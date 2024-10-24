再一次定义潜望长焦，OPPO Find X8再续超级标准版

【天极网手机频道】10月24日，OPPO正式发布其最新旗舰OPPO Find X8，这款新旗舰配备了三个5000万像素的镜头以及一个3200万像素的前置摄像头，其中后置三摄分别涵盖了主摄、超广角和长焦功能。主摄采用了LYT-700传感器，拥有1/1.56英寸的感光面积和f/1.8的光圈，支持OIS光学防抖，等效焦距为24mm。这些参数不仅令人眼前一亮，更在实际成像中展现出了非凡的实力。

天极网了解到，OPPO Find X8这一次搭载了3X潜望长焦镜头，传感器为LYT-600，拥有1/1.95英寸的感光面积和f/2.6的光圈，同样支持OIS光学防抖。在人像模式下，长焦镜头与柔光模式的完美结合，使得拍摄出的人像照片质感十足。即使在逆光条件下，人物的发丝依旧细腻可见，背景虚化自然，人物与背景分离清晰，整体观感极佳。

值得一提的是，在ColorOS 15系统的加持下，OPPO Find X8的相机功能更是如虎添翼。照片、人像和视频模式中新增的胶片质感风格――清新、复古、通透，让手机仿佛化身为一台专业的“富士相机”，为用户带来了全新的拍摄体验。而动态照片功能则在此基础上更进一步，允许用户叠加胶片风格，轻松拍出复古感十足、氛围满满的照片。

可以看到，OPPO Find X8在相机性能上不仅没有缩水，反而通过先进的硬件配置和创新的软件功能为用户带来了更加出色的拍摄体验。无论是日常拍摄还是专业创作，它都能轻松应对并满足用户的多样化需求。除了影像实力拉满之外，OPPO Find X8还搭载了天玑9400、5630mAh冰川电池等旗舰配置，并拥有一键问屏、AI图像等众多新玩法，目前新机已正式开启预约，感兴趣的朋友不妨多多关注。