【天极网手机频道】三星最近对外公布了一套名叫Flex Titanium的全新自研技术，这项新材料方案将会是下一代 Galaxy折叠手机提升体验的关键。算上还没发布的新机，三星已经做了七代折叠屏产品，这么多年下来，用户吐槽最多的无非两个问题――屏幕折痕明显、反复弯折容易损耗。这次新研发的钛合金结构就是专门冲着这两个痛点优化，同时还能优化屏幕显示观感。

据了解，整套技术核心靠两种钛合金配件搭配工作，分别是超薄钛合金薄膜，还有柔性钛合金支撑板。先说这块钛薄膜，看着轻薄，但硬度直接是早年屏幕用的塑料薄膜的二十倍。它铺在OLED屏幕底下，每次开合弯折手机的时候，都能均匀托住屏幕，减少形变带来的印记。

薄膜底下还有一整块钛合金板，整块撑住屏幕面板，保证我们日常点开屏幕，板面是平整均匀的。工程师在经常弯折的区域打了密密麻麻的微型小孔，既能保证折叠过程顺滑不卡顿，板材本身又足够结实。同时他们重新调整了屏幕和支撑板的贴合方式，消除两层材料中间的缝隙，贴合更紧密，折痕自然会淡很多。

三星显示移动显示产品开发团队执行副总裁兼负责人柳庆进(Kyung-Jin Yoo)提到，这套钛合金新材料不只是让屏幕更耐造。配合更高清的屏幕架构和全新发光材料，新机屏幕功耗也能有所降低，续航会更好，能进一步稳住三星折叠屏在市场里的优势。

目前三星只放出了基础技术原理，完整的实测效果、搭载该技术的新款折叠手机，都会在下周三伦敦的 Galaxy Unpacked 发布会上全部公开，现场还会带来全新造型的折叠新品，感兴趣的可以蹲一波发布会详细演示。