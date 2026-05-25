【天极网手机频道】2026 年 5 月 25 日，OPPO 举办 “Reno Land 奇幻夜”新品发布会，重磅发布多款新品，全新一代 OPPO Reno16 系列潮流手机、OPPO Pad 6 全能平板、 OPPO Pad Air5 学习平板、OPPO Enco Air5s 真无线降噪耳机、OPPO Bubble潮玩自拍屏同步登场。本次发布会围绕年轻用户学习、创作、社交、直播、游戏全场景需求，以潮流美学、实况影像创新、AI 智慧体验、跨设备生态协同为核心，实现手机、平板、耳机无缝联动;同时推出学生专属购机补贴，为学生群体打造一站式入学数码解决方案，重新定义年轻人的潮流移动智能生态。

梦核星球美学全新突破 3D 悬浮星球工艺引领外观新风尚

OPPO Reno16 系列设计灵感源自梦核星球美学，传递 “出发吧，繁星在路上” 的青春态度。新品采用行业首创 3D 冰透悬浮工艺，首次将嵌入式微纳米印刷技术大规模量产应用于消费电子领域，于平面玻璃后盖之上打造立体悬浮星球形态，光线流转间呈现灵动裸眼 3D 视觉效果。

Reno16 系列在细节处也尽显精致，采用一体冷雕玻璃，镜头模组与后盖浑然一体，质感精致高级;怦然星动配色选用高亮冰透玻璃背板，触感丝滑不易沾染指纹。全系标配铝合金中框，坚固抗摔、握持舒适;防护性能全面拉满，支持 IP69K 满级防水，搭配前后强化玻璃，可从容应对日常涉水、高压冲洗、意外刮蹭等各类场景，兼具精致质感与坚固耐用。

轻薄直屏搭配多元配色 潮玩自拍配件拓展玩法边界

OPPO Reno16 延续经典精致小直屏设计，配备 6.32 英寸屏幕，怦然星动配色机身轻至 191g，单手操作无压力;OPPO Reno16 Pro 搭载 6.78 英寸极窄四等边直屏，正面视觉沉浸感十足，怦然星动配色轻至 208g。配色方面，OPPO Reno16 提供怦然星动、星河紫、月夜黑三款潮流配色;OPPO Reno16 Pro 提供怦然星动、梦境蓝、月夜黑三款配色，多元选择充分满足年轻用户的个性表达。

伴随 Reno16 系列一同亮相的，还有 OPPO Bubble 潮玩自拍屏。机身薄至 7mm，配备行业领先的 58mm AMOLED 触控屏，可磁吸贴合手机背板变身自拍镜，支持壁纸自定义轮播，适配包搭、桌搭、腰挂、手机挂等多种潮流场景，成为年轻人的潮流生活新搭子。

2 亿四主摄 + 实况随心贴 打造超好玩的实况神机

OPPO Reno16 系列全系搭载同档位领先的四主摄超清影像系统，包含 2 亿像素超清主摄、5000 万像素 3.5 倍潜望长焦、5000 万像素超广角镜头、前置 5000 万像素超广角镜头，实现全焦段覆盖，远景拍摄、多人合影、自拍特写均可清晰呈现。

影像算法上，Reno16 系列全新升级 Natural Tone 真实感引擎，带来帧帧清透的实况人像体验。主摄与长焦实况封面帧清晰度由 12MP 提升至 25MP，精准还原皮肤、发丝、睫毛及妆容细节，告别过度美颜痕迹。不仅封面帧质感出众，Reno16拍摄下的实况视频每一帧的色彩、影调、妆容、表情均清透自然，延续 Reno 系列标志性的 “清透感” 优势。搭配双灯组合爆闪智能闪光灯，暗光、逆光、复杂光环境下，也能拍出明亮通透、氛围感十足的人像大片。

自 Reno12 系列首次将实况照片引入安卓生态以来，OPPO 持续深耕实况影像技术。本次 Reno16 系列行业首发实况随心贴功能，全面拓宽实况创作边界。用户可把随手拍的实况照片，随心拼贴创作，将旅行打卡照，秒变「Livelog 实况日记」用丰富的自定义玩法，让每一张实况都成为你的独家故事。

Reno 16系列顺应社交平台潮流趋势，推出Inst 胶片、CCD 闪光、流光胶片等多种实况风格，搭配升级实况拼图、双景同拍实况、4K 实况一拍多出等趣味实况玩法，让年轻人享受更自由的出片体验。配合 OPPO Bubble 潮玩自拍屏，可实现 10 米远程预览拍摄、后置 2 亿像素超清自拍，单人也能拍出质感人像，解锁更多创意拍摄玩法。

软硬协同深度优化 Reno16 Pro 化身超稳超还原直播神器

OPPO Reno16 Pro 承袭直播神器硬核实力，针对直播场景全面升级。搭载行业首款 2 亿超清云台主摄，配备大角度防抖云台组件，手持走播画面稳固无偏移，运镜质感出众。依托 Natural Tone 真实感引擎，直播画面通透自然，上镜妆容真实细腻，完整还原妆容细节。

Reno16 Pro还采用全新山海天线架构与独立 Wi-Fi 加速双芯，弱网、多人拥挤场景依旧直播流畅;原生三麦克风阵列配合智能降噪算法，有效过滤环境杂音，保证人声清晰保真。内置 7000mAh 冰川电池与旁路供电技术，支持 6 小时蓝光直播，边充边播低发热、护电池，长时间直播更安心。

游戏体验全面进化 超清画质 + 稳定流畅沉浸拉满

OPPO Reno16 系列围绕 “超清画质、稳定流畅、超清分享” 打造沉浸式游戏体验，支持 1.5K 超级分辨率 + 120Hz 超级帧率增强同时开启，适配多款热门手游，画面细腻清晰、操作丝滑无拖影;自研超级游戏 HDR 技术，精准还原画面高光与暗部细节，4 款专属游戏滤镜，进一步优化游戏视觉表现。

性能配置上，OPPO Reno16 搭载天玑 8550 SUPER 旗舰芯片，OPPO Reno16 Pro 配备天玑 9500s 满血旗舰芯片，搭配潮汐引擎与全新冰晶散热系统，长时间游戏稳定不发烫。全系标配 80W 超级闪充，快速为大电池充能，告别用电焦虑。

超流畅的ColorOS 16，AI 赋能全场景智慧生活

Reno16 系列采用ColorOS 16系统，首次配备 OPPO AI 实体按键，轻按开启 AI 一键闪记，实现内容收藏整理、AI 旅行攻略、翻译、学习笔记、试卷电子化、课程提醒等功能;系统新增锁屏岛流体云，打造歌词岛、奶茶岛、学习岛等趣味社交场景，分屏、浮窗、无网畅聊功能全面升级。

Reno 用户生产力好搭子 OPPO Pad 6 打造全能学习创作利器

与Reno16 一同亮相的还有全能学习平板 OPPO Pad 6 与降噪耳机 OPPO Enco Air5s。三款新品风格契合、生态互通，适配学习办公、影像创作与休闲娱乐场景，组成大学生入学三件套，为学生用户带来同生态全场景体验。

OPPO Pad 6 拥有与Reno一脉相承的梦核星球美学，星光蓝配色背板呈现随光流转的梦幻星环纹理，超薄超轻便携易带。12.1 英寸 3K 明眸柔光屏，可有效消除干扰光、大幅降低反光，获得莱茵智能护眼5.0认证，多场景观感舒适。搭配手写笔，类纸阻尼手感顺滑，书写体验俱佳。

依托 ColorOS 16 全链路 AI，OPPO Pad 6 还实现学习效率全面跃升：AI 录音实时转写并生成结构化摘要，解决课堂笔记痛点;AI 随心圈一键提取课件、视频图文知识点;AI 妙绘将手绘草图转为专业图表、思维导图，助力小组作业与课题汇报。同时搭载 PC 级 WPS、全景自由窗多任务系统，操作逻辑贴近电脑，学习体验更高效。

作为 Reno 手机专属延伸，OPPO Pad 6 实现深度无缝生态互联：手机与平板互联，快捷流转手机板书、学习视频，手写笔拖拽插入笔记;平板可直接调取手机课件、文献，及各种文档与图片;支持通信共享，平板可无感共享手机 5G 流量、通话短信;应用接力实现网课、笔记跨设备无缝接续，彻底打通手机与平板使用壁垒。

创作上OPPO Pad 6还支持Reno同款实况随心贴功能，可实现实况照片一键抠图拼贴;PC 级剪映专业版流畅剪辑 4K 120 帧视频，Reno 拍摄素材一键流转平板快速出片。性能上搭载天玑 9500s旗舰芯，搭配 10420mAh 大电池 + 67W 超级闪充，兼顾游戏娱乐与全天续航。

OPPO Enco Air5s 打造越级降噪体验，轻盈听，沉浸学

好看，好轻，好沉浸的半入耳降噪耳机OPPO Enco Air5s，单耳3.9g，轻量化半入耳设计适配各类耳形，拥有星光紫、暗夜黑、月光白三款配色，手感细腻温润，内置全新12mm高解析大动圈定制单元，搭配OPPO声学腔体设计，人声表现清晰通透，低频强劲有力，高频纯净细腻，带来沉浸式越级听音体验。

OPPO Enco Air5s搭载旗舰同款人声降噪算法，针对地铁、宿舍等场景专项优化，动态匹配最优降噪曲线，打造个性化专属降噪体验，戴上它，宿舍也能拥有图书馆般静谧体验。OPPO Enco Air5s搭载三麦克风AI通话降噪，高效阻隔外界环境杂音，通话收音清晰稳定，支持全设备空间音效功能、48小时超长续航、AI语音助手，跨生态跨平台均可完美适配。

OPPO Enco Air5s同样也是 Reno 绝佳学习搭档。遇上外语交流场景，社恐也能借助面对面翻译顺畅沟通，外语课堂、外文演讲场景下，数十种语言同声传译功能实时翻译，打破语言壁垒，助力安心学习。

学生专属购机补贴来袭 5月29日全渠道开售

本次新品重磅推出学生专属购机补贴，惠及广大学生用户，手机+平板、手机+耳机搭配选购更享专属福利。

OPPO Reno16 提供怦然星动、星河紫、月夜黑三款配色，12GB+256GB 版本售价 3499 元，12GB+512GB 版本售价 3999 元，16GB+256GB 版本售价 3899 元，16GB+512GB 版本售价 4299 元，16GB+1TB 版本售价 4899 元。国补后 2999 元起。

OPPO Reno16 Pro 提供怦然星动、梦境蓝、月夜黑三款配色，12GB+256GB 版本售价 4499 元，12GB+512GB 版本售价 4899 元，16GB+512GB 版本售价 5299 元。国补后 3999 元起。

OPPO Reno16系列将于5月29日正式开售，现在预定不仅可获赠价值299元官方礼盒或OPPO Enco R5二选一，更可享最高1000元的以旧换新补贴，最高24期分期免息，最高500元国家补贴，学生与会员购机再享最高200元补贴。

OPPO Pad 6提供星光蓝、星河银、深空灰三款配色，非柔光版售价3499元起，国补后 2804.15 元起;柔光版售价3799元起，国补后 3099 元起，学生购机再减100元。OPPO Pad Air5星动白新配色，售价2099元起，国补后 1614.15 元起。

OPPO Pad 6与OPPO Pad Air5星动白将于5月29日正式开售，现在预定OPPO Pad 6可获赠价值399元的 OPPO Pencil 2 官方手写笔(数量有限，先到先得)，价值99元的平板保护壳，学生购买再享100元优惠，同时购买Reno16系列 与 OPPO Pad 6 还可再减100元。

OPPO Enco Air5s 提供星光紫、暗夜黑、月光白三款配色，首发限时优惠价格 269 元起，同时购买Reno16系列手机还能享受立减30元的组合购优惠价，5月25日正式开售。

目前 OPPO Reno16系列、OPPO Pad 6、OPPO Pad Air5、OPPO Enco Air5s 已开启线上线下全渠道预订。用户可前往 OPPO 官方授权体验店、京东之家、线下授权渠道及各大电商平台选购。