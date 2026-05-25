【天极网手机频道】2026年5月25日，以“4K Live星光毕业歌会”为主题的荣耀600系列新品发布会在厦门举行，新品凭借独特“幸运星”潮流设计、行业唯一全焦段4K Live直出、“教科书级” 护眼、档位最大8600mAh电池四大核心创新，实现体验全方位升级，为年轻人带来好看、好拍、护眼、好用的“超级4K实况神机”!荣耀600系列共推出Pro版、超级版、元气版三款机型，国补价2294.15元起。

独特“幸运星”ID设计，打造数字系列史上最精致外观

手握幸运星，好事自然成!荣耀600系列精准贴合年轻用户对高颜值与美好寓意的双重追求，并延续了数字系列一贯的年轻潮流基因，在颜色、纹理、光影、工艺上进一步探索。荣耀600 Pro和荣耀600超级版带来全新“幸运星”设计，创新采用行业首发3D星河美学设计，在机身背板呈现三种不同的星星形态。42颗钻闪四芒星，象征着“宇宙为罗盘，幸运伴前行”，以秩序与平衡，守护用户的幸运能量;行业首发的双重磁吸工艺，借鉴了美甲的猫眼效果，打造出极具质感的猫眼双子星环，形成“大星盘+小星盘”的运势场，让用户可以时刻感受宇宙级的浪漫;此外，机身上还带来了上千颗小碎星凝成的星云，希望无尽的星云为用户带来无尽的幸运。

除了色彩和纹理的赏心悦目，荣耀600系列在舒适性上也做了全面升级，全系机身采用了晶莹通透的一体冷调工艺背板，自然细腻的雾面金属中框。荣耀600 Pro和超级版极致协调的黄金比例水晶岛镜组设计，以及舒适的大R角设计，希望成为年轻用户眼里的多巴胺和手心里的阿贝贝。除此之外，荣耀600系列正面也做了全新设计，凭借荣耀自研天际线封装工艺，行业首次实现0.98mm极窄等距黑边，让用户可以追剧游戏更自由，美到毫无边界;荣耀600系列全系标配IP68/IP69/IP69K高阶防护，全面可靠，日常使用耐用更安心，整体质感媲美旗舰水准。

超级4K实况神机，1234K，4K Live超清超OK

荣耀600 Pro和超级版搭载行业领先2亿超清大底主摄，不仅拥有档位最大的1/1.4英寸传感器，更支持档位最强CIPA 6.0专业级防抖，画面通透细腻，帧帧都清晰，帧帧都好看，呈现旗舰级实况效果，也为后期创作预留充足空间，堪称“档位清晰之王”。

为了更好地满足用户的Live体验，荣耀600超级版支持行业领先4K Live直出，荣耀600 Pro更支持行业唯一全焦段4K Live直出，让用户真正实现4K live自由，Live更清晰，远近都自由。荣耀600 Pro具备主摄、长焦、广角、前置四大镜头。1倍直出大合影，装得进我们，装得下全世界;2倍直出朋友圈，随时随地展示亲密;3.5倍直出美出圈，超美超细腻，发丝也有生命力;行业唯一7倍超长焦4K Live直出，无论多远，都让你有“主角感”。此外，0.6倍超广角和行业唯一的前置自拍4K Live直出，让用户无论自拍还是合拍，全都鲜活清晰，拿捏微单级原生感，掌控全焦段自由度。荣耀600系列堪称真正的“4K Live之王”。

荣耀600 Pro和超级版还搭载行业首个双对称AI变焦闪光灯，暗光夜景补光均匀柔和，CCD氛围感拉满。荣耀600 Pro更支持行业领先闪光灯双段打闪模式，模拟微单相机的二段闪光技术，先精准测光、再智能补光，照亮面部的同时，让肤色更加柔和均匀，氛围感媲美红毯之夜的明星大片，堪称“闪光之王和创意之王”。

在影像体验层面，荣耀600系列率先构建行业首个“拍-修-享”一站式4K Live无损生态链路，打通拍摄、精修到社交分享全链路，拥有行业最豪华的4K Live生态天团助阵：美图秀秀、醒图和Wink支持4K Live无损导入和修图，画质全程零折损;小红书支持4K Live无损分享;真正实现全链路4K无损，颜值不打折。

同时，荣耀还携手小红书成为“全生态型战略伙伴”。小红书商业手机数码策略总监波图称，“荣耀和小红书之间，有一种天然的共鸣：我们都在帮用户找到更好的方式，去表达自己。4K Live的趋势共创，是双方产品团队与内容生态的深度协作。未来，我们还会持续握手荣耀的多个部门、多个生态。期待和荣耀一起，走得更远。”

在后期玩法上，荣耀600系列携手微博，首次开启3D照片一键上传合作，为年轻用户带来“一键即立体，分享即惊艳”的全新创作与社交体验。同时，其还搭载分身 Live 和“世另我”同框、YOYO-Live 盲盒、4K Live拼图出框等丰富AI创意玩法，让用户的分享玩出花。

此外，荣耀还带来了极具创意的百变磁吸副屏，打造专属趣味魔法小“耀”屏!它支持拍照预览、远程遥控、拍照补光等功能，是用户旅拍出片的秘密武器。同时它也可以作为电子吧唧，变身随身时尚单品，超多创意玩法可供用户发掘，解锁全新手机交互模式，轻松满足年轻人花式趣味创作需求。

“教科书级”荣耀绿洲护眼屏，再次刷新档位标准

荣耀持续引领行业护眼赛道，荣耀600系列凭借档位最优显示与多项独家护眼黑科技，再次刷新档位标准，兼顾户外高清可视与夜间舒适护眼。全系标配8000nits超高亮阳光屏，户外看图不糊屏，强光也能看得清。

对于荣耀而言，护眼从来不是一个简单的参数竞争，而是一项长期、系统性的体验工程，通过对护眼以及用户习惯的持续探索，荣耀600系列全系率先实现档位唯一1nit极暗模式2.0，通过色彩增强、定时极暗、主动触达三重优化，真正实现夜间无感护眼，缓解暗光用眼疲劳;

为了进一步提升用户的阅读体验，荣耀600系列全系带来了行业首发的纸质全彩护眼模式，全面模拟了课本用纸“道林纸”的效果，视疲劳缓解24%，打造“教科书级”的护眼体验，真正做到屏幕既护眼，又不牺牲内容表现。

8600mAh档位最大电池，始终领先行业一代

荣耀在电池领域持续深耕，依托极致架构创新和超高能量密度的加持，真正实现“小身材，大能量”，将荣耀600 超级版的电池容量进一步带到了8600mAh，稳居档位TOP1;荣耀600 Pro电池能量密度高达932Wh/L，刷新直板手机行业新高。

快充方面，荣耀600系列全系标配80W有线超级快充、27W有线反向快充和充电分离技术。荣耀600 Pro同时支持50W无线超级快充，补能高效且安全，实现全场景续航无忧。

72个月持久流畅 + 存储压缩，场景体验全面升级

荣耀600 Pro行业首发全大核天玑8550 Elite芯片，同时，依托底层硬件实力与系统深度调校，实现72个月持久流畅的使用体验;荣耀600系列全系还带来了HONOR Turbo X存储压缩黑科技，512GB版本可额外节省50GB可用空间，让用户告别存储焦虑。

荣耀600全系搭载全新MagicOS 10系统，YOYO 智能体迎来全方位升级，不仅带来专属 “星悠悠” IP 主题与肖战定制痛屏和相机水印，精准契合年轻用户个性化审美需求;更优化了 YOYO 提醒能力，无论是取餐码，抢票码，排队码，取件码，用户都可以交给YOYO，YOYO出“码”，一个顶俩;这一次荣耀600系列与京东深度合作，京东外卖一语复购，智能便捷体验全面进阶。通信实力同样领跑同级，行业独家校园网全能王功能已覆盖全国1500+所高校，支持断电断网网络秒切、自动认证登录、流量超限提醒，从此告别“网络无连接”的崩溃瞬间。此外，荣耀600系列还对苹果的生态进行了专项适配，可以实现屏幕信息共享、接收通知，是苹果好搭子。

荣耀600 Pro、荣耀600超级版共带来“幸运星”、“光羽蓝”、“青苹果”、“曜石黑”四款幸运潮流配色;荣耀元气版共带来“元气白”、“好事橙”、“曜石黑”三款时尚配色。售价方面：荣耀600 Pro带来12GB+256GB、12GB+512GB和16GB+512GB版本，国补后售价3399元起;荣耀600超级版带来12GB+256GB、12GB+512GB版本，国补后售价2804.15元起;荣耀600元气版带来8GB+256GB、12GB+256GB、12GB+512GB版本，国补后售价2294.15元起。荣耀600系列现已在荣耀商城、授权电商平台、荣耀体验店、授权零售门店开启预售。荣耀600 Pro和超级版将于5月29日10:05正式开售、荣耀600 元气版将于6月3日10:05开售。预约购机，还可享更多权益。

此外发布会也带来荣耀平板20，凭借全新的12.1英寸3K全彩类纸屏、类纸笔记新体验、AI备考智能体，好写好看又好学，助力大学生学习轻松上大分。李昀锐同款“荣耀小耳钉”荣耀Earbuds耳夹式耳机Pro以闪耀双轨钉设计为美学起点，集Hi-Res无损音质、自适应佩戴、AI交互体验于一体，真旗舰、真金属、真实力。荣耀手表6 Plus在手表上首次搭载1000mAh青海湖电池，覆盖120+种专业运动模式，全天候无感心脑血管健康守护，以运动健康全面实力Carry全场。