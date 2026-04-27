【天极网手机频道】近日，有信息爆料苹果计划在今年秋季正式推出旗下首款折叠屏手机iPhone Fold，这款新机不仅将刷新苹果手机的价格纪录，成为史上最贵的iPhone，更因“价格拉满、功能缩水”的操作，被网友吐槽“疯狂秀刀法”。



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据悉，iPhone Fold的起售价预计将突破2000美元，折合人民币约13700元，这个价格将会远超同期发布的iPhone 18 Pro，堪称苹果手机史上的“价格天花板”。但令人意外的是，为了追求极致的轻薄体验，这款万元旗舰竟然做出了多处妥协，舍弃5项关键功能，与同级别旗舰形成鲜明反差，引发全网热议。



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第一项被砍的就是大家熟悉的自定义操作按钮。从最新曝光的机模来看，iPhone Fold仅保留了常规的电源键和音量键，不仅经典的静音拨片被取消，就连自iPhone 15 Pro以来普及的自定义操作按钮也不见了踪影，成为近年来苹果高端机型中，唯一一款砍掉该设计的产品，不少习惯了操作按钮的用户直言难以接受。

紧接着是MagSafe磁吸功能的缺席。作为苹果近几年的核心便捷功能，MagSafe磁吸充电、磁吸配件适配早已成为高端iPhone的标配，就连iPhone 18 Pro系列也依然保留了这一设计。但iPhone Fold为了将单边厚度压缩到惊人的4.5mm，不得不舍弃内部的充电线圈，这也意味着，这款万元折叠屏将无法支持MagSafe磁吸充电，便捷性大打折扣。



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由于超薄机身无法容纳复杂的Face ID结构光组件，iPhone Fold将放弃面容识别，转而采用侧边指纹方案。这也是自2016年iPhone 7之后，苹果首次在顶级旗舰机型上启用Touch ID功能。不过这个Touch ID回归倒是挺好的，毕竟指纹解锁比起人脸识别更方便些。

影像系统精简得更加令人唏嘘了，根据曝光的图来看，iPhone Fold仅配备了两颗后置镜头，分别是4800万像素主摄和超广角镜头，备受关注的长焦镜头被直接砍掉。要知道，如今就连中端手机都普遍配备三摄、四摄，而这款万元折叠屏在远摄能力上，不仅落后于同期的iPhone 18 Pro，甚至不及不少国产折叠屏对手，影像体验打了折扣。



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最后一项激进调整，是物理SIM卡槽的彻底取消。iPhone Fold将全面转向eSIM技术，此举虽然进一步压榨了机身内部空间，助力实现超薄设计，但也对不同地区的运营商适配提出了更高要求，对于部分尚未全面支持eSIM的地区用户来说，无疑是一大不便。

一边是突破天际的定价，一边是五项核心功能的缩水，苹果这种“价格做加法、功能做减法”的策略，让iPhone Fold成为一款极具争议的产品。对于广大普通消费者而言，花万元以上买一款核心功能并不完备的旗舰机型，难免会产生顾虑与犹豫，至于iPhone Fold的市场接受度如何，还是需等待今年秋季正式发布且开售后，通过实际体验来进一步验证。