仅需999元！鸿蒙生态新机Hi畅享 80系列上市，超长续航与可靠耐用并存

【天极网手机频道】在智能手机行业竞争日益激烈的当下，鸿蒙生态手机以其智慧安全、可靠耐用等显著优势赢得了市场的热烈反响。为了给广大用户带来了更丰富的选择，继 Hi畅享70 鸿蒙5G之后，现又推出了Hi畅享 80系列，其集高颜值设计与安全耐用性于一身，兼具实用与美感，可满足绝大多数用户对设备安全、耐用、长续航及电池寿命保障等使用需求。

Hi畅享 80系列包括Hi畅享 80、Hi畅享 80S两款机型，起售价仅为999元。值得一提的是，Hi 畅享80系列可享国补，最高直降299元，最低只需850元就能拿下，并且在2025年5月9日-2025年8月8日期间购买，还可享“365天只换不修“权益。

鸿蒙生态，让用机安全可靠

随着科技的迅速发展，网络安全问题日益突出，尤其是电信和网络诈骗手段层出不穷，让人防不胜防。作为鸿蒙生态手机，Hi畅享 80系列带来全方位的鸿蒙安全守护，为用户构建用机安全防火墙。

Hi畅享 80系列基于鸿蒙防诈提供全途径和全链路防诈保护，可自动提示和拦截诈骗电话、诈骗短信、诈骗应用和诈骗网页，相当于在源头上规避了被诈骗的风险;另外，针对烦人的应用广告自动跳转或摇一摇广告，在跳转前智能弹窗提醒，有效避免误触付费链接或广告，这一点这对老年用户来说简直太实用了。

日常生活中，你随手发送给家人、同事或朋友的一张原图照片可能也暗藏风险，甚至暴露你的个人隐私。使用Hi畅享 80系列分享图片时，开启图片隐私保护，智能去除手机拍摄的定位、记录时间、设备型号等个人敏感信息，一键让图片信息脱敏，分享更安心。

针对中老年群体的用机需求，Hi畅享 80系列还拥有“长辈关怀”模式。提供六档放大字体图标，让屏幕字体清晰放大，长辈用眼更轻松;同时，相关的大字体、大图标、骚扰拦截等功能集成在一个界面，不熟悉手机功能的长辈也能快速设置，再也不用为父母“用机难”而担忧了。

耐用又抗造，让用机更安心

对于预算较为敏感的用户而言，一款耐用且可靠的手机更具吸引力。Hi畅享 80系列达成中国质量认证中心(CQC)整机耐摔五星等级和瑞士 SGS整机抗跌耐摔五星金标双认证，无惧生活中的跌落、磕碰;同时，支持IP64防尘防水等级认证，可轻松应对日常泼洒、雨水侵袭等场景。

电池老化和续航问题是影响手机寿命的关键因素，因为它直接关系到使用体验和便利性。Hi畅享 80系列搭载超四年耐用大电池，1000次充放电循环电池健康度仍有 85%，超耐用电池不仅减少频繁充电带来的不便，更延长了手机寿命;5000mAh大电量电池让你从早到晚都不必为续航而感到焦虑，更不必随身携带笨重的充电宝，即便电量告急也可使用22.5W的快充功率，碎片时间即可迅速补充电量。

简约时尚，让用机更舒心

颜值更高的实物更能打动人心，Hi畅享 80系列带来了一眼即得的颜值焕新。直框直屏设计语言，加上流光丝缎闪砂工艺的机身，每次触摸，都让人爱不释手;

背面是星环镜头模组，灵动精致，时尚感拉满;提供多款配色，流光金、晴空蓝，珍珠白、曜石黑，无论哪一种都各有特色。

手机屏幕作为用户每天接触最多的部分，其视觉效果直接影响使用体验。Hi畅享 80系列搭载6.56 英寸高刷护眼屏，支持90Hz刷新率及AOD熄屏显示，轻敲屏幕即可浏览时间、电量、应用通知等信息，配合护眼模式和电子书模式来使用，观感更舒适;另外，这块屏幕还支持同档领先的灵敏湿手触控能力，雨中秒接电话，洗漱也能刷短视频。

总的来说，Hi畅享 80系列不仅拥有全方位的鸿蒙安全守护，还具备类旗舰设计、抗摔防水耐造、超长续航等特性，可充分满足绝大多数用户的使用需求。目前，Hi畅享 80系列已经正式开售，国补最高直降299元，最低到手价850元起，并且购机即享“365天只换不修”权益，可以说诚意直接拉满。

如果你最近正打算入手一台备用机，又或者想为家里长辈、孩子挑选一款新手机，Hi畅享 80系列是不错的选择。