11ÔÂ26ÈÕ£¬¸ßÍ¨ÔÚ±±¾©¾ÙÐÐÐÂÆ··¢²¼»á£¬ÕýÊ½´øÀ´æçÁú8ÏµÁÐµÄÓÖÒ»¿îÐÂÆ·¡ª¡ªµÚÎå´úæçÁú8Æì½¢Æ½Ì¨¡£²»Í¬ÓÚ´ËÇ°·¢²¼µÄµÚÎå´úæçÁú8ÖÁ×ð°æ£¬µÚÎå´úæçÁú8ËäÍ¬ÊôÆì½¢8ÏµÁÐ£¬µ«Æä¶¨Î»¸üÏñÊÇæçÁú8ÏµÁÐÒ»ÂöÏà³ÐµÄ¡°ÕýÍ³Ðø×÷¡±;¶ø¡°ÖÁ×ð°æ¡±Êµ¼ÊÉÏÏàµ±ÓÚ±ê×¼Æì½¢Ö®ÉÏµÄ¼«ÖÂ²úÆ·£¬ÎÒÃÇÉõÖÁ¿ÉÒÔ½«Æä¶¨ÒåÎª¡°³¬Æì½¢¡±£¬ÃæÏòµÄÊÇÏëÒªÌåÑé×îÇ°ÑØ¼¼Êõ¡¢×·Çó×î¼«ÖÂÐÔÄÜµÄÓÃ»§¡£µ±È»£¬ÔÚ´ËÖ®ºó£¬¶¥¼¶ÌåÑé²»ÔÙÖ»ÊôÓÚÖÁ×ð°æ£¬¸ü¹ã·ºµÄÆì½¢»úÐÍÒ²½«»ñµÃÇ¿º·µÄÆì½¢ÐÔÄÜ£¬æçÁúÒ²ÕýÊ½ÓÀ´Ë«Æì½¢Ê±´ú¡£
ÖµµÃ×¢ÒâµÄÊÇ£¬ÔÚ±¾³¡·¢²¼»áÉÏ£¬¸ßÍ¨Ê×´ÎÇ¿µ÷µÚÎå´úæçÁú8ÊÇÓëÒ»¼ÓÁªºÏ¶¨ÒåµÄÆì½¢Æ½Ì¨£¬Ò»¼Ó²»½öÊÇÊ×Åú´îÔØ³§ÉÌ£¬¸üÊÇÉî¶È²ÎÓëÐÔÄÜ·½Ïò¡¢É¢ÈÈ¼Ü¹¹¡¢ÓÎÏ·µ÷ÓÅµÈ»·½ÚµÄºËÐÄºÏ×÷»ï°é¡£ÕâÒâÎ¶×ÅµÚÎå´úæçÁú8²»Ö»ÊÇ¡°¸øµ½ÊÖ»ú³§ÉÌÊ¹ÓÃ¡±£¬¶øÇÒÊÇ¡°ÓëÍ·²¿³§ÉÌÒ»Æð¹²´´¡±£¬ÍÆ¶¯Ð¾Æ¬ÌåÑéÕæÕý´Óµ×²ã¸Ä±äÊÖ»úÊ¹ÓÃ·½Ê½¡£
ÓëÉÏÒ»´ú(µÚÈý´úæçÁú8)Ïà±È£¬µÚÎå´úæçÁú8Íê³ÉÁËCPU¡¢GPU¡¢NPU¡¢ISP¡¢5G/Wi-FiµÈÆß´óºËÐÄÄ£¿éµÄÈ«Ïßµü´ú£¬ÊÇ½üÄêÀ´æçÁúÕý´úÆì½¢ÖÐ¿ç¶È×î´óµÄÒ»´ÎÉý¼¶¡£ÔÚËùÓÐÉý¼¶µ±ÖÐ£¬×îÊÜ¹Ø×¢µÄÎÞÒÉÊÇ¶¨ÖÆ¼Ü¹¹CPU¡ª¡ª¸ßÍ¨Oryon CPUµÄÒýÈë¡£Ô±¾ÕâÒ»¼Ü¹¹Ö»ÔÚÖÁ×ð°æÖÐ´îÔØ£¬Èç½ñµÚÎå´úæçÁú8Ò²²ÉÓÃÁËOryon CPU£¬Ò²ÎªÆäµì¶¨ÁËÐÔÄÜ»ù´¡¡£
µÚÎå´úæçÁú8µÄOryon CPU²ÉÓÃ2+6µÄ´óºË×éºÏ·½Ê½£¬×î¸ßÖ÷Æµ´ïµ½3.8GHz£¬¶Ô±ÈÉÏÒ»´úæçÁú8(µÚÈý´úæçÁú8)µ¥ºËÐÔÄÜÌáÉý35%¡¢¶àºËÌáÉý36%¡£ÄÜÐ§·½Ãæ¸üÊÇ¿çÔ½Ê½ÌáÉý£¬CPUÕûÌåÄÜÐ§ÌáÉý¸ß´ï42%£¬ÕâÒâÎ¶×ÅÔÚÏàÍ¬¹¦ºÄÌõ¼þÏÂ£¬ÄÜ±£³Ö¸ü¸ßÆµÂÊ¡¢¸ü³¤Ê±¼äµÄÎÈ¶¨ÔËÐÐ¡£
¸ßÍ¨ÔÚ·¢²¼»áÉÏÃ÷È·Ö¸³ö£¬Oryon CPUµÄÒâÒå²»Ö»ÊÇ¡°¸üÇ¿¡±£¬»¹ÓÐ¡°¸ü´ÏÃ÷¡±¡£Æä¶¨ÖÆ¼Ü¹¹ÄÜ¹»Õë¶ÔÌØ¶¨ÓÃÀýÓÅ»¯ÐÔÄÜ£¬ÈÃ´óÄ£ÐÍÍÆÀí¡¢Í¼ÏñÉú³É¡¢ÊÓÆµ´¦Àí¡¢ÓÎÏ·äÖÈ¾ÓëÈÕ³£Ó¦ÓÃÔÚ¡°ÐÔÄÜ¨C¹¦ºÄ¡±Ö®¼ä×Ô¶¯Ñ°ÕÒ×îÓÅÆ½ºâµã¡£
Èç¹ûËµCPUÌá¹©ÁËÆì½¢ÌåÑéµÄ¶¯Á¦»ù´¡£¬ÄÇÃ´GPUÔò¾ö¶¨ÁËÓÎÏ·ÓëÊÓ¾õ±íÏÖÉÏÏÞ¡£µÚÎå´úæçÁú8´îÔØÈ«ÐÂ Adreno GPU£¬²ÉÓÃ´´ÐÂ¡°ÇÐÆ¬¡±¼Ü¹¹£¬¶ÀÁ¢µÄ×ÅÉ«Æ÷ÈÃäÖÈ¾Êý¾Ý¿ÉÒÔÔÚ GPU ÄÚÍê³É¸ü¸ßÐ§·Ö×éºÍ·ÖÅä£¬´ó·ù¼õÉÙ DDR Íù·µ´«ÊäÑÓ³Ù¡£GPUÕûÌåÐÔÄÜÌáÉý 11%£¬ÄÜÐ§±íÏÖÌáÉý28%£¬ÊµÏÖÁËË«ÏòÌáÉý¡£
µÚÎå´úæçÁú8»¹È«ÃæÖ§³ÖMesh Shading¡¢Auto VRS(×ÔÊÊÓ¦¿É±ä·Ö±æÂÊäÖÈ¾)¡¢FPS 3.0Ö¡Éú³ÉÒÔ¼°AdrenoÍ¼ÏñÔË¶¯ÒýÇæ3.0µÈÌØÐÔ¡£ÐèÒª×¢ÒâµÄÊÇ£¬Ëü¶ÔÒÆ¶¯ÓÎÏ·ÉúÌ¬µÄÖúÁ¦²¢·Çµ¥Ò»Î¬¶ÈµÄÐÔÄÜÌáÉý£¬¶øÊÇÒÀ¿¿°üÀ¨ÉÏÊöÓÎÏ·ÌØÐÔÔÚÄÚµÄµ×²ãÄÜÁ¦(¸üÇ¿µÄAdreno GPU¡¢ÇÐÆ¬¼Ü¹¹¡¢Adreno Game Ready Çý¶¯¡¢Mesh Shading¡¢Auto VRS¡¢FPS 3.0/Í¼ÏñÔË¶¯ÒýÇæ£¬ÒÔ¼°¸ü¸ßµÄÄÜÐ§ÓëÈÈ¿Ø)ÔÚÌåÑé¡¢¿ª·¢Óë²úÆ·»¯²ãÃæÏà¸¨Ïà³É¶øÊµÏÖµÄ¡°³ËÊýÐ§Ó¦¡±¡£
¶ÔÓÚOEMÀ´Ëµ£¬µÚÎå´úæçÁú8 GPUµÄÐÔÄÜÓëÄÜÐ§ÌáÉýÒâÎ¶×Å³§ÉÌÄÜ¹»ÔÚÍ¬µÈ¹¦ºÄÌõ¼þÏÂ°ÑÖ¡ÂÊ/»ÖÊÍÆµÃ¸ü¸ß£¬»òÕßÔÚÏàÍ¬»ÖÊÏÂÏÔÖøÑÓ³¤¸ßÖ¡³ÖÐøÊ±³¤£¬´Ó¶øÒÔ¸üÉÙµÄ½µÆµ´øÀ´³ÖÐøÎÈ¶¨µÄÓÎÏ·ÌåÑé¡£¶øAdreno Game ReadyÇý¶¯Óë¸ßÍ¨ÓëOEMµÄÁªºÏµ÷Ð£ÄÜÁ¦Ê¹³§ÉÌÄÜÔÚ³ö³§Ç°Óë¸ßÍ¨ÁªºÏÓÅ»¯¾ßÌåÈÈÃÅÓÎÏ·£¬´Ó¶øÒÔÈí¼þ²ãÃæµÄÇý¶¯¸üÐÂ³ÖÐøÌáÉýÍæ¼ÒÌåÑé¡ª¡ªÕâÒ²ÊÇæçÁú8ÏµÁÐ¡°¶ÀÏíµÄmoment¡±£¬½«½øÒ»²½¼ÓÇ¿ÓÃ»§¶ÔæçÁú8Æì½¢ÐÔÄÜµÄÈÏÖª£¬°ÑÐÔÄÜÓÅ»¯´Óµ¥Ò»Ó²¼þÄÜÁ¦À©Õ¹Îª³¤ÆÚ·þÎñÄÜÁ¦£¬´òÔì³¤ÆÚ¾ºÕùÁ¦¡£
¶ÔÓÎÏ·¿ª·¢Õß/ÓÎÏ·¹¤×÷ÊÒ¶øÑÔ£¬µÚÎå´úæçÁú8Ìá¹©µÄÊÇPC/Ö÷»ú¼¶µÄäÖÈ¾ÓëÔËÐÐÊ±ÓÅ»¯¼¼Êõ£¬Õâ½«½â·Å¿ª·¢ÕßµÄÓ²¼þèäèô²¢ÓÐÐ§½µµÍ¿ª·¢³É±¾¡¢Ìá¸ßÐ§ÂÊ¡£ÀýÈç£¬µÚÎå´úæçÁú8Ö§³ÖµÄMesh Shading¸Ä±äÁË¼¸ºÎÌå´¦Àí·½Ê½£¬Îª¿ª·¢ÕßÌá¹©¸üÁé»îµÄäÖÈ¾¹ÜÏß£¬Ê¹¿ª·¢ÕßÔÚ¸´ÔÓ³¡¾°ÏÂÄÜ¹»¸üÁé»î¸ßÐ§µØ·Ö×éºÍ´¦Àí¼¸ºÎÌå;Auto VRSÔÊÐíÉè±¸ÔÚ»ÃæÄÚ²»Í¬²¿·Ö¶¯Ì¬µ÷Õû×ÅÉ«·Ö±æÂÊ¡£ÔÚ±ßÔµ»òÔË¶¯Ä£ºý²¿·ÖµÈÏ¸½Ú½ÏÉÙµÄÇøÓò½µµÍ×ÅÉ«·Ö±æÂÊ£¬´Ó¶ø¼õÉÙAdreno GPU¹¤×÷¸ºÔØ£¬½«×ÊÔ´·ÖÅä¸øÍ¼ÐÎ¸üÃÜ¼¯µÄÈÎÎñ¡ª¡ªÕâ¶Ô¿ª·ÅÊÀ½ç¡¢´óÊÓÒ°ÓÎÏ·ÓÈÎªÖØÒª¡£
AdrenoÍ¼ÏñÔË¶¯ÒýÇæ3.0ÔòÄÜÔÚ×ÊÔ´½ôÕÅÊ±ÊµÏÖ¡°Æ½»¬²¹Ö¡¡±£¬ÊµÏÖÊÓ¾õÉÏ½Ó½ü¸ü¸ßÔÉúÖ¡ÂÊµÄÌåÑé¡£ÔÙ¼ÓÉÏÇ°ÎÄÌáµ½µÄAdreno Game Ready´øÀ´µÄÇý¶¯¼¶ÓÅ»¯£¬µÚÎå´úæçÁú8Ëù´øÀ´µÄÓÐÐ©ÌØÐÔ¶Ô¶ÀÁ¢ÍÅ¶ÓºÍÖÐÐÍ¹¤×÷ÊÒÓÈÎªÓÐÀû£¬Ê¹ËûÃÇÄÜ°Ñ¸ü¶à¾«Á¦Í¶Èëµ½ÄÚÈÝÓëÍæ·¨´´ÐÂ£¬¶ø²»ÊÇÎÞÐÝÖ¹µÄÐÔÄÜÊÊÅä¡£
Ó°Ïñ·½Ãæ£¬µÚÎå´úæçÁú8¼ÌÐøÇ¿»¯¸ßÍ¨×î¾ß¾ºÕùÁ¦µÄÁìÓòÖ®Ò»¡ª¡ªISP¡£ÆäÈ«ÐÂµÄ20-bitÈý ISP ÈÃ¶¯Ì¬·¶Î§ÌáÉýÖÁ4±¶£¬²¢Í¨¹ý¸üÉî¶ÈµÄ¶àÖ¡ÈÚºÏ¡¢RAW¼¶±ðµÄAI½µÔëÓë¸ß¾«¶ÈÆØ¹âµ÷½Ú£¬ÊµÏÖÃ÷ÏÔÓÅÓÚÇ°´úµÄ°µ¹âÊÓÆµ±íÏÖ¡£
Ãæ¶ÔÖÇÄÜÊÖ»úÓÃ»§×îÀ§ÈÅµÄ¡°Ò¹¼äÅÄÉãÔëµã¶à¡¢Ï¸½ÚÈ±Ê§¡¢»Ãæ·¢»Ò¡±µÈÎÊÌâ£¬¸ßÍ¨Í¨¹ýISPÓëHexagon NPUÉî¶ÈÐ×÷£¬ÊµÏÖAIÇý¶¯µÄ°µ¹âÊÓÆµ¶à²½´¦ÀíÁ÷³Ì¡ª¡ª´ÓRAWÊ¶±ðÖ÷Ìåµ½¶àÖ¡ºÏ³É½µÔë£¬ÔÙµ½HDR²ã´ÎÔöÇ¿¡£¼´Ê¹ÔÚ¼«°µ¹â»·¾³ÖÐ£¬»ÃæÈÔ±£ÁôÎÆÀíÏ¸½Ú£¬Í¬Ê±´ó·ù½µµÍÔëµã¡£
AIÊÇµÚÎå´úæçÁú8×î¾ßÍ»ÆÆÐÔµÄÄÜÁ¦¡£Hexagon NPU´øÀ´46%µÄAIÐÔÄÜÌáÉý£¬¸÷ÀàÈÎÎñµÄ¼ÓËÙ·ù¶È´ïµ½22%-52%£¬¶ø¸ßÍ¨ÔÚ±¾´ú¸üÇ¿µ÷¡°ÖÇÄÜÌåAI¡±¶ø·Çµ¥´¿´óÄ£ÐÍÍÆÀíÄÜÁ¦¡£µÚÎå´úæçÁú8µÄ¸ßÍ¨´«¸ÐÆ÷ÖÐÊà¸³ÄÜAIÖúÊÖÌá¹©Ö÷¶¯Ö§³ÖºÍ¸ß¶È¸öÐÔ»¯µÄÍÆ¼ö¡£Í¨¹ýÔÚµÍ¹¦ºÄÄ£Ê½ÏÂ³ÖÐøÕì²âÓÃ»§µÄÊ¹ÓÃÇé¾³£¬ËüÄÜ¹»¸üÉîÈëµØÀí½âÓÃ»§ÐèÇóºÍÆ«ºÃ£¬ÊµÏÖ¸üÖ±¹Û¡¢¸üÓÐÐ§µÄÐÖú¡£Æä±¾µØÔËÐÐµÄ¶àÄ£Ì¬Éú³ÉÊ½AIÄÜ´¦ÀíÓïÒô¡¢ÎÄ±¾¡¢Í¼Ïñ¡¢ÊÓÆµµÈ¶àÀàÐÍÊäÈë£¬ÖÇÄÜÌåAIÒ²ÄÜÑ§Ï°ÓÃ»§Ï°¹ß£¬²¢Õë¶Ô¶ÀÌØÆ«ºÃ¡¢Á¿Éí¶¨ÖÆÏìÓ¦Éè¼Æ£¬ÄÜ¹»´òÔì¸ü¼Ó¸öÐÔ»¯µÄÒÆ¶¯ÌåÑé¡£
ÔÚ·¢²¼»áÉÏ£¬¸ßÍ¨¶àÄêºÏ×÷»ï°éÒ»¼ÓÒ²´øÀ´ÁËÖØÁ¿¼¶ÏûÏ¢¡ª¡ªÒ»¼Ó½«È«ÇòÊ×·¢µÚÎå´úæçÁú8Æ½Ì¨£¬¶ø¸ÃÆ½Ì¨±¾Éí¾¹ýÒ»¼ÓºÍ¸ßÍ¨µÄÁªºÏ¶¨Òå£¬ÕâÒ²ÊÇæçÁú8ÏµÊ·ÉÏÊ×´ÎÉî¶ÈÁªºÏ¶¨Òå¡£±È½Ï¹Ø¼üµÄÒªµãÔÚÓÚ£¬Ò»¼Ó×¨ÊôµÄ·ç³ÛÓÎÏ·ÄÚºËºÍµÚÎå´úæçÁú8µ×²ã¼Ü¹¹³¹µ×ÈÚÎªÒ»¸öÕûÌå£¬ÔÚÕâÒ»»ù´¡ÉÏ£¬µ÷¶ÈÆ÷Ð§ÂÊÓÅ»¯29.8%£¬ÄÚºË¸ºÔØ½µµÍ15.6%£¬ÕûÌå¹¦ºÄ½µµÍ11.7%¡£
³ý´ËÖ®Íâ£¬Ò»¼ÓÊ×´ÎÉî¶È²ÎÓëµ½Æ½Ì¨µÄºËÐÄ¶¨Òå»·½Ú¸²¸Ç7´óÁìÓò£¬¸ß´ï31ÏîÉî¶ÈºÏ×÷£¬°üÀ¨CPUÓëGPU µÄÐÔÄÜ¹æ»®¡¢ÏµÍ³µ÷¶È²ßÂÔ¡¢É¢ÈÈ½á¹¹Æ¥Åä¡¢ÓÎÏ·ÎÈÖ¡Ëã·¨¡¢Ó°ÏñISPÓëAI´óÄ£ÐÍÄÜÁ¦µÄÂäµØÊÊÅä£¬ÈÃµÚÎå´úæçÁú8µÄÇ±ÄÜÄÜ¹»ÔÚÊµ¼Ê»úÐÍÖÐ±»¸üÍêÕû¡¢¸üÔçÆÚ¡¢¸ü¾«×¼µØÊÍ·Å¡£Ê×·¢»úÐÍÒ»¼ÓAce 6T°²ÍÃÍÃÅÜ·Ö´ï356Íò·Ö£¬³¬¹ýÁËæçÁú8ÖÁ×ð°æ¡£
µÚÎå´úæçÁú8µÄÍÆ³ö²»Ö»ÊÇÐ¾Æ¬µü´ú£¬Ò²´ú±í×Å¸ßÍ¨¶ÔÆì½¢ÌåÑéµÄÏµÍ³ÐÔÖØËÜ¡£´Ëºó£¬æçÁú8Ë«Æì½¢²úÆ·¼Ü¹¹ÕýÊ½ÐÎ³É£¬¶ø8ÏµÁÐÔòÐÎ³ÉÁËÓÉ³¬Æì½¢Elite¡¢Õý´ú8ÏµÒÔ¼°×·ÇóÐÔÄÜÆÕ»ÝµÄ8sµÄÈý²úÆ·ÐòÁÐ£¬ÕâÒ²ÒâÎ¶×Å³§ÉÌÃÇ¿ÉÒÔÔÚ¸üºÏÀíµÄ³É±¾½á¹¹ÏÂ´òÔì¸ßÐÔÄÜÆì½¢¡£¶ø¸ßÍ¨ÓëÒ»¼ÓµÄÉî¶È¶¨ÒåÒ²ÎªÎ´À´µÄÐÐÒµ´øÀ´ÁË¸ü¶à¿ÉÄÜÐÔ¡ª¡ªÊÔÏëÒ»ÏÂ£¬µ±³§ÉÌ¿ÉÒÔÓëÉÏÓÎÐ¾Æ¬³§ÉÌ¹²Í¬Éî²ã¶¨Òå£¬ÄÇ¡°Æì½¢¡±Ò²»á´øÓÐ¸÷¼ÒµÄµ÷ÐÔ¡¢Õ¹ÏÖ¶Ô²»Í¬ÌØÐÔµÄÈ¡ÉáÓë·¢»Ó£¬ÊµÏÖ¸ü¾ß²îÒì»¯µÄ²úÆ·¡£Õâ²»½ö¿ÉÒÔÈÃÆ½Ì¨ÐÔÄÜ±»ÊÍ·ÅµÃ¸ü³¹µ×£¬´ÓÄ³ÖÖ³Ì¶ÈÉÏÀ´Ëµ£¬Ò²ÎªÆì½¢ÌåÑéÊ÷Á¢ÁËÐÂµÄ·¢Õ¹·½Ïò£º¶¥¼¶ÌåÑé²»ÔÙÖ»ÊÇÓ²¼þ¶Ñµþ£¬¶øÊÇ´Ó¼Ü¹¹Éè¼Æµ½³¡¾°ÂäµØµÄÈ«Á´Â·¹²´´¡£
µÚÎå´úæçÁú8¶ÔÓÎÏ·ÌåÑéµÄÉý¼¶´®ÁªÁË´Óµ×²ãµ½¿ª·¢ÔÙµ½Íæ¼ÒµÄÈ«Á÷³Ì¡£Ëü¼ÈÌá¹©ÁË×÷ÎªËãÁ¦»ù´¡µÄÐÔÄÜ£¬ÓÖÍ¨¹ýÇý¶¯Óë¹¤¾ßµÄ¿ª·Å½µµÍÁË³§ÉÌÓë¿ª·¢ÕßµÄÃÅ¼÷£¬×îÖÕ°Ñ¸üÎÈ¶¨¡¢¸ü³Á½þ¡¢¸ü³¤Ê±µÄÒÆ¶¯ÓÎÏ·ÌåÑé½»µ½Íæ¼ÒÊÖÖÐ¡£¶ÔÕû¸öÉúÌ¬¶øÑÔ£¬ÕâÒâÎ¶×Å¡°æçÁúÆì½¢´ú±í¶¥¼¶ÒÆ¶¯ÓÎÏ·ÌåÑé¡±µÄÈÏÖª±»½øÒ»²½º»Êµ£¬¡°Ñ¡æçÁú£¬Í´¿ìÓ®¡±»á¸ü¼ÓÉîÈëÈËÐÄ¡£
µÚÎå´úæçÁú8ÓëµÚÎå´úæçÁú8ÖÁ×ð°æ¹²Í¬¿ªÆôµÄæçÁú¡°Ë«Æì½¢Ê±´ú¡±ÈÃÆì½¢ÊÖ»ú²»ÔÙ¾ÖÏÞÓÚµ¥Ò»ÐÔÄÜ½×²ã£¬¶øÊÇÕ¹¿ªÁË¸ü·á¸»¡¢¸üÁé»îÇÒ¸ü¾ß´´ÐÂÁ¦µÄÆì½¢ÉúÌ¬¡£AI¡¢ÓÎÏ·¡¢Ó°Ïñ¡¢Á¬½Ó¡¢ÐÔÄÜµÄÈ«Ãæ½ø»¯£¬±³ºó²»½öÊÇÆì½¢Ð¾Æ¬µÄÒ»´ÎÉý¼¶£¬¸üÊÇÖÇÄÜÊÖ»úÐÐÒµÏÂÒ»½×¶Î´´ÐÂÄ£Ê½µÄÆðµã¡£
