苹果推出AppleCare One“全家保”：月付19.99美元覆盖三台设备

【天极网手机频道】近日消息，苹果于在美国官网正式推出 AppleCare One 保障服务，这是一项颠覆传统保修模式的订阅服务。

在以往Apple设备都需要为每台设备单独订阅Apple Care服务计划，此次全新的Apple Care One服务基础服务多设备可达3台，月费 19.99美元或者包年99.99美元，折合人民币约142RMB/715RMB，每额外增加一台设备仅需 5.99美元/月 ，折合人民币约为42元RMB，机型设备覆盖范围包括iPhone、iPad、Mac、Apple Watch、Vision Pro等全系产品。

这项全新的保障服务推出后，还支持四年回溯保障 ，打破原有60天内购买保修的限制，允许用户将 四年内购买且通过状态检测的设备加入计划，旧设备可享无限次意外损坏维修与免费电池更换;部分机型享有的权益还得到了一定程度的升级 ，除延续AppleCare+的24/7 Apple expert服务支持、意外损坏维修外，首次将 防盗与丢失保障扩展至iPad和Apple Watch ，此前该权益仅限iPhone，同时，针对防盗与意外丢失的保障，单台设备Apple 在12个月内最多提供两次服务。

苹果强调，订阅用户相比单独购买AppleCare+ 每月最高可省11美元 ，具体案例如下，与基础套餐对比 ，若同时保障iPhone、iPad、Apple Watch三台设备，单独购买AppleCare+月费约30美元(以iPhone 16基础版10.49美元、耳机14.99美元起估算)，而AppleCare One仅19.99美元。对于高端设备必选 ，Apple Vision Pro用户成为最大受益者――该设备单独AppleCare+费用达24.99美元/月，而加入AppleCare One三设备套餐后，单台均成本不足7美元。

在更细节的使用体验方面，新服务Apple Care One将深度融入苹果硬件更新体系，支持自动设备更替 ，用户通过苹果官方“以旧换新”时，计划内旧设备自动移除，新设备无缝接入保障;订阅的服务周期也支持灵活调整 ，支持随时增/删计划内设备，无需长期合约约束;同时还支持了全球联保 ，虽目前仅限美国注册，但维修服务可通过全球苹果授权网点执行，承诺提供同日维修服务。

根据苹果2025财年第二季度财报， 服务业务收入达266亿美元 (占公司总营收的27.9%)，同比增长12%，创下单季度历史新高。其 毛利率攀升至75.7% (环比提升0.7个百分点)，显著高于硬件业务35.9%的水平。尽管服务收入仅贡献总营收的28%，却支撑了公司 45%的毛利润 ，成为苹果利润结构中最稳固的“压舱石”。

AppleCare One的推出不仅是保修模式的升级，更是苹果向 “服务驱动型公司”转型的关键缩影 。通过 多设备捆绑订阅 (基础套餐月费19.99美元覆盖3台设备)、 延长设备准入周期至四年 (旧设备经检测可加入计划)，苹果正在构建更紧密的硬件-服务闭环，为2026年折叠屏iPhone等战略新品提前储备用户粘性。随着服务营收占比持续攀升，此类订阅制模式或将成为科技巨头竞争的新战场――不仅提升用户生态忠诚度，更通过高毛利业务对冲硬件周期的波动风险。