【天极网手机频道】618 大促周期刚全面收官，6 月 25 日晚间，苹果中国官网短暂后台维护，完成全线非手机类硬件售价更新。本次调价覆盖范围极广，包含全系列 Mac 电脑、全型号 iPad、Apple Vision Pro、HomePod 音箱、Apple TV 4K 等产品，单品涨价区间在 800 元至 3500 元，主流机型涨幅普遍 15%-25%，高端专业设备涨价幅度更为夸张。

天极网根据Apple官网信息整理以下内容：

MacBook Neo 的起售价从 4599 元上调至 5499 元，涨价 900 元

MacBook Air 的起售价从 8499 元上调至 9999 元，涨价 1500 元

MacBook Pro 的起售价从 13499 元上调至 15999 元，涨价 2500 元

iMac 的起售价从 10999 元上调至 12499 元，涨价 1500 元

Mac mini 的起售价从 4499 元上调至 5999 元，涨价 1500 元

Mac Studio 的起售价从 16499 元上调至 19999 元，涨价 3500 元

iPad Pro 的起售价从 8999 元上调至 10799 元，涨价 1800 元

iPad Air 的起售价从 4799 元上调至 5999 元，涨价 1200 元

iPad mini 的起售价从 3999 元上调至 4799 元，涨价 800 元

iPad(A16)的起售价从 2999 元上调至 3799 元，涨价 800 元

Vision Pro 的起售价从 29999 元上调至 31999 元，涨价 2000 元

HomePod 的起售价从 2299 元上调至 2699 元，涨价 400 元

HomePod mini 的起售价从 749 元上调至 999 元，涨价 250 元

与平板、电脑大幅涨价形成鲜明对比的是，手机及穿戴音频产品线本次未受调价波及。在售全系 iPhone、Apple Watch SE/S 系列 / Ultra、AirPods 全系列维持原有定价，是目前苹果在售硬件中唯一价格稳定的品类。

在整机全面涨价的背景下，苹果国内一年一度返校季大促即将于 7 月上旬正式开启，活动持续至 9 月底，也是全年学生群体购入 Mac、iPad 性价比最高的时段，此次返校季或成为苹果此次涨价的一个缓冲时间段。本次活动面向高校在校生、2026 届准大学生、在职教师及教职工，符合资质用户可先享受固定教育直降，Mac 全系可减 800-1500 元、iPad Air、iPad Pro 直降数百元，在此基础上额外赠送 AirPods、Apple Pencil 等高价值配件，配件二手转售可近千元回血，大幅对冲本次官方涨价带来的成本上涨。

活动渠道仅限苹果官网教育商店、线下 Apple 直营店与天猫苹果官方旗舰店，电商自营平台仅同步学生直降，不参与官方赠礼活动