手。这块展开的大屏，拓宽的不只是视觉视野，更是无限多元的生活与创作可能性。