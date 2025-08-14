从mini到Plus再到Air 苹果五年三变产品线是为何？

【天极网手机频道】再过差不多一个月的时间，苹果即将召开一年一度的秋季新品发布会，全新一代的iPhone 17系列新机将会正式亮相。而根据目前的消息，苹果今年将再次调整产品线，将之前的Plus删除，取而代之的是主打轻薄的Air，于是新品将会变为iPhone 17、iPhone 17 Air、iPhone 17 Pro以及iPhone 17 Pro Max。这已经不是苹果第一次变更产品线了，从iPhone 12系列加入小屏的mini，到iPhone 14系列被大屏Plus替换，再到今年Plus又将被主打轻薄的Air替换，五年间，苹果将要第三次更改产品线，今天就和大家来聊聊为啥mini和Plus都没有“活太久”，这些变化又有何意图呢？

小屏幕满足小众需求

作为苹果在5G时代的首代产品，iPhone 12系列在之前的基础上加入了全新的mini版本，屏幕只有5.4英寸，在当时主流产品普遍大于6英寸的市场中绝对算是小屏手机了。其实不管是当时还是现在，对于小屏手机的需求都是存在的，握持更轻松，单手即可掌握，相比于大屏有更好的操控手感，而且相对轻巧。苹果当时推出这样一款mini版本的产品也是为了适应消费者的需求，与标准版、Pro版形成互补，满足小屏爱好者，覆盖不同用户需求。

但问题在于，大屏产品已经成为了当时主流，并且主导着市场，而小屏虽然有需求，但终究是小众需求，本身的市场空间并不大。再加上iPhone 12 mini和13 mini本身还有一些让消费者诟病的地方，比如只支持单张Sim卡，续航时间不尽如人意，散热不佳等等。

同时，其价格虽然是当时iPhone中最便宜的，但依然要5499元起(64GB国行)，比iPhone 12便宜了800元，对于老苹果用户来说，如果不是非常非常青睐小屏幕，选择iPhone 12应该都是更好的选择，而对于非苹果用户来说，同等价位能选择的安卓旗舰有很多，它除了小屏外基本没任何吸引力，但当做备用机，这个成本又有些过高了。因此，小屏iPhone的市场定位显得颇为尴尬，既难以满足大众用户的实际需求，又无法吸引新用户的关注，最终导致其市场表现不佳，仅占同期总销量的5%-6%，远低于其他机型，未能形成预期的销售热潮，最终只延续了12、13两代就黯然退场。

mini产品线的诞生是苹果对小屏手机市场需求的回应，算是对细分市场的一次探索，但销量不佳的现实则让这条产品线仅存在了两代就被取代。我个人觉得mini从某种意义上来说并不是一款失败的产品，小屏幕本身也没有错，单手即可掌握一切的出色体验是大屏无产品无法提供的，对于热衷于小屏且能接受其不足的消费者来说，它就是一款好产品，但并不是一款符合当时市场环境和苹果利益的产品。

大屏幕但却大而不强

既然小屏幕不行，苹果将目光转向大屏幕，从iPhone 14系列开始，它们用Plus型号取代掉了之前的mini，其目标是给消费者提供一个“便宜”的大屏选项，毕竟此前只有Pro Max是超大屏型号。其实Plus这个产品线并非从14才有的，早在iPhone 6时代就曾有过，一直用到的iPhone 8系列，iPhone 11之后大屏幕的就是Pro Max了。

相比于之前的Plus版本会和标准版有一些配置或是功能上比较明显的差别，比如iPhone 6/6s Plus对比iPhone 6/6s相机多了光学防抖，到了iPhone 7/8系列的时候，Plus版本升级到了双摄，而标准版只有单摄。而回归的Plus仅比标准版增大了屏幕6.7英寸和电池容量，仍然沿用60Hz刷新率屏幕、基础相机模组等配置，缺乏Pro系列的高刷屏、钛金属边框、潜望式镜头等升级，但售价高出1000元。

这种单纯的更大对于消费者并没有非常大的吸引力，从Plus型号回归以来，其销量一直都是四款型号中最差的，消费者要更倾向于选择价格亲民的标准版，满足基础需求，或者直接购买高端Pro系列，追求顶级体验，Plus“大而不强”的定位无法吸引明确的目标群体，沦为“鸡肋”的选项。苹果砍掉Plus系列，表面是销量惨淡，实质是产品定位与用户需求脱节，消费者不愿为“只变大却未变强”的手机支付溢价，仅靠“大屏+低价”策略已难以满足消费者需求。

又轻又薄有没有搞头

而到了今年，连续三代销量垫底的Plus型号也将迎来它的终局，被全新的Air所取代，它主打超轻薄设计，配备一块6.6英寸屏幕，但厚度仅为5.55mm，重量为145g，成为苹果史上最薄手机。除此之外，它有望搭载120Hz高刷屏幕，搭载Pro系列上同款的A19 Pro芯片，但可能禁用一颗GPU核心，后置4800万像素主摄，前置为2400万像素。不过极致的轻薄必然要有代价，其电池容量据说仅为2800mAh，通过自研C1基带芯片优化功耗，并限制芯片性能来保证续航。

iPhone 17 Air主打的是超薄设计，旨在以差异化卖点吸引新用户，但在性能、影像、电池容量等方面都进行了比较明显的妥协。我个人觉得这会是一款让人看起来很惊艳的产品，但和之前的mini类似，它的所做的取舍和自身定位会让它无法成为一款符合多数用户需求的产品，所以市场表现可能并不会非常好，当然最终还是得交给市场来进行验证，希望我不会被“打脸”。

五年三变意欲何为？

自iPhone 12系列，苹果将每年的新品增加的四款产品以来，先后迎来了符合小众需求但体验有些拉胯的mini，只大不强导致市场定位失败的Plus，以及今年新增的极致轻薄优缺点非常明显的Air，苹果这五年间一直在根据用户需求和销售数据调整产品线，但有所不同的是，之前的mini和Plus算是在标准版基础上的延伸，而全新的Air则会和标准版和Pro版本组成新的产品矩阵，并且都有着更为明显的特点。

标准版主打的“性价比”，体验均衡满足基础需求;Pro则提供极致体验，有大小两款可供选择;Air则追求极致轻薄，提供差异化体验，用这样三条不同定位、特色明显的产品线可以覆盖更多消费者的需求。当然，苹果的不断求变，还有来自安卓阵营的压力，尤其是在国内市场，国产厂商的高端化战略已经有了一定的成绩，同价位产品上已经可以给到苹果一定的市场压力，已经不像之前一样“高枕无忧”。五年三变产品线，背后是市场反馈、用户需求变化与行业竞争压力共同作用的结果。

总结一下就是，目前整体行业状态萎靡，创新增长点(AI)尚未成熟，苹果还是希望能通过差异化的产品线来为它打开更多的市场，占据更多的份额。