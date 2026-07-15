【天极网手机频道】今年国内手机市场整体行情其实一直不太景气，换机需求疲软、成本上涨持续压着行业走。根据IDC最新发布的2026年第二季度行业数据，国内智能手机出货量仅有6600万台，同比下滑4.3%，更关键的是，这已经是市场连续五个季度持续走低，整体行业寒意非常明显。



但在整个大盘持续缩水的大环境里，市场格局已经彻底两极分化。所有主流手机品牌里，只有华为和苹果实现了销量正增长，剩下绝大多数安卓厂商都在明显下滑。具体数据来看，华为依旧稳居国内市场第一，拿下22.6%的市场份额，同比涨幅高达19.4%;苹果紧随其后，进步幅度更大，市场份额从去年的13.9%直接涨到18.1%，单季同比大涨24.9%，逆势跑赢整个行业。

今年最大的行业变量就是持续发酵的存储芯片、零部件涨价危机。硬件成本暴涨，让大部分安卓中端、入门机型利润被直接压缩，厂商没办法，只能要么悄悄涨价，要么缩减配置来控成本。再加上前两年的购机补贴红利慢慢消退，消费者换机意愿本来就弱。今年618大促就能明显看出来，手机整体销量比去年直接少了近15%，市场需求整体低迷。

就在各家安卓品牌纷纷调价、减配的时候，苹果和华为保持了相对稳定的售价，还配合各种节日、平台促销，性价比优势一下子就凸显出来了。尤其是苹果，早前放出风声暗示下一代新机大概率会涨价。很多本来还在观望的用户，担心后续入手成本更高，干脆提前入手iPhone 17系列，直接助推了这一季的销量暴涨。

不过业内分析师对苹果后续走势保持谨慎态度。按照目前的爆料，今年秋季即将发布的iPhone 18系列大概率涨价。一旦新机上调售价，苹果目前的价格优势、性价比优势会被压缩，想要继续维持高增长、高份额，难度会变大，后续市场表现还有待观察。

从行业长期趋势来看，零部件成本紧张的局面，大概率会持续到2027年，未来一年手机市场依旧压力不小。但也不是完全没有机会，行业普遍认为，等到2028―2029年，AI硬件成熟、新一轮全民换机周期开启，手机市场才会迎来全面回暖。