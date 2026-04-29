【天极网手机频道】当影像不再只是记录，而是成为情绪的延伸与创作的共谋，移动摄影便迎来了它的“智能觉醒”时刻。华为Pura 90系列，正是这一时代转折点的定义者。4月29日，华为Pura 90系列正式全渠道开售，首销即现火爆抢购潮。

其中，华为Pura 90 4699元起、华为Pura 90 Pro 5499元起、华为Pura 90 Pro Max 6499元起。在综合体验全面跃升的同时，华为Pura 90拉齐上一代价格，大杯与超大杯更是实现“不涨反降”，以极具诚意的姿态强势切入高端市场。这场热销背后，不仅是消费者对Pura系列的高度信任，更是对华为Pura 90系列所代表的“新一代影像旗舰”价值的高度认同。

硬件硬核跃迁，筑牢影像旗舰根基

华为Pura 90系列的影像统治力，首先源于其颠覆性的硬件配置。华为Pura 90 Pro Max搭载1/1.28英寸2亿像素长焦，这也是业界首发2亿像素RYYB传感器，进光量超iPhone 17 Pro Max 5倍。在用户最常遇到的远距拍摄场景，如演唱会、体育赛事或旅行远景中，即便远景放大或长焦远摄，画面中的细节也能纤毫毕现，真正实现从“能拍”到“拍好”的跨越。

在视频拍摄能力上，华为Pura 90 Pro Max首发芯片级2亿RAW域实时处理技术，配合业界首发的三合一超聚光棱镜，防抖等级达到手机业界最高水准CIPA 7.0，20倍长焦拍摄视频也能清晰记录。

华为Pura 90系列还支持第二代红枫影像系统，大幅拓宽色域处理边界，在复杂混合光源下精准还原真实色彩，为每一次快门提供最可靠的画质保障。此外，长焦微距等能力的加入，进一步拓展了创作边界，让微观世界也能被清晰记录。

智慧影像：从“记录工具”到“创作搭子”的范式革命

如果说硬件是筋骨，那么XMAGE智拍就是华为Pura 90系列的灵魂。它标志着移动影像正式从“参数竞赛”迈入“体验优先”的智拍时代。XMAGE智拍是一套覆盖“按下快门-后期编辑”全链路的解决方案，将场景认知、色卡推荐、参数优化、辅助构图、姿势推荐融为一体，让手机化身用户的“随身摄影师”与“随身修图师”，主动协助用户完成高质量创作。

其中AI姿势推荐直击人像拍摄痛点，广受用户好评。AI姿势推荐可以根据人物状态、环境与光线实时生成可照做的动作指引，让普通用户也能轻松拍出千姿百态的生动人像。

全新的3D动态照片可以让普通用户用一台手机拍出电影感十足的“子弹时间”效果，极大丰富了影像表达形式。智能修图推荐则能预判创作意图，自动识别照片场景并智能推荐处理方案，消除屏幕反光、人像精修、美食风景一键“出色”。仅需轻点一下，复杂修图难题迎刃而解。

此外，华为Pura 90系列也针对AI辅助构图和XMAGE风格进行了升级，全新AI辅助构图可快速识别人像、风光、建筑等主流拍摄场景，并推送智能构图参考;XMAGE风格不仅新增噪点与暗角质感调节能力，更推出“假日心情色卡”，一键匹配场景情绪，把世界调成同频。

用户体验：以“Ultra级”实力重构影像价值闭环

移动影像的终极价值，从来不是冰冷的参数堆砌，而是让用户“用得顺手、拍得满意”。华为Pura 90系列深谙此道，其所有技术创新都围绕真实使用场景展开。无论是旅行中的瞬息万变，还是聚会时的手足无措，XMAGE智拍都能主动介入，化繁为简，让每个人都能轻松实现个性化影像表达，真正实现“抬手出大片”。

这种从被动记录到主动共创的转变，正是Pura 90系列区别于竞品的核心竞争力。这其中离不开为智慧影像而生的麒麟9030S芯片，帮助华为Pura 90系列实现了影像能力跨越式升级，在画面色彩还原、长焦解析力、长焦防抖稳定性大幅提升。华为Pura 90 Pro Max虽然命名Pro Max，但是影像能力无愧Ultra级别，甚至超越市面上的Ultra机型，影像之王当之无愧。

回望P/Pura系列的发展史，就是一部移动影像的进化史。从P9的双摄融合、P10的人像摄影、P20的超级夜景，到P30的潜望式长焦，再到Pura 80系列的一镜双目技术，华为始终是行业创新的定义者。此次Pura 90系列凭借“超强硬件+全链路智慧体验”的双重组合，不仅夯实了其“影像之王”的地位，更重新定义了旗舰影像“真实、智慧、全场景”的新标准。

华为Pura 90系列的热销绝非偶然，它是华为对用户需求深刻洞察与技术自信的完美结晶。它宣告了一个新时代的到来：在这里，手机不再是沉默的记录工具，而是你最懂你的创作伙伴。随着Pura 90系列持续热销，移动影像的“智拍时代”已然全面开启，而华为，正站在浪潮之巅，引领整个行业迈向新的纪元。