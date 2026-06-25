【天极网手机频道】2026 年 6 月 24 日，数码博主“数码闲聊站”曝光最新官方调价表格，vivo 旗下 iQOO 15、iQOO 15 Ultra 全系启动第二轮官方涨价，根据vivo官网核实，全版本售价已同步更新生效。

这是该系列自 2025 年 10 月上市、2026 年 3 月首轮调价后的第二次价格上调，受全球 DRAM、NAND 闪存芯片持续涨价影响，标准版单轮涨价 400-1000 元，iQOO15标准版的顶配 16GB+1TB 版本对比首发价累计上涨 1500 元，成为本轮存储涨价潮中涨幅最突出的安卓性能旗舰之一。

作为 iQOO 数字旗舰的新一代产品，iQOO 15 自发布以来在市场口碑与销量层面均获得高度认可，销量表现持续走高，现根据第三方的数据，截止2026 W23，iQOO15系列累计销量高达131.62部。

在性能层面，iQOO 15 搭载目前顶级的旗舰处理器――第五代骁龙 8 至尊版。该芯片基于台积电 N3P 制程工艺打造，在显著提升 CPU 与 GPU 性能上限的同时，对功耗控制也更加出色，实现了更高的能效比，为重负载场景下的稳定输出奠定基础。

iQOO 15 还引入了全新一代 Q 系列芯片――Q3 电竞芯片。依托 QNSS 超级渲染引擎，iQOO 团队成功攻克了移动端光线追踪长期面临的高功耗难题，率先在手机平台实现全场景硬件级光追技术落地。目前，该技术已适配《原神》《无畏契约：源能行动》等多款主流游戏，为移动游戏画质树立了全新标杆。

屏幕方面，iQOO 15 搭载行业顶级的三星 2K 珠峰屏，并全球首发 M14 发光材料。结合无偏振光显示技术，这块屏幕在高亮度表现下依然能够呈现更接近自然光的观感，画面柔和通透，显著降低视觉疲劳。同时，屏幕最低亮度可降至 1 nit，在夜间解锁或查看信息时更加舒适、不刺眼，护眼体验进一步升级。

iQOO 15 Ultra 在散热系统上进行了系统级强化。被动散热方面，机身内部大幅提升了导热石墨的覆盖面积，并引入全新的隔热气凝胶材料，以优化热量传导路径;在主动散热层面，则首次搭载了目前行业尺寸最大的冰穹主动散热风扇。该风扇被巧妙安置在摄像头 DECO 附近，进风口隐藏于摄像头模组的下方，不影响整体外观完整性;出风口位于左侧边框，在横向握持时不易被手掌遮挡，兼顾散热效率与实际使用体验。

为了有效阻绝灰尘进入风扇体内，进风口与出风口均配备孔径仅 0.01cm 的防尘网，并提供长达五年的风扇保修以及终身手机清洁服务。此外，包装盒中还附赠了专用除尘刷，方便用户在日常使用中进行简单维护，进一步降低长期使用成本。

此次 iQOO15 系列的再次调价恐成为行业再次涨价的缩影。当前存储芯片供需失衡的底层矛盾并未缓解，AI 算力产业持续虹吸全球 DRAM、NAND 闪存产能，手机端存储颗粒现货价格仍保持高位上行。对于消费者而言，往年618期间的大幅降价清仓行情短期内难以重现，有换机刚需的用户只能依托平台补贴、以旧换新小幅对冲涨价损失;而持币观望的等待党，或将持续面临新机价格只涨不跌的局面。